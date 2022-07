Itaipú: “Paraguay debe tener su propia agenda”, advierte Eusebio R. Ayala

Acerca de la posibilidad de la libre disponibilidad de la energía paraguaya en Itaipú, para venderla a terceros países, inclusive al mismo Brasil, el canciller Julio Arriola manifestaba el lunes último que ese ítem no forma parte del Anexo C del Tratado de Itaipú y que “para agosto del 2023 solo estamos obligados a ver el Anexo C”. “La libre disponibilidad de la energía tiene que ver con el artículo 13 del Tratado, no es parte de la revisión del Anexo C”, expresó al concurrir a la sede del Legislativo ante el llamado de la comisión directiva y líderes de bancada de la Cámara de Senadores.

Al respecto, el senador Ayala dijo que se sabe que la libre disponibilidad no es parte del Anexo C, pero señaló que nuestro país debe colocar ese tema en su agenda como un punto esencial para la negociación bilateral. “Tenemos que tener nuestra agenda, cronograma y objetivos, y no supeditarnos a lo que plantea el Brasil, ni adecuarnos al cronograma de ellos, que lo hacen conforme a sus intereses”, agregó.

Sobre la condición que puso el gobierno de Jair Bolsonaro para adelantar la revisión del Anexo C, que fue una propuesta paraguaya, que primero se defina la tarifa 2022 de la binacional, Ayala manifestó que en el Brasil no están apurados en cambiar nada “porque las condiciones legales y la posición dominante les favorece”, pero que debemos romper esa situación con inteligencia.

Regalo para el Brasil

A su turno, el parlasuriano Ricardo Canese, señaló que la tarifa intermedia - entre US$ 22,60/kWmes y 18,,95/kWmes- será un regalo para el sistema eléctrico brasileño. Mientras, el gobierno de Mario Abdo Benítez se niega a ejercer la soberanía,. “De acuerdo a lo manifestado por el canciller, el presidente de la ANDE y consejeros de Itaipú, estarían llegando a un acuerdo con el Brasil para bajarle la tarifa de 22,6 a 20,75 US$/kWmes, o bien 1,85 US$/kWmes menos, lo que da, tan sólo para la parte de potencia que el Brasil contrata en el 2022, que es de 4.257,5 MW, habida cuenta que la ANDE contrata 1.810 MW, un regalo de US$ 94,5 millones”, advirtió Canese.

Añadió que este regalo a favor del sistema eléctrico brasileño se da al mismo tiempo que el gobierno de Abdo Benítez se niega a ejercer la soberanía respecto a la misma cantidad de potencia o energía. “¿Qué le impide a la ANDE licitar tal cantidad de energía, por el mismo plazo, en la subestación Margen Derecha de Itaipú y ver cuánto está dispuesto a pagar el sistema eléctrico brasileño? Hay que acotar que, según datos oficiales del Brasil, en este país, pese a cierta mejoría en cuanto a la disponibilidad de agua, se queman en forma permanente más de 4.200 MW en centrales térmicas en base a hidrocarburos, cuyo costo real bien sabemos que está muy por encima de 100 US$/MWh, e incluso de 200 US$/MWh”, manifestó.

