Millonaria contratación de Petropar beneficiará a gasolineras de políticos

La adjudicación de Petróleos Paraguayos (Petropar) por un monto máximo de G. 10.000 millones para el “servicio de instalación de imagen corporativa para estaciones de servicio”, también beneficiará a los políticos que son dueños de servicentros con el sello de la estatal.

Es que la empresa que resultó adjudicada, LMB SA, representada por Maximiliam Schenk, se encargará de proveer e instalar cartelerías a todas las estaciones de servicios de la empresa pública, sean propias o privadas, además de tótems publicitarios, banners, banderolas, entre otros ítems.

Dicha firma fue la única oferente del llamado para esta contratación y debe proveer, por ejemplo, carteles de indicador de precios, de sanitarios, de informativos en rutas, de atención 24 horas, además de carteles preventivos de descarga de combustibles, por citar algunos de los ítems que fueron adjudicados.

Algunos de los políticos y su parentela que se podrán beneficiar con la renovación de los carteles son los servicentros del diputado Pedro Alliana (cartista), de la diputada Blanca Marina Vargas de Caballero (cartista), del diputado Erico Galeano (cartista), del diputado Basilio Núñez (Cartista) y del seccionalero Víctor Molas Turó.

Asimismo, otros políticos que tienen estaciones de servicio del emblema y que también podrán renovar su cartelería son: el diputado Tomás “Ever” Rivas (oficialista), la diputada Jazmín Narváez (oficialista), el Gobernador Paraguarí Juan Carlos Baruja (Cartista), la exgobernadora de Caazapá Celina Roa Vda. De Morel y el ex intendente de Hernandarias Blas Leguizamón.

Algunos de estos políticos figuran como dueños de los servicentros y en otros casos hacen figurar a su parentela. Además, la mayoría busca el “rekutú” en diputados y otros como Alliana incluso quiere llegar a la vicepresidencia del país.

La lista de los políticos que tienen servicentros de Petropar siguen con el exministro de Agricultura Carlos Santa Cruz Britos, el ex intendente de Natalicio Talavera Gustavo Giménez Silvero, el exconcejal de Quiindy Maximiliano Barrios Gini, el Concejal de Itá Fabio Andres Sosa Espínola y el concejal de Capiatá, Néstor Castellano, que ahora también quiere ser diputado.

Se apuró adjudicación pese a investigación de DNCP

Llamativamente, el titular de Petropar, Denis Lichi, apuró la adjudicación, pese a que la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), cuyo titular es Pablo Seitz, inició una investigación preliminar tras denuncias de irregularidades en el proceso licitatorio, la cual sigue su curso.

Esta pesquisa se oficializó a través de una nota, con fecha del 1 de agosto último, que la DNCP remitió a Petropar, en la que se solicitó un informe sobre las irregularidades denunciadas, cuyos detalles aún se desconocen, ya que el proceso de investigación continúa.

El Director de la Unidad Operativa de Contrataciones de Petropar, Rodrigo Irala, indicó que Petropar adjudicó el servicio de cartelería ante la necesidad de seguir cumpliendo con sus obligaciones y que, no obstante, el mismo a la fecha no está activo o en ejecución. Respecto a la pesquisa de la DNCP, dijo que la denuncia es propia de una protesta, “por lo que el plazo para hacerlo precluyó, además de que los argumentos no son claros y carecen de sustento legal”.