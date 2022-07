Amputación en IPS: Así fue la conversación entre la nieta del paciente y el médico

La conversación que reproducimos a continuación in extenso, fue grabada por la nieta de don Ramón Samudio, el paciente al que le amputaron presuntamente la pierna equivocada, en un procedimiento quirúrgico en el IPS, con el doctor de guardia, Mario Ortiz.

La mujer se acababa de enterar hace unos minutos de cómo resultó la cirugía de su abuelo, y de que salió del quirófano sin la pierna izquierda, cuando según la autorización que firmó la familia y todos los estudios previos, el problema clínico estaba en la pierna derecha, y era ésta la que otorgaron el permiso de amputar.

Evadieron dar informe a la familia

Como podrá leer más abajo, en toda la charla el doctor que atendió a Vallejos, quien se identificó solamente con el apellido Ortiz, evadió el pedido puntual que le hacía la nieta del paciente, quien le exigía un informe por escrito sobre el diagnóstico de su abuelo, y el nombre del cirujano.

Resulta difícil creer que un médico de guardia desconozca el nombre del colega que realizó la cirugía, siendo que él mismo reconoció tener acceso al sistema donde constaba el historial clínico del paciente, y todos los detalles de la cirugía. Salta a la vista que en ese informe también se encontraba el nombre del médico, y se podría concluir que se intentó proteger al cirujano.

Además, se le negó a la mujer acceso al informe, y se le indicó que debía pasar por un burocrático proceso si quería acceder al mismo, pudiendo haberle brindado los datos en formato digital.

La charla

Doctor (D): Hubo una situación ayer, hasta donde yo sé tu abuelo tenía una lesión en el miembro inferior derecho y se fue al quirófano. No sabemos qué pasó ahí, vino del quirófano con una amputación del miembro inferior izquierdo, el equivocado.

Eso yo no puedo explicarte cómo, pero le comuniqué a tu familiar para que mañana venga a presentarse acá en coordinación médica.

Yanina (Y): Yo creo que esto no es algo que pueda esperar el lunes, ¿cómo le digo yo a mi abuelo que le cortaron mal la pierna? Más empatía doctor.

D: Yo no te puedo explicar.

Y: ¿Cómo hago para conseguir su expediente? Necesito su historial médico.

D: Y eso todito está en coordinación médica, por eso le dije que vengan los familiares preséntense acá mañana.

Y: Esto me parece muy poco profesional.

D: Esperá... Preséntense a solicitar que el médico que le operó les dé una explicación a ustedes.

Y: Esto me van a cambiar todo mañana, yo necesito tener hoy eso (el informe) a mano.

D: Los expedientes se cargan por sistema, eso queda grabado y no se puede modificar. Yo revisé ahora y está todito en sistema, hasta lo que hicieron en quirófano está. Por eso tienen que acercarse a donde corresponde.

Y: No puedo

D: Qué explicación querés que yo te de.

Y: Ayuda necesito, no explicación. La impericia ya se hizo, yo necesito el expediente doctor.

D: Pero el expediente yo no te puedo dar.

Y: Por lo menos por computadora necesito verlo.

D: Escuchame, eso tiene que darte la gente de coordinación.

Y: Quiero estar segura para poder conseguir un abogado penalista.

D: Exactamente, vos ahora podes ir a la Comisaría, hacer la denuncia, solicitar un abogado y tu abogado vía Fiscalía solicitar todo eso. Pero la mejor forma es que se presenten mañana en la coordinación inclusive con tu abogado.

Y: Hoy quiero una respuesta, un informe por escrito de mi abuelo.

D: Ahora no está abierto. Eso se hace vía Fiscalía.

Y: Como paciente me tienen que dar el diagnóstico de mi abuelo

D: Vía Fiscalía.

Y: Por qué Fiscalía doctor, hicieron las cosas mal.

D: Podés acercarte a admisión pedir un informe médico completo con el expediente, ellos te van a guiar sobre cómo es el proceso para que te entreguen.

Y: Y quién me va a decir que esto que pasó está mal para que pueda ir a hacer la denuncia.

D: Yo no te puedo explicar lo que pasó ayer, hoy.

Y: Exijo que me den un diagnóstico, ¿quién es el médico de guardia?

D: El único que te puede explicar qué pasó ayer es el cirujano que le operó

Y: ¿Cómo se llama?

D: Yo no sé cómo se llama.

Y: ¿Cómo me muevo si no me dan respuestas?

D: Eso tiene su forma de hacerce, pero hoy domingo es imposible, no están abiertas la dirección, la secretaría ni la coordinación.

Y: Por eso le estoy haciendo preguntas doctor, porque no tengo a nadie que me socorra...

D: Hay una vía por la cual se puede solicitar.

Y: Quiero hoy un informe que diga que a mi abuelo le cortaron mal la pierna para que yo pueda empezar los trámites legales.

D: Lo único que yo revisé en el expediente es sobre sus estudios previos a la cirugía, y decía que tiene una arteriopatía de su miembro inferior derecho y una arteriopatía complicada de su miembro inferior izquierdo. Eso solo el cirujano te va a saber decir.

Y: Necesito saber quién es el cirujano, porque no sabe diferenciar la izquierda de la derecha.

Hasta aquí la reproducción de la charla, que no dio ningún tipo de resultado a Yanina Vallejos. Ya que no tendrá una solución al grave error que se cometió con su abuelo, la nieta y los demás familiares exigen justicia y tomarán acciones legales para que el IPS les responda por esta supuesta equivocación.

Ramón Samudio, de 78 años, ingresó al Hospital Central del Instituto de Previsión Social (IPS) por una trombosis.

Los médicos indicaron a los familiares que el paciente presentaba lesiones irreversibles en la pierna derecha y que esta debía ser amputada; sin embargo, una vez concluida la cirugía, el hombre salió sin el miembro izquierdo.

Posteriormente, en la noche del lunes, le fue amputada la pierna que originalmente debía ser removida.

El ministro de Salud Pública, Julio Borba, calificó de “complicado” el caso, indicando que solicitó al IPS un informe para determinar las causas de lo acontecido.

“No sé qué excusa podrían dar pero vamos a esperar las resultas del caso, quiero ser responsable en mis afirmaciones, es un caso bastante delicado y vamos a hacer todo lo que hay que hacer para que esto no vuelva a suceder nunca más”, añadió.

Por su parte, el IPS negó que se haya tratado de un caso de mala praxis, y atribuyó el escándalo a un “error de comunicación” entre los médicos tratantes de Samudio y los familiares.

Desde la previsional dieron la versión de que el cirujano a cargo del procedimiento se percató en el quirófano de que la pierna izquierda también debía ser amputada.

Sin embargo, la institución no explicó cómo es que el cirujano pudo llegar a esa conclusión en plena cirugía, y sin realizar ningún tipo de estudio previo que le indicara el estado en que se encontraba la pierna izquierda.

Además, el permiso firmado por los familiares solo autorizaba la amputación de la pierna derecha.