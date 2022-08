Precio de combustibles debería bajar más con la reposición de stock, dicen

El economista y exministro de Hacienda, Manuel Ferreira, señaló que la cotización del petróleo ya se está ubicando en el mismo valor de febrero de este año, antes del inicio de la guerra entre Rusia y Ucrania, lo que también se está trasladando en los precios finales de los productos procesados como el gasoil y las naftas.

Señaló que con las reposiciones de los diferentes emblemas, esta baja ya se debería trasladar a los consumidores del país, con una reducción de los precios de los carburantes. “La cotización del petróleo bajó, hoy estamos a un barril de US$ 89, está más o menos en los valores que ya se tenía antes de la guerra (entre Rusia y Ucrania), porque este conflicto inició el 24 de febrero”, expresó.

En el caso del gasoíl, dijo que el precio hoy está en US$ 990 el metro cúbico, que todavía no está a los valores de antes de la guerra, pero que sí es más barato respecto a los US$ 1.128,45 por metro cúbico que costaba en junio, de acuerdo a la estructura de precios de Petropar. En el caso de las naftas, señaló que las cifras hoy ya están iguales a antes del conflicto bélico (US$ 288 por galón), lo que debe reflejarse en el mercado nacional con una reducción de precios.

“Hoy tiene que existir una presión sobre los emblemas, porque con los valores de reposición, según los datos de Petropar, vamos a ver que los precios de los combustibles tienen que ser más bajos. Ellos (los importadores) tienen hoy gasoil y nafta que compraron a un precio determinado, pero cuando tengan que recomprar a un precio distinto (más barato) debería ajustarse ese precio, Petropar debe ser el primero”, expresó.

Insistió: “Lo que debería ocurrir con el combustible es lo mismo que el petróleo, que ya tocó un valor de preguerra de Ucrania”. Justamente, según los datos, los precios del petróleo WTI (West Texas Intermediate), de referencia del país, ya tuvieron una caída de US$ 33 por barril en dos meses.

Petropar dice que va a analizar, mientras privados demoran

William Wilka, director de gabinete de la presidencia de Petropar, refirió ayer que esta empresa ya bajó los precios recientemente (entre G. 500 y G. 300), justamente por la baja de precios a nivel internacional, y que de nuevo irán viendo si habrá reajustes de acuerdo al stock, tránsito y proyecciones. Sin embargo, no quiso hablar de plazos ni sobre los precios internacionales que siguen cayendo.

A su turno, Jorge Cáceres, de Copetrol, expresó que la reducción de precios va a demorar porque tienen stock que compraron a precios más caros. “Va a demorar todavía (una baja), en razón de que contamos con stock cerrado con los valores anteriores”, indicó.

Asimismo, Miguel Bazán, de la Cámara Distribuidora Paraguaya de Combustibles (Cadipac), indicó que todavía no se alcanzan los valores que se tenían antes de la guerra entre Rusia y Ucrania y que “ahora los precios recién están alcanzando los rangos que ocasionaron la última baja”. “Debería bajar más la cotización internacional para poder pensar en bajar más los precios” (localmente), expresó.

Recordemos que la mayoría de los emblemas privados del sector combustible también tuvieron que bajar el precio de sus carburantes el 28 de julio último. Esto porque no tuvieron otra opción y redujeron entre G. 500 y G. 300 al igual que Petropar, para no perder clientes. Además, criticaron entonces la decisión de la petrolera estatal, pues según alegaron la situación de las empresas “es desesperante”.