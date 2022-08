Cambios leves hará el CM en su reglamento por los jueces y fiscales que activaron en política

El Consejo de la Magistratura (CM) que preside el Abog. Oscar Paciello Samaniego, en su sesión ordinaria de este lunes 8 de agosto, dispuso que el martes 16 de agosto, a las 8:30 sus miembros tratarán la modificación del reglamento de concurso para la integración de ternas. El enfoque del Consejo va apuntado a los serios cuestionamientos de la ciudadanía a los jueces, fiscales y defensores públicos que mantienen sus afiliaciones y de los que han participado en internas partidarias, hecho que les está vedado a los operadores de justicia ya sea por el Código de Organización Judicial (COJ) como por la Ley Orgánica del Ministerio Público.

Los cambios que prevé el Consejo de la Magistratura (CM) que se introducirían al reglamento de concurso para integrar ternas serían de:

a) solicitar la desafiliación partidaria de los titulares de cargos (jueces, fiscales y defensores públicos),

b) al que es independiente (no estar afiliado) una declaración jurada de esta situación,

c) a los que son designados operadores de justicia por la Corte, se les va a hacer firmar una carta compromiso de que luego de 20 días de haber jurado, debe presentar su pedido de desafiliación.

Los miembros del Consejo de la Magistratura no han imaginado siquiera la posibilidad de aplicar sanciones en el futuro a los operadores de justicia a quienes han transgredido las leyes como asimismo a los que causaron un grave atentado a la independencia de la Administración de Justicia. Sanciones como disminución de puntos a los concursantes que quieren mantenerse en sus cargos o a los que pretendan ascensos, y mucho menos la prohibición de concursar, no están en la agenda de modificación del reglamento de los consejeros.

La denuncia contra jueces y fiscales

El senador del PDP Pedro Santa Cruz, ya había presentado semanas atrás en el Consejo de la Magistratura, una denuncia acerca de la participación de los operadores de justicia en actividades partidarias. Recientemente el legislador también presentó una lista de los jueces, fiscales y defensores públicos quienes participaron de elecciones internas partidarias, tras hacer un cruzamiento con la lista proveída por el Poder Judicial, la Fiscalía General y el Ministerio de la Defensa Pública, con el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), para conocer quienes habían participado de los cuestionados sufragios.

Lea más: Senador insiste en remoción de jueces y fiscales que votaron en las internas

En la sesión de este lunes, Santa Cruz reiteró la importancia de la despartidización de la justicia, y en el Consejo de la Magistratura, hablando con sus miembros encuentro que es igual la intención de realizar una depuración en coincidencia del Código de Organización Judicial (COJ), así como la Ley Orgánica del Ministerio Público, prohíbe este tipo de actividades partidarias. Estimo que el 80 a 90 % de los funcionarios están afiliados a partidos políticos tradicionales. No es una cuestión personal o particular la investigación que hacemos, es en beneficio de la justicia la despartidización de sus operadores del sistema de justicia.

Agregó: En los lugares a donde vamos nos dicen también que esta despartidización e independencia judicial es una cuestión económica, y logrando esto vamos a atraer inversiones ya que esta situación impide este logro.

Las estadísticas de Santa Cruz

El senador había asegurado en una sesión del Consejo de que el 65% de los fiscales y fiscales adjuntos están afiliados a la ANR; que 80 fiscales votaron en las internas coloradas del 2017 y que 39 lo hicieron en las del 2021, violando la Ley N° 1562 Orgánica del Ministerio Público.

En cuanto a los magistrados, dijo que el 39% de ellos están afiliados a la ANR; que 84 votaron en las internas del 2017 y que 30 lo hicieron en las internas del 2021 violando la Ley N° 879 Código de Organización Judicial. Agregó que los defensores públicos están en una situación similar.

Sobre lo mencionado por Santa Cruz en el aspecto económico, el presidente del CM Oscar Paciello Samaniego hizo la acotación que justamente Gafilat ( Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica) que hizo su evaluación a Ecuador, resaltó la necesidad de perfeccionar las actuaciones del Poder Judicial y la Fiscalía para atraer el grado de inversión requerido por este país.

Lea más: Denuncian ante el CM cuestionada participación de jueces y fiscales en internas partidarias

Jorge Bogarín Alfonso, miembro del CM y presidente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) manifestó en la sesión: “Informo a los miembros que el Jurado inició de oficio la investigación a jueces y fiscales que votaron en internas partidarias. Ya recibimos de la Corte Suprema y la Fiscalía, la lista actualizada de sus miembros. Ahora esperamos que la Justicia Electoral que nos provea la lista de quienes votaron en las internas de partidos y las afiliaciones correspondientes. Estamos expectantes de este informe”, indicó.

Por su parte, Eugenio Jiménez Rolón, ministro de Corte y miembro del Consejo de la Magistratura dijo: “Una vez más a pesar que puedo aparecer como reiterativo e insistente; sin embargo quiero destacar, porque es inviable que un país se pueda manejar sin una justicia independiente. Cuando se habla del fortalecimiento de las instituciones necesariamente se debe fortalecer el Poder Judicial, institucionalizarlo, porque solo de esta manera se va a poder tener un país serio”.

Agregó: “Este tema que estamos planteando, sobre la independencia del Poder Judicial es uno de los eslabones del sistema de justicia. Celebro que el Consejo de la Magistratura esté coincidiendo y liderando, pero es una tarea de todos los poderes del Estado, de todas las entidades del estado. Porque solamente por cuestiones de simpatía se tomen decisiones, nunca va a ser completa esta tarea si no se involucran todos los poderes del Estado. La democracia no es fácil de instalar, y en Paraguay no es la excepción, pero las mentalidades han madurado y eso construye un edificio sólido que se llama Paraguay”, concluyó.