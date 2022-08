Diputados debaten mañana sobre nueva tarifa de Itaipú

La Resolución N° 4416, que el presidente de la Cámara Baja, Carlos María López, firmó el jueves último, señala en su Art. 1° que el objetivo de la convocatoria es con el fin de “... tratar, en debate libre, la negociación de la tarifa y el presupuesto, año 2022, de la Itaipú Binacional y la reducción de la tarifa de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE)”.

En los párrafos precedentes de la resolución, se aclara que “vista la nota elevada por los señores diputados nacionales, en la cual solicitan tratar en debate libre la negociación de tarifa y el presupuesto, año 2022, de Itaipú Binacional y la reducción de la tarifa de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE)”.

Que al considerar que dicha solicitud “se enmarca dentro de lo establecido en el Art. 37, segundo párrafo del reglamento (de Diputados)”, el presidente, “en uso de sus atribuciones” resolvió la convocatoria de referencia.

Lea más: Diputados debatirán negociación de Itaipú y reducción de la tarifa de la ANDE

El martes último, luego de sendas reuniones extraordinarias del Directorio Ejecutivo y del Consejo de Administración de la entidad binacional, sus autoridades informaron que se había producido la esperada definición del Costo Unitario de Itaipú.

Es un promedio de la propuesta paraguaya y de la brasileña

La tarifa que finalmente adoptaron paraguayos y brasileños era el promedio entre la propuesta que defendía el Gobierno paraguayo (US$ 22,60/kWmes) y la que aplicaba ya el brasileño (US$ 18,95/kWmes). Por consiguiente, desde esa fecha, la tarifa 2022 de la entidad binacional pasó a costar US$ 20,75/kWmes.

Lea más: Confirman tarifa de Itaipú en US$ 20,75 kW/mes y Paraguay queda en desventaja

Inmediatamente después, el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, quien se encontraba en la zona, anunciaba, sin muchas explicaciones, que como consecuencia de esa decisión, la ANDE bajará su tarifa, en baja tensión, con niveles de consumo que alcanzan hasta los 1000 kWh mes, del 25% entre setiembre y diciembre del ejercicio en curso.

El miércoles 10, gracias a los requerimientos de la prensa, se supo que ese 25% de reducción, la estatal solventaría con parte del ingreso adicional (US$ 240 millones) que tendría nuestro país (también Brasil, y en la misma proporción) porque, aún con la decisión del martes, la tarifa de Itaipú seguiría por encima de su costo actual de producción.