Juicio al exministro Bajac, suspendido

El inicio del juicio oral y público al exministro Miguel Óscar Bajac y otros por supuesto pedido de coima estaba previsto para las 09:00 de hoy, pero, al parecer, va a tener el mismo trámite de la audiencia preliminar, que se realizó luego de ocho suspensiones a causa de las múltiples chicanas presentadas por la defensa.

El Tribunal de Sentencia presidido por Rossana Maldonado e integrado por Inés Galarza y Fabián Weinsensee se vio obligado a postergar el juzgamiento debido a que el expediente está en instancias superiores.

Por un lado, los abogados Raúl Caballero y Josefina Aghemo recurrieron la resolución por la cual el colegiado convocó a juicio oral y público, tras argumentar que primeramente debe resolver la acción de inconstitucionalidad presentada hace dos años ante la Corte Suprema de Justicia. Para el estudio de esta cuestión, el caso fue derivado al Tribunal de Apelación.

“El auto de apertura no está firme, ya que se había presentado una acción de inconstitucionalidad en contra del auto de apertura, entonces no se puede cumplir algo que no está firme”, explicó el abogado Caballero.

Por otro lado, la sala constitucional solicitó el expediente a la vista el miércoles último, en el marco del estudio de la acción de inconstitucionalidad promovida por la defensa.

Lea más: Causa de Bajac duerme en la Corte hace dos años a la espera de juicio

“Esa decisión de solicitar el expediente trae aparejada la suspensión. Al no haber expediente, no hay juicio oral y público. La postura del Ministerio Público es que por más que la acción de inconstitucionalidad esté en estudio en la Corte, eso no suspende el diligenciamiento del juicio siempre y cuando no se disponga una medida cautelar suspendiendo los efectos o solicite el expediente”, explicó el fiscal Luis Piñánez, de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción.

“No sabemos en cuánto tiempo va a resolver la Corte, vamos a estar atentos a lo que disponga la Corte. Y en la hipótesis de que la Corte devuelva, se tiene que ir a la Cámara para resolver la reposición. Se hizo la audiencia de reposición, se rechazó la reposición, pero como venía con apelación subsidiaria, al rechazarse la reposición se tiene que dar trámite a la apelación y debe ir a a la cámara”, agregó el fiscal Piñánez.

Acusación por coima contra Bajac

Bajac fue imputado por la Fiscalía en diciembre de 2018, por supuesto cohecho pasivo agravado, junto con Juan Carlos Ávila y Carlos Miguel Lesme. Sin embargo, estos últimos fueron beneficiados con la suspensión condicional del procedimiento penal, lo que implica que admitieron el hecho.

Lea más: Imputan a funcionario de Bajac

La investigación se inició tras una denuncia presentada por Felipe Páez, quien dijo que Bajac le pidió una coima de US$ 50.000 a través de un intermediario de nombre Rafael Luis Ramírez Doldán en el mes de junio de ese año.

Lea más: Denuncian esquema de coimas en la Corte y cae funcionario de Bajac

Ramírez Doldán también está acusado, pero por supuesto tráfico de influencias, ya que fue filmado cobrando una coima de US$ 10.000, supuestamente, a nombre del exministro de la Corte.

Bajac dejó de ser ministro en julio de 2018, al cumplir 75 años, edad límite establecida en la Constitución para ocupar el cargo.