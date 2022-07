Transformación educativa, el desafío que tiene el MEC para mejorar la calidad

Alcira Sosa, viceministra de Educación Básica del Ministerio de Educación y Ciencias, y Rocío Robledo, coordinadora general del proyecto de diseño de una estrategia para la transformación educativa estuvieron en Mesa de Periodistas para hablar sobre el proyecto de Transformación Educativa (TE).

La viceministra Sosa aclara que la conclusión de objetivos y metas del proyecto es un trabajo realizado con distintos sectores educativos. “De ahí salió una lluvia de ideas para identificar las metas y generar los indicadores.

Lea más: Transformación Educativa no será posible sin despolitización, según ex viceministra

Subrayó que el Gobierno fue efectivo en aumentar la cobertura para el acceso a clases; sin embargo, no lleva el mismo ritmo la calidad educativa. En ese sentido, aclara que la educación necesita reformas importantes que garanticen oportunidades de aprendizaje a toda la población.

“La calidad no es solo que tengas la escuela y el docente. Tenemos estudiantes que copian los textos de la pizarra, que lleva tiempo de las pocas horas de clase. No tenemos uso efectivo de las horas de clase”, expresó la viceministra.

Detalló que en el cuarto grado, el niño comienza a tener complejidades porque no sabe leer ni escribir bien. “La falta de compresión es una realidad no solo en Paraguay, sino en la región. Es una realidad porque no pudimos lograr invertir en los que se requiere para condicionar pedagógicamente las escuelas”, acotó.

Lea más: FEEI exige a Mario Abdo mejorar la gestión educativa y una “transformación real”

Asimismo, relató que los chicos que terminan la secundaria solo terminan sabiendo términos teóricos y no son capaces de realizar debates ni análisis. Esta limitación se dio porque desde la educación inicial no se fomentó. Esta problemática de falta de comprensión además de transformación de la educación, es lo que se lleva en la mesa de debate a través del proyecto.

El proyecto presentado está en etapa de debate

Por su parte, Rocío Robledo, manifestó que este proyecto analizado lleva siendo analizado desde hace tiempo. Se debatieron en mesas de consulta y foros regionales con los docentes. “Hay que aclarar que el documento presentado es para debatir abiertamente. Para que esta agenda pública se convierta en la política pública en los próximos años”.

Lea más: Cuestionan acuerdo de Transformación Educativa en Alto Paraná

Aclaró que en el plan 2024, que es el plan vigente en el MEC, de verifican cuáles son los logros y qué objetivos faltan por cumplir. “En ambos planes tienen similitud. Uno mira la proyección y ve cómo la educación va evolucionando”, manifestó.

Reiteró que de esa manera señala que se proyecta y se ve las posibilidades y estrategias para financiar. “En este momento estamos hablando de financiamiento. No estamos hablando de contenido. No estamos hablando sobre qué ley se va a cambiar o modificar. Porque al querer alcanzar la meta hay que tocar marcos legales vigentes”. relató Robledo.

Lea más: Urge reorganizar los institutos de formación docente, según especialista

Aseveró que el desafío es invertir en calidad y en estrategias que ya fueron diseñadas. “Hay que invertir mejor”.

El currículum educativo vigente debe ser evaluado

La viceministra de Educación alegó que el currículum vigente debe ser evaluado y deben adecuarse a la realidad educativa actual. “En los niveles de educación media, probablemente 15 o 20 materias ya no son sostenibles. Si tuvieras la doble escolaridad, laboratorios, probablemente se tendrían buenos resultados”, relató.

Detalló que el currículum vigente demuestra buenos resultados, pero solo en las instituciones en las que se garantiza la calidad. Aclaró que beneficia a la flexibilidad para adaptarse a la realidad de los estudiantes, pero no en todos los casos.

Mencionó que es importante replantear el abordaje de las disciplinas a un enfoque que se concentre en áreas básicas, en habilidades que nos permitan seguir aprendiendo.

Lea más: “Algo se tiene que hacer diferente” para mejorar la educación, según director del Instituto Desarrollo

Aclaró que todavía no se está estudiando las necesidades curriculares, es decir, cuáles son los modelos educativos que pueden ser implementados con la transformación educativa.

“Hay que buscar los mejores modelos adecuados para que la gente no solo aprenda a leer y a escribir, sino a que sea un ciudadano responsable”, concluyeron las representantes de la educación.