Sombra de árbol y tinglado de aguatería sirven de aula para alumnos de una escuela en Limpio

Sonia Martínez, directora de la escuela San Ramón, ubicado en el barrio Rincón del Peñón de la ciudad de Limpio, detalló las penurias que atraviesan diariamente 106 alumnos del tercer ciclo (séptimo, octavo y noveno grado) así como el cuerpo docente, por la falta de tres aulas y 300 sillas. La cantidad poblacional de la casa de estudios creció bastante a partir del 2019 y desde entonces, los estudiantes del turno tarde deambulan en el predio buscando un lugar para el desarrollo de las clases.

Salud de adolescentes ya se resiente

En temporada de otoño, invierno y días de lluvias, los alumnos participan de las clases en la modalidad virtual. La directora explicó que durante la pandemia “no se sintió” la precariedad debido a que los inscriptos para el séptimo, octavo y noveno grado no asistían a la escuela. Sin embargo, lamentó que durante los años 2020 y 2021 no se hayan construido los salones faltantes, pese al pedido hecho. Durante el verano, varios adolescentes presentaron problemas de salud debido a la exposición al sol y las altas temperaturas.

“Desde el 2019 estamos con esta situación. Los alumnos del séptimo y noveno grado iban a dar clases al tinglado de una aguatería que está frente a la escuela. Pero es pequeño para tantos alumnos y el sol también es un problema, por eso no podemos usarlo siempre. Cuando hizo mucho frío preparamos cocido para compartir con los alumnos y así hacer pasar un poco la baja temperatura”, contó la directora.

Pedido ignorado desde 2019

La docente agregó que por microplanificación del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), la ampliación edilicia de dicha casa de estudios es solicitada desde el 2009.

“A medida que pasa el tiempo la cantidad de alumnos crece muchísimo. Ahora tenemos 536 alumnos en total, desde el jardín hasta el noveno grado. Faltan aulas para el séptimo, octavo y noveno grado, y ahora también se suma esta falta para el nivel inicial. El jardín está usando un aula que no es de su nivel, pero por lo menos vimos dónde pueden entrar los niños. Igualmente tampoco es acorde eso, ellos deben tener su propio espacio. Hay suficiente lugar para construir”, refirió Martínez.

Rifas y hamburgueseadas para construir salón

Desde hace meses, padres, alumnos, docentes y la directora de la escuela, además de empresas privadas ajenas a la institución, organizan todo tipo de actividades como rifas, hamburgueseadas y festivales, para recaudar fondos y así solventar el costo de la construcción de un salón que será dividido en tres aulas provisorias. Los albañiles de la comunidad son los encargados de la obra.

“Estamos levantando tres aulas provisorias que estarían en un galpón. No se imaginan lo que fue en los días de lluvia y frío, suspendíamos las clases porque no había forma, no había lugar donde entrar. Los corredores son pequeños y ellos son numerosos. Al principio eran como 120 alumnos, ahora son 106 porque muchos migraron por esta situación a otras instituciones, pero los demás ya no pueden mudarse porque no hay lugar en los alrededores”, manifestó la directora Martínez.

Promesas en el MEC y la Municipalidad

La entrevistada indicó también que ya realizaron todas las solicitudes pertinentes al MEC. Tras el cotejo del estado en el cual se encuentra el pedido, Martínez dijo que actualmente para la cartera de Educación son “prioridad”. También solicitaron al MEC que se habilite el tercer ciclo en el turno mañana desde el próximo año, de lo contrario faltarán más aulas.

“Nosotros en el Ministerio de Educación ya somos prioridad. Ahora mismo estamos en el lugar número dos, porque antes había dos reparaciones para otro lugar. Figuramos como construcción de aulas nuevas. El ministro ya informó al parlamento, el problema es el fondo (presupuesto)”, afirmó la docente.

También aseguró que acudieron a la Municipalidad de Limpio, administrada por el liberal Optaciano Gómez Verlangieri, donde prometieron que construirán solamente un aula, pero no especificaron cuándo exactamente.

Intendente prometió un aula

“Ahora ya tenían que venir, pero no aparecieron. El intendente prometió un aula. La necesitamos con suma urgencia, porque perdemos tiempo buscando sombra o un lugar donde desarrollar las clases, y no completan los alumnos las horas pedagógicas necesarias. Es crítica la situación académica porque vienen luego con muchas necesidades por la pandemia, además de la incomodidad que atraviesan los alumnos. No tenemos ni siquiera sombra, hay un solo arbolito. Es difícil la situación, los chicos procuran aprender”, expresó la docente.

Al respecto, nos pusimos en contacto con el intendente Gómez Verlangieri para conocer los detalles de la promesa hecha a los alumnos y docentes de la escuela San Ramón, pero no contestó nuestros llamados.