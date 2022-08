Nominación de Martínez “es un homenaje a Paraguay”, dijo el Papa

Durante el emblemático consistorio en la Basílica de San Pedro llevado acabo hoy, en el que monseñor Adalberto Martínez fue nombrado cardenal, el primero del Paraguay, el mismo pudo intercambiar algunas palabras con el papa Francisco. Dijo que en su abrazo pudo sentir una presencia muy paternal y que hasta lo tuteó.

“El Papa me dijo tuteándome, ‘esto es un homenaje al Paraguay y no se olviden de que la mujer paraguaya es la más gloriosa de América’. Me volvió a repetir lo que ya había dicho en Caacupé en 2015″, manifestó el nuevo cardenal, Adalberto Martínez.

“Él quiere una Iglesia universal, de gran catolicidad, con representación de cardenales de todos los países y apunta a países que no tuvieron cardenales anteriormente”, señaló.

El cardenal portaba con el reliquiario de Chiquitunga, a quien destacó como un ejemplo de joven entregada a Dios. “En cada etapa de su vida fue como un crecer en su santidad, porque reconocía en los niños, ancianos el rostro de Jesús. Ella siempre socorría a los necesitados y llevaba la buena noticia a las casas. Inculcaba siempre un amor grande hacia la eucaristía, con milagros, los que tal vez sean reconocidos para que ella pueda acceder a los altares”, añadió.

