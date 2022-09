Precandidato denuncia al diputado Noguera por perseguir a colorados

“También me quiero dirigir a esos jóvenes, a esas personas que están siendo perseguidas constantemente por el ocasional rival, por nuestro correligionario, que le enviamos un gran saludo”, sostuvo “Cesarito” Sosa en el discurso que brindó en un encuentro y conversatorio con jóvenes que se organizó en Villarrica por el Día de la Primavera.

Si bien no lo nombró, se entendió que se refería al diputado Éver Noguera, precandidato a la gobernación de Guairá por el oficialismo colorado.

“Decirle que con la maldad no va a sacar nada. Que no le hacen a Cesarito Sosa, que no le hacen al Movimiento Honor Colorado. Le hacen a la familia, a los niños. Se encargan de perseguir y de echar a gente que lleva el pan de cada día”, agregó César Luis Sosa Fariña, empresario de 33 años y recién entrado a la arena política, que consiguió la chapa de cartismo para la Gobernación.

Dirigencia colorada denuncia persecución a aquellos que no apoyan a Noguera

La dirigencia departamental de Honor Colorado viene denunciando presiones y persecución a los funcionarios de diferentes dependencias regionales de las instituciones públicas en Guairá que no apoyan la precandidatura de Noguera.

Los más afectados son los trabajadores de los hospitales y puestos de salud, ya que el director de la IV Región Sanitaria, el médico Carlos Barreto, es precandidato a diputado por Fuerza Republicana y hace campaña proselitista sin renunciar al cargo.

También los directores del Hospital Regional de Villarrica y del Hospital Regional del Instituto de Previsión Social (IPS), Cristhian Matto y Walter Barrios, respectivamente, son operadores políticos del diputado Éver Noguera.

Además de en Salud Pública y la previsional, hay denuncias en otras entidades, como en la Dirección de Educación, Copaco, Essap, MUVH e Indert.

“No le vamos a permitir más. (La persecución) tiene fecha de vencimiento y eso lo vamos a hacer el 18 de diciembre, con cada uno de ustedes. Vamos a demostrarle que la gente de bien, que la gente honesta, que la gente trabajadora, estamos muchos más en el departamento del Guairá que esta gente mala, corrupta y sin escrúpulos que se encarga de fundir a las familias, que se encarga de fundir al Partido Colorado”, vaticinó Sosa.

El encuentro por el Día de la Juventud fue en Villarrica y las propuestas del precandidato Sosa Fariña se centran en la creación de fuentes de trabajo y oportunidades educativas para los más jóvenes.

Santi, de gira por Guairá

El precandidato a la presidencia de la República por Honor Colorado, Santiago Peña, cumple hoy y mañana una agenda por el departamento del Guairá. Este viernes tiene previsto un recorrido por distintas ciudades como José Fassardi, Eugenio A. Garay, Iturbe, Borja y San Salvador.

Esta noche se reunirá con empresarios en Villarrica y también estará presente el sábado, a partir de las 19:00, en un encuentro con adherentes en la Seccional Colorada de esta ciudad.

