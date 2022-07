Camioneros irán al Ministerio de Industria y Comercio a pedir solución sobre flete

La reunión realizada el día de hoy en la Dirección Nacional de Transporte (Dinatrán) entre gremios camioneros y un representante de las transportadoras nuevamente no llegó a buen puerto. El encuentro entre gremios, que ya en varias ocasiones no tuvo un resultado positivo, tenía como objetivo establecer un precio unificado del flete que realizan sobre el costo operativo. A pesar de que en esta ocasión estuvieron representantes de camioneros y transportadoras no le logró un consenso.