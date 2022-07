Transformación Educativa: Cuestionan al MEC, pero disienten con Montero

El comunicado de la Red por el Derecho a la Educación fue emitido hoy, luego que ayer, el ministro de Educación, Nicolás Zárate, y el mismo Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) hayan emitido posturas en favor al proceso del Plan Nacional de Transformación Educativa, en el marco este mes se debate el borrador del segundo acuerdo nacional sobre el diseño de la estrategia de Transformación Educativa Paraguay 2030.

Ayer, en conferencia de prensa, Nicolás Zárate afirmó que “esta crisis educativa estructural, donde los estudiantes no aprenden, debe cambiar urgentemente. El documento discutido, el diseño de la estrategia de Transformación Educativa Paraguay 2030, segundo acuerdo, documento para el debate público, que hemos puesto a consideración los días 5 y 6 de julio, sintetiza claramente toda la información obtenida en 9 políticas educativas, que son el eje del plan nacional”.

Entre las nueve políticas, explicó el ministro de Educación, “respondiendo a la inquietud ciudadana” se incluyó una política sobre familia, sociedad y educación.

“Estas líneas de política estarán orientando el desarrollo de la educación como sistema. No discute la pedagogía ni los contenidos de los programas de estudio, sí el desarrollo profesional del educador, la apropiación de la ciencia y tecnología y el uso de las TIC como recurso para el aprendizaje, así como el urgente desarrollo de la educación técnica y desarrollo profesional para mejora del empleo”, aseveró Zárate.

Un Gobierno pro vida, pro familia

“Reafirmamos nuestro compromiso como gobierno nacional de ser pro vida, pro familia y sin ideologías foráneas claramente.”, insistió el ministro de Educación, quien también hizo hincapié en que “la transformación educativa no puede ser postergada”.

En su comentario del domingo, para ABC Color, el sacerdote Jesús Montero Tirado volvió a cuestionar el proceso de transformación educativa que se viene realizando. Afirmó que este plan nacional es “perverso” porque “pervierte el orden jurídico del Estado paraguayo”.

A consideración de Montero, el documento también “pervierte los derechos de la patria potestad, pasando al Estado el rol que corresponde en primacía a la familia y los padres” y “pervierte el sistema educativo nacional y la pedagogía, imponiendo sin fundamento científico la pedagogía de los años 60-70 del siglo pasado, poniendo como modelo al famoso pedagogo Paulo Freire y la ideología marxista de su Pedagogía del oprimido”.

“Vemos con sorpresa y preocupación cómo a través de conceptos equivocados y no explícitos, existen pareceres y opiniones personales que intentan objetar el proceso de debate de la Transformación Educativa”, señala al respecto un comunicado emitido ayer por el MEC.

Desenmascarar el simulacro de participación

Por su parte, la Red por el Derecho a la Educación señala en su comunicado: “Estamos completamente de acuerdo de que el MEC arrastra institucionalmente vicios y resabios del autoritarismo de la dictadura; que es un sistema rígido, verticalista, impermeable a la participación de los diferentes estamentos. Y que es un brazo político, ideológico y electoral del Partido Colorado. Lo venimos reclamando incansablemente desde décadas atrás”.

“Es correcto desenmascarar el simulacro de participación en los debates virtuales del Plan Nacional de Transformación Educativa, impuesto por la agenda del Banco Mundial. Y sabemos perfectamente que, una vez más, este Plan no va a trascender porque no involucra la participación, adhesión y entusiasmo de los principales actores educativos. Pero no es necesario inventar supuestas violaciones legales que en realidad no existen. Se trata de autoritarismo duro que hay que confrontar con verdades, no con otras formas encubiertas de autoritarismo moral, o con argumentos mentirosos”, añade el comunicado.

Esta Red está integrada por la Federación Nacional de Estudiantes Secundarios (Fenaes), la Organización de los Trabajadores de la Educación del Paraguay - Auténtica (Otep- A), Serpaj, la Coordinadora Derechos Humanos Paraguay, Grupo Diálogos sobre Educación, MOPC Py, Tape´a, Red Estrado y MAS MP SN.