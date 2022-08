Obreros de Villeta de la INC se sumarán a movilizaciones de los funcionarios de Vallemí

La situación de la Industria Nacional del Cemento (INC) es insostenible insisten los obreros de la cementera pública de Vallemí , quienes siguen movilizados pese a las amenazas de sumarios por parte del titular de la empresa, Ernesto Benítez, a quien acusan de mal administrador. De hecho, ya hay varios “castigos” en la estatal a sindicalistas que denuncian irregularidades.

Los trabajadores de Vallemí manifestaron que seguirán con las protestas pese a las amenazas y que los obreros de la planta de Villeta (Central) también se sumarán desde este jueves, información que también fue confirmada por operarios de dicha planta.

Lea más: El colmo de la inoperancia: INC suspendió el despacho de cemento por “falta de bolsas”

“Seguimos con el corte de la ruta PY22 (Vallemí). Tenemos el jueves a las 10:00 una tripartita en el Ministerio del Trabajo, última etapa para ir a una huelga en contra del presidente de la INC”, expresó una de nuestras fuentes.

Agregó que para el viernes se prevé una gran manifestación en la Plaza 28 de Enero. “Esto es por su insensibilidad hacia los trabajadores de la INC de Vallemí, por su prepotencia y mala administración al frente de la industria que en su momento fue la más pesada del Paraguay”, indicó.

Al mismo tiempo, dijo que la comunidad de Vallemí declarará persona no grata a Ernesto Benítez, por empeñarse a destruir la cementera de todos los paraguayos. “El 4 de setiembre tiene qué empezar una parada grande para mantenimiento de la fábrica. Hasta este momento no hemos recibido ni siquiera un kilo de estopa (tela especial absorbente) para ser utilizado en la parada. Estamos sin repuestos, sin insumos, no sé para qué vamos a parar sí no tenemos nada”, señaló.

Lea más: Obreros exigen la salida del “protegido de Velázquez” de la presidencia de INC

Cuestionan a los gerentes

Volvieron a insistir en que los funcionarios de confianza de Ernesto Benítez, principalmente los gerentes, no saben ni dónde están parados y que esta situación está llevando al abismo a la empresa.

“Su gerente industrial no aparece, su gerente financiero no sabe hacer ni una reprogramación, su gerente de recursos humanos, una arquitecta, ni idea tiene sobre las funciones de capital humano, su gerente de contrataciones hace todo mal sus licitaciones, entendemos que lo hace de forma intencional para que se pueda hacer vía de excepción, una modalidad que tanto le gusta a este presidente”, aseveró.

Lea más: El horno de la INC de Vallemí paró de nuevo y no está produciendo clinker

Empresa está en deplorables condiciones pese a millonaria inversión

La INC debía ser actualmente una de las empresas públicas más prósperas tras la inversión de US$ 80 millones de los bonos soberanos en sus fábricas de Villeta y Vallemí durante el Gobierno de Horacio Cartes. Sin embargo, va de mal en peor porque produce poco y tiene millonarias pérdidas.

Por citar algunos de los fracasos podemos mencionar, por ejemplo el caso del molino chino que la estatal compró de Engineering por US$ 12 millones, máquina que se paraliza constantemente por sobrecalentamiento, además pierde aceite. El titular de la INC, Ernesto Benítez, fue el único titular de la INC que se animó a recibir la unidad (dio la recepción definitiva), pese a sus problemas.

Hay serias sospechas de que Engineering, de Juan Andrés Campos Cervera, vendió un molino usado a la INC y que por eso no funciona como debería. Asimismo, el costoso horno de la estatal de la planta de Vallemí, en el que invirtieron US$ 30 millones de los bonos, también se paraliza constantemente y en breve parará de nuevo para un “mantenimiento”.

El titular de la estatal se niega a dar explicaciones de estos cuestionamientos a la ciudadanía.