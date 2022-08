Viruela del mono: vacunación será voluntaria y para un público objetivo, dice Sequera

La viruela del mono, una enfermedad que aún no fue detectada en Paraguay pero que ya se halla presente en los países vecinos, requerirá en poco tiempo de la vacunación de la población, según el Ministerio de Salud Pública (MSPBS).

La inmunización será voluntaria y estará destinada a la población más expuesta, anunció el doctor Guillermo Sequera, titular de la Dirección General de Vigilancia de la Salud.

Aunque no se conocen aún muchos datos sobre la adquisición de los biológicos, el médico indicó a ABC que la compra sería “en bloque”, entre los países más pequeños del Mercosur.

“Se va a hacer una declaración a nivel Mercosur, porque las vacunas hay, pero ya otra vez el Norte está acaparando todo. Hay pocas vacunas y la idea es conseguir unas cuantas para utilizar de manera bien precisa. No va a ser una vacunación masiva. Vamos a ver si compramos juntos, por lo menos los países pequeños, como Uruguay, Bolivia y Paraguay”, indicó Sequera.

Según el epidemiólogo, en un primer momento “la estrategia primaria (de inmunización) será vacunar a los contactos íntimos de un caso positivo (detectado en el país)”.

No obstante, precisó que el público objetivo y pasible de vacunación son, principalmente, aquellas personas con alto riesgo de contagio a través de relaciones sexuales. Actualmente, se está viendo una propagación mayor de la enfermedad en “hombres que tienen sexo con hombres”, según el último reporte de Vigilancia de la Salud.

“Pero no va a ser para la población homosexual nomás (la vacunación), sino también para los que tienen alto riesgo, como trabajadores sexuales. Se les va a ofrecer, porque no va a ser obligatorio. Si uno es homosexual, hombre o mujer, pero con pareja estable, entonces el riesgo es bajo y no hace falta (la vacuna). Pero hay heteros que son muy promiscuos y ellos también tienen el riesgo alto”, sostuvo Sequera.

No se comprarán muchas vacunas, dice Sequera

Al considerar lo ocurrido con la vacuna contra el covid-19, rechazada por un porcentaje importante de la población paraguaya, el doctor Sequera mencionó que todo indica que ocurrirá el mismo fenómeno.

“Por eso se van a comprar pocas vacunas. Hay gente que va a reclamar, el que va a querer y el que va a tener vergüenza también de ir a vacunarse. Creo que poca gente se va a querer vacunar y no hay que ser tan ambiciosos tampoco”, indicó.

Hay intranquilidad por estigma social

Sequera comentó además la intranquilidad que le provocan los prejuicios que existen sobre la viruela del mono y el bajo número de casos sospechosos reportados en el país.

Aunque la enfermedad no es de transmisión sexual y puede presentarse hasta en niños, la viruela símica está muy relacionada a una vida sexual activa, situación que puede motivar a muchos a esconder su condición de salud, según el médico.

“Me preocupa que tengamos recién tres casos sospechosos descartados. En Brasil hay más de 1.400 casos; Uruguay ya tiene casos, Argentina tiene como 25 casos, Bolivia ya tiene casos confirmados y decenas de casos descartados y acá la gente ni siquiera se va a consultar”, dijo Sequera.

El médico pidió “asincerar” las lesiones de la piel y acudir a una consulta oportuna. “Me preocupa que el estigma y la discriminación hagan que la gente no consulte. Va a ser un desafío comunicacional romper con ese estigma”, sostuvo.