Hasta hoy no tenemos retorno de la Fiscalía, afirma el titular del Incoop

“Lastimosamente, todavía hasta hoy no tenemos retorno de la Fiscalía. Nosotros el lunes ya hemos presentado la denuncia a la Fiscalía. Hasta hoy, no tiene una carátula, no tenemos todavía retorno de la denuncia presentada a la Fiscalía en donde nuestro informe y todo eso es muy contundente”, declaró ayer Pedro Löblein, titular del Incoop, ante la Comisión Bicameral de Investigación de Lavado de Dinero y otros delitos conexos sobre la intervención a la Cooperativa San Cristóbal.

“Ahí hay desde estafa y todo lo que pueda considerar dentro de un delito en los hechos que estamos denunciando a la fiscalía”, puntualizó el funcionario, luego de explicar cada uno de los hallazgos durante la intervención a la cooperativa San Cristóbal.

La entidad financiera, por años dirigida por el exdiputado colorado Juan Carlos Ozorio, imputado por lavado de dinero, tráfico de drogas y asociación criminal, está en el ojo de la tormenta debido a las graves irregularidades detectadas por el Incoop. Löblein confirmó cada uno de los puntos descriptos en el informe de casi 500 páginas.

Dijo que existen sospechas graves de lavado de dinero, ya sea a través de la captación de ahorros y la concesión de créditos. Sobre este último producto, comentó que se implementó un tipo de préstamo que era el descuento de cheques, al cual accedieron solo 70 de los 75.000 socios.

Löblein puntualizó irregularidades con los préstamos

Con relación al otorgamiento de préstamos, Löblein reconfirmó que el consejo de administración hizo caso omiso a los dictámenes técnicos en los cuales se recomendaba el rechazo. Dijo que existen casos en los cuales se entregó créditos con 770% sobre de nivel de endeudamiento, mientras que los reglamentos hablan de entre 30% y 40% de capacidad de pago.

El titular del Incoop declaró que cinco instancias dentro de la cooperativa tampoco reaccionaron para detectar las irregularidades. Se refirió a la Junta de Vigilancia, auditoría interna, oficial de cumplimiento, comité de cumplimiento y la auditoría externa.

Sobre esta última instancia, señaló que resultaba lamentable que la auditoría externa, en su mayoría de empresas reconocidas, no vio nada de lo que ahí ocurría. “Cinco organismos de control que no vieron nunca nada”, subrayó.

Con referencia a los organismos de cumplimiento puntualizó que tenían la obligación de hacer la debida diligencia y remitir las alertas directamente a la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad), cosa que no se cumplió, señaló Löblein.

Se abrió sumario administrativo

A la par de la remisión del informe al Ministerio Público y a la Seprelad para su análisis, el Incoop abrió sumario administrativo contra unas once personas, entre directivos entre los años 2017 y 2022 y gerentes. Este proceso se dio apertura ante 18 puntos hallados sobre sospechas graves de lavado de dinero.

El diputado y aspirante al Senado, Basilio “Bachi” Núñez, - que integra la CBI y figura en el informe del Incoop sobre la cooperativa San Cristóbal como uno de los que accedió a créditos sin cumplir los requisitos-, aprovechó la reunión para realizar una especie de defensa sobre su caso particular, diciendo que dos meses antes de la puesta en marcha de la operación “A Ultranza Py” estaba negociando un pago e incluso “honró los intereses”.

“Bachi” está en mora, reconfirman

El titular del Incoop, Pedro Loblëin, le respondió que dentro de las carpetas aparece que tiene préstamos bajo la modalidad de “descuentos de cheques” y “a sola firma”. Con relación al descuento de cheques, Loblëin le dijo que tenía la información de que algunos ya fueron cancelados.

Sin embargo, le detalló que está el préstamo de alrededor G. 1.000 millones (a sola firma y sin garantía real) que obtuvo en el año 2017 y en noviembre del 2020 es refinanciado. “Hasta hoy, ese crédito está en mora”, dijo en forma contundente.

“Bachi” intentó retrucar diciendo que existía una resolución del Incoop sobre la exoneración de intereses debido a la pandemia, a lo que Loblëin le reconfirmó que, efectivamente, la cooperativa utilizó esa disposición para su refinanciación hace casi dos años.

“Ya no se más nada”, dijo Bachi antes consultas

Tras la reunión, Núñez fue abordado por periodistas a lo que respondió que: “ya no sé más nada” porque desde hace siete días está en algunos medios. “Primero, dicen que pague cero, después dicen que pague, después dicen que pagó Ozorio. Entonces, voy a refugiarme en la confidencialidad”, expresó.

“Bachi” no quiso responder cuánto, supuestamente, pagó en intereses sobre su préstamo. Indicó que, en su momento, con las autoridades nuevas de la cooperativa San Cristóbal o con la intervención presentará su plan de pago.

El informe del Incoop habla precisamente que el préstamo de G. 1.000 millones, obtenido en 2017 no pagó nada, por lo que refinanció el 19 de noviembre de 2020. La refinanciación, con quita de intereses, es la que Bachi no volvió a pagar una sola de las cuotas de G. 103 millones, dice el documento.

A esto se suma que Ozorio tenía archivados comprobantes originales de casi dos años de pagos de Bachi por otro crédito (sin especificar monto), obtenido el 26 de diciembre de 2016.