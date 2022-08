Bachi especuló sobre posible “quiebre y traición” de Abdo y elogió a Velázquez

El diputado Basilio Bachi Núñez (HC) especuló sobre la posible existencia de un quiebre entre el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, y el vicepresidente Hugo Velázquez. Dijo que él “siente” que ocurrió esta disputa entre ambos y que esto acarreó un distanciamiento. Fue incluso más allá y se animó a hablar de la posibilidad de que Abdo haya “traicionado” a Hugo Velázquez con la designación de Estados Unidos de “significativamente corrupto”.

“Yo siento que hay un distanciamiento y que Marito le traicionó. Marito tenía preparado esto. Siempre quiso ponerle a otro que no sea Hugo Velázquez”, dijo refiriéndose a la precandidatura a las internas con miras a las elecciones presidenciales.

Lea: Velázquez reculó y no renunciará a la Vicepresidencia “por el momento”

El diputado ahondó aún más y elogió al vicepresidente denominado “significativamente corrupto” por los EE.UU. Velázquez ganó esta candidatura “por la fuerza de la dirigencia y de saber operar con los dirigentes, hasta que se le hizo fuerte e impuso su candidatura desde adentro”, sostuvo Núñez.

“Marito juega a traicionar”

Con respecto al presidente de la República, afirmó: “Marito, para mí, juega a traicionar al partido”.

Con tono más crítico, añadió que “Abdo traicionando para nosotros no es nada, porque tiene 80% de rechazo. Si quiere ir con Efraín (Alegre), que se vaya, pero este sistema de desbloqueo demasiado les libera a los dirigentes a trabajar por el partido. No le veo a un Cachito Salomón no trabajar por el partido, o a una Lilian Samaniego no trabajar por el partido. A Marito sí le veo”, puntualizó el parlamentario Bachi Núñez, refiriéndose a que el Presidente podría cambiar de bando eventualmente e ir incluso contra la ANR.

Lea más: Hugo Velázquez renuncia a su precandidatura a la Presidencia

“Canciller tenía que haber informado” sobre acusación de EE.UU.

Con respecto a la designación de “significativamente corrupto”, Basilio Núñez opinó que cuando menos por una cuestión de soberanía el canciller tendría que convocar a Velázquez y decirle “por qué puntos específicos está declarando esto EE.UU. Marito está en función de gobierno, el vicepresidente también. Si te dicen soborno, etcétera, seguramente está en su derecho de saber a qué se refieren, o si no participaron los dos, porque el bandidaje se hace de a dos”, dijo el parlamentario de Honor Colorado.

Más info: Hugo Velázquez, “significativamente corrupto”: EE.UU. lo acusa de soborno

“No se van a meter” en la interna del oficialismo

En otro orden, aseguró que el sector de Honor Colorado no se va “a meter” en las internas de Fuerza Republicana “o en la unión de los concertados efrainistas y multibancada con Añetete, porque así actúan ellos en la Cámara de Diputados”. Expresó que varios de sus colegas están en esta misma tesitura.

Se abstendrá de apoyar juicio político a Velázquez

Con respecto a un eventual juicio político al vicepresidente de la República, dijo que, al menos por su parte, se abstendrá por ahora. “Si me preguntan, yo me voy a abstener ahora, pero eso es solo Bachi Núñez. Ahora tenemos que ver la decisión de la bancada y del movimiento”, indicó.

Comentó que ayer la bancada cartista se abstuvo cuando se presentó un proyecto para instar a que Velázquez renuncie rápidamente.