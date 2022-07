Jóvenes excluidos de las becas de Yacyretá exigen explicaciones

Más de mil jóvenes se presentaron para obtener las becas otorgadas por la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) en convenio con la Gobernación de Ñeembucú, sin embargo, muy pocos fueron beneficiados con la becas, según denunciaron.

Malena Riveros, una joven que también quedó fuera comentó que se están organizando con el fin de exigir una ampliación para los becarios del departamento de Ñeembucú. Invitó a todos los jóvenes que no fueron tenidos en cuenta, a formar un grupo para plantear que la EBY pueda ampliar el cupo de becas como lo hacen en otros departamentos.

Riveros dijo que todos los jóvenes que quedaron excluidos reúnen los requisitos para acceder a las becas. Resaltó que jamás recibieron las visitas por parte de los técnicos de la EBY para comprobar si reúnen o no los requisitos. “Realmente no sabemos cómo hicieron para hacer la listas de los ganadores de las becas, a nosotros no nos visitaron”, lamentó la joven.

Expresó además que solicitarán una audiencia con el Coordinador Departamental de la EBY, Antonio Attis, con el fin de conocer a profundidad los criterios que se tuvo en cuenta para las becas.

Según los datos, más de 112 estudiantes fueron beneficiados con las becas por primera vez y quedaron afuera más de 400 postulantes.

Según la joven estudiante ya son más de 200 jóvenes que se reunieron y ya tienen trazado un plan organizacional para llevarlo adelante. “Vamos a exigir nuestro derecho como estudiantes” aseguró.

Desembolso

El viernes de la semana pasada, la Entidad Binacional Yacyretá realizó el primer desembolso correspondiente a las becas 2022 para universitarios de Ñeembucú.

Según los datos proveídos por la EBY, 769 jóvenes reciben el aporte del ente Binacional, 614 han renovado sus becas 112 jóvenes accedieron por primera vez y 43 jóvenes están cursando carreras en las universidades del nordeste argentino.

La EBY desembolsó 1.538 millones de guaraníes en esta primera etapa.