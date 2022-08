Analizarán escenarios para la revisión del Anexo C del Tratado de Itaipú

El disertante, Ing. Ubaldo Fernández Krekeler, ex director de Planificación y gerente técnico de la ANDE, actualmente miembro del comité técnico de la UIA, expondrá un análisis de los posibles escenarios en el marco de la renegociación del Anexo C del Tratado de Itaipú, teniendo en cuenta los intereses de cada país a través de sus representantes actuales. Este análisis fue realizado por el Comité Técnico Anexo C de la UIA, cuyos miembros son el Ing. José Vallejos Mernes, Ing. Oscar Torres Larrosa, Ing. Rolando Benítez Benítez y el mismo expositor.

Luego de la presentación se abrirá una rueda de debate, en la que estarán el Ing. Alcides Martínez, decano de la Facultad Politécnica de la UNE; Ing. Sebastián Arce, docente y ex funcionario de Itaipú; Ing. Carlos Cardozo, docente y ex funcionario de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) y el Ing. Juan José Encina, jefe técnico de la EBY.

También participarán invitados especiales, autoridades universitarias, distritales y departamentales. La apertura estará a cargo del Ing Diego Ávalos, presidente de la UIA y el Ing. Jorge Ramos, presidente de la AIEE-UNE. El evento cuenta con el apoyo de varios sindicatos del sector.

Lea más: “Revisión del Anexo C se debe dar bajo un paradigma de soberanía e integración”

Soberanía Energética

Por otra parte, del 17 al 19 de agosto, se llevará a cabo el II Seminario Internacional Soberanía Energética, Integración Eléctrica y Gestión Pública para el Buen Vivir, que reunirá a organizaciones, sindicatos y movimientos populares de nuestro país y del Brasil. Entre los aspectos que abordarán en los encuentros, serán presenciales y virtuales, figura la privatización de Eletrobras, la revisión del Anexo C del Tratado de Itaipú, los daños y las reparaciones a las comunidades Avá Guarani afectadas por la hidroeléctrica, entre otros.

La reunión presencial será en el local del Sindicato de Trabajadores de la Administración Nacional de Electricidad (Sitrande) y virtualmente a través de Zoom, con transmisión en vivo a través de redes sociales. Para participar puede inscribirse hasta el martes 16 de este mes, en la https://forms.gle/XvBnehW7oyFPfP3o9.