Senador cuestiona al presidente abdo por que omitió temas claves para el país

Dijo que el mandatario omitió hablar del estado de la negociación del Anexo C del Tratado de Itaipú, así como de cuál será la tarifa que están negociando. “Hay que recordar que el Gobierno primero era firme en mantener la tarifa (en US$ 22,6 kw/mes); después, habló de una tarifa intermedia, ínterin ENBPar pagaba la tarifa que considera adecuada, de US$ 18,95 kw/mes, pero Abdo no menciona nada de eso”, insistió.

El senador del PLRA destacó también que el mandatario no mencionó la libre disponibilidad, ni si está negociando un mejoramiento del precio de la cesión de la energía excedente de Itaipú al Brasil. “Él (Abdo) dice que vamos a utilizar cuando termine la línea de 500 kV a Yguazú, pero eso no dijo la ANDE. Esos son los puntos principales de su omisión. El recuento es importante... las obras, pero esos son los temas pendientes, vitales para el país”, enfatizó.

Ayala añadió que el presidente tampoco nada dijo de las cuestiones pendientes en Yacyretá. “Al contrario, se refirió solo en términos positivos, diciendo que la Argentina pagó parte de la deuda que tiene con el Paraguay, que es un ingreso importante. Habló de Aña Cuá, pero no dijo nada de la derogación del Acuerdo Cartes - Macri, que con unos senadores habíamos presentado para que se derogue, ya que la Argentina no aprobó y parece que no va a aprobar”, indicó.

Otra omisión en la presentación del informe presidencial al Congreso y a la nación fue si existe alguna acción gubernamental con Argentina y Brasil para que no comercialicen la energía paraguaya a precios de mercado, mientras nos pagan un “precio de bagatela”.

“Leí su informe de 349 páginas, pero vi que tampoco dice cómo va a fortalecer a la ANDE, si continuará con su función de generación, transmisión, distribución y comercialización de la energía, porque la ANDE no tiene suficientes recursos para fortalecerse”, apuntó el senado Eusebio Ramón Ayala.

