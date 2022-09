Paraguay participó en ensayo clínico internacional sobre tratamiento con glutamina a quemados

Desde el Cenquer, su directora médica, Dra. Daisy Grau, habló sobre la importancia de la participación de Paraguay en este ensayo internacional sobre el tratamiento a los pacientes quemados con la glutamina, que es un aminoácido y funciona como un suplemento nutricional.

Al respecto, Grau refirió que es un orgullo para el Ministerio de Salud la colaboración nacional con este estudio, atendiendo a que profesionales de varios países formaron parte y los resultados son publicados en una reconocida revista médica estadounidense: The New England Journal of Medicine.

Continuando con su relato, la doctora precisó que el Cenquer se incorporó en el año 2018 a esta investigación, que ya se inició en el 2010, y mediante esto se formuló una base de datos con estándares internacionales.

“Estamos muy orgullosos de la participación. Los resultados quedan en esta revista y eso es un logro para nosotros”, refirió.

Resultado del tratamiento con glutamina

En referencia al resultado de este estudio, Grau manifestó que “no es lo que esperaban”, atendiendo a que se vio que la glutamina no demostraba un beneficio tras su administración en los pacientes quemados.

Lo que se buscaba detectar es si con su administración se ayudaba a una curación más rápida del paciente, disminuyan las infecciones e incluso se llegue a mejorar la calidad de vida de los pacientes cuando salgan de alta.

También con esto, la doctora resaltó que justamente para este tipo de resultados se hacen los estudios y ensayos, ya que brinda avances para llegar a un tratamiento adecuado para cada caso.

“Probablemente vamos a seguir dando glutamina pero no esperamos que sea una panacea”, sostuvo.

Preocupación por niños quemados

Finalmente, la directora alertó sobre que hay una gran cantidad de niños e incluso bebés que son trasladados al Cenquer tras sufrir quemaduras, principalmente por líquidos calientes.

“Estos accidentes se deben a descuidos de las personas encargadas de los cuidados. Toda quemadura es agresiva para el organismo, son dolorosas, dejan secuelas físicas y también emocionales”, explicó.

Actualmente, el Centro Nacional tiene 51 camas para pacientes y presenta una ocupación del 90%.

Incluso hay un recién nacido de 28 días que está internado tras sufrir quemaduras en el 6% de su cuerpo, agregó la doctora.

