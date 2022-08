Vecinos en Parque Solidaridad: “Haremos muralla humana si hace falta”

Vecinos iniciaron la vigilia el martes al mediodía y siguen frente al Parque de la Solidaridad hasta ahora, esperando frenar que la Municipalidad de Asunción instale allí 74 familias de damnificados. Se turnan de manera a cubrir los turnos: las mujeres están de día, con los niños; y los hombres, a la noche. También están juntando firmas y esperan que el intendente, Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR) les reciba. El jefe comunal no ha aparecido hasta ahora en el sitio.

Lea más: Vecinos se oponen a la ocupación del Parque Solidaridad

“Estamos haciendo resistencia. Ayer vino el señor (Federico) Mora de una manera muy prepotente. No nos quería escuchar, quería solo que le escuchemos a él y aceptar, y nosotros no vamos a aceptar”, dictó Estefanía Bael, una de las vecinas. El jefe de gabinete fue ayer al parque para defender la idea de llevar allí a las familias apostadas actualmente en las plazas que se encuentran entre la Catedral Metropolitana y el Congreso.

Estefanía Bael dijo que en caso de que las familias lleguen al lugar para asentarse, ellos no lo permitirán. “Si tenemos que hacer muralla humana, haremos muralla humana si hace falta, no vamos a permitir que nadie ingrese”, aseveró. “Nosotros queremos justamente que se reactive el parque, porque esta es un área para los niños. No somos solo los de Loma, sino todo los pobladores de la zona. Cierto, estuvo un poco abandonado, pero siempre lo usamos”, comentó.

Lea más: Vecinos en vigilia para evitar mudanza de “ocupas” al parque Solidaridad

La Municipalidad de Asunción pretende llevar a 74 familias al Parque de la Solidaridad, asegurando que será de manera provisoria, puesto que las viviendas definitivas ya están siendo construidas en Mariano Roque Alonso por el Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH). Se trata de las personas afectadas por el incendio de la Chacarita en diciembre del 2020, que ocupan desde hace un año y medio las plazas Juan de Salazar e Independencia-Constitución.

Lea más: Ocupantes de plaza sobre vivienda otorgada: “La casa es muy chica”

Alegan que Loma San Jerónimo es segura y tranquila

Bael aseguró que los pobladores no tienen “nada en contra de la gente de la Chacarita, ni de ningún barrio, solo pedimos garantías de seguridad. Que es lo lógico, porque nosotros no le conocemos a la gente y la gente no nos conoce a nosotros”.

Seguidamente, la vecina aseguró: “Nosotros tenemos un estilo de vida muy diferente, somos muy tranquilos en el barrio. Tendemos nuestras ropas en el portón y nadie toca, les cuidamos a todos los niños como si fueran nuestros, a los ancianos, y eso nosotros no queremos que cambie”. “Nuestra paz y tranquilidad no vamos a permitir que se pierda, por la decisión del intendente”, argumentó.

Consultado si sigue previsto el traslado de los damnificados para este sábado, como se tenía planeado, el jefe de Gabinete de la Municipalidad de Asunción Federico Mora, contestó: “Estamos haciendo todo el esfuerzo y tomando todas las medidas para un proceso ordenado y con tranquilidad para la comunidad de San Jerónimo. No es un tema de tener prisa, sino de hacerlo de forma conjunta”.