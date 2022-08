Viruela del mono: “El desafío terapéutico es el dolor”

Sequera hizo hincapié en el dolor que causan las lesiones generadas por la viruela del mono. “El desafío del manejo terapéutico es el dolor de las lesiones. Se utilizan analgésicos potentes, locales, sistémicos, vía oral e inyectables”, indicó.

Por otro lado, manifestó que las conversaciones sobre la vacuna contra la viruela del mono están instaladas desde hace tiempo y que no falta mucho para que el país acceda a ella. “Hoy vamos a tener otra reunión con representantes de la OPS. La idea en nuestro país es establecer una equidad en la región. Se trabajó con los ministros del Mercosur, se establecieron estrategias de tal manera a adquirir una cantidad que sea pertinente a lo que representa la situación epidemiológica”, dijo.

“Hablamos de una vacuna que ya fue implementada en otros países. Estamos estableciendo una indicación de vacunación para controlar el brote o contactos de un caso confirmado. Una vez confirmado esto, se va a hacer el anuncio oficial. Por el momento, la intención, prácticamente es un hecho porque las conversaciones están muy adelantadas. La confirmación es lo que vamos a dejar que las autoridades brinden”, sostuvo.

Sobre el primer infectado en el país, Sequera confirmó que la persona no sabía que tenía la enfermedad y tuvo contacto con otras. Comentó que desde el Ministerio de Salud contactaron también con las demás personas con las que tuvo contacto y hasta el momento ninguna de ellas está con síntomas.

Otros datos sobre la enfermedad

El doctor explicó que en todos los departamentos del país se puede tomar las muestras de casos sospechosos. Las mismas se procesan en el Laboratorio Central de Salud Pública y la técnica de toma de muestra es de la lesión. Señaló que los insumos son muy parecidos a los utilizados para COVID-19 y en menos de 24 horas se tienen los resultados.

“Es una enfermedad contagiosa, pero no tan contagiosa como el COVID-19. No se contagia por aerosoles, sino que en más del 90% por contacto estrecho, directo y prolongado piel con piel. El 90% de los casos ocurre durante la actividad sexual. No hay medidas de control de fronteras para no dejarle pasar a alguien ni control del test porque estamos hablando de una enfermedad que es mucho menos contagiosa que el COVID-19 y las medidas deben ser correspondientes a eso”, manifestó.

Así también, señaló que la letalidad es muy baja en esta enfermedad, por debajo del 1%, y está muy condicionada a las comorbilidades de la persona.

Comentó que en embarazadas hubo muy pocos casos y, de estos, uno llegó a término y el niño nació sano, pero en dos de esos casos se dieron abortos espontáneos.

El primer caso confirmado de viruela del mono en Paraguay fue confirmado el jueves 25 de agosto y corresponde a un paciente de entre 30 y 35 años que estuvo dos semanas en Brasil.