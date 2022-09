Odesur: Inauguración será en medio de protestas de camioneros y choferes de plataformas

La Cámara Alta rechazó este martes el proyecto de ley que tenía como objetivo bajar el precio de combustibles del emblema estatal, Petropar, mediante un subsidio, por lo que los camioneros anuncian una manifestación para el próximo sábado 1 de octubre.

La medida, que ya había sido anunciada, coincide con la inauguración de los juegos Odesur, que tendrá lugar en el estadio Defensores del Chaco, a las 19:00.

El líder de uno de los gremios camioneros, Darío Toñánez, califica la medida tomada por los parlamentarios como una burla.

“Nos pelotearon para que levantemos nuestras medidas, pero en realidad el Gobierno no tiene intenciones de solucionar el problema”, señala.

Este medio día, en sesión extraordinaria, el Senado rechazó el plan del presidente Mario Abdo Benítez para crear un “fondo transitorio” para amortiguar “promociones” de Petropar y así, bajar G. 560 el precio del diésel tipo III y la nafta 93 octanos, con G. 54.000 millones (US$ 8 millones) correspondiente del aporte intergubernamental de la empresa estatal al fisco. Se trata de la promesa que hizo el Ejecutivo a los camioneros para baja del combustible.

Ante este panorama, vocero de los transportistas, Toñánez, cuestionó al Ejecutivo la falta de un plan concreto y serio para atender la demanda de los trabajadores del volante. “Se procedió todo mal. No nos mostraron el proyecto de ley. Pensamos que iban a presentar senadores oficialistas y finalmente lo plantearon liberales, no se negoció y ahora estamos como al principio, sin nada. Sentimos que sólo nos estaban peloteando, que buscaban ganar tiempo y no el de atender nuestro reclamo de fondo”, expresó a ABC.

La propuesta fue cuestionada por gremios empresariales y la ciudadanía en general debido a que consiste en subsidiar productos de Petropar, institución salpicada por sucesivos hechos de corrupción. Durante el debate de senadores, algunos apuntaron a la falta de credibilidad al presidente de la empresa estatal, Denis Lichi, quien se encuentra en campaña electoral para lograr la titularidad de la Gobernación de Cordillera.

En ese sentido, Toñánez lamentó que todos los políticos se encuentran en campaña electoral, ya que este revés la culpa a una votación que responde a las internas partidarias, una “guerra” entre el oficialismo y el cartismo. “Nuestros políticos se olvidan de atender cuestiones de fondo, como lo es la necesidad de bajar el combustible. Las condiciones están, incluso si el presidente quiere, se puede. Falta voluntad política”, recalcó.

Camioneros ultimarán detalles para la movilización en los juegos Odesur

Por su parte, el líder del gremio que aglutina a los trabajadores del área Central, Antonio Adorno, comentó que en la tarde de este martes mantendrán una reunión, a las 18:00, en la ciudad de Itauguá, con los líderes camioneros, con el fin de ultimar detalles para la movilización que será a nivel nacional.

“La ciudadanía tiene que saber que no estamos ahí por hobby, queremos que nos escuchen, nadie nos arrea, vamos por nuestra cuenta”, enfatiza.

En la reunión que se mantendrá en la tarde de hoy, estarán presente los líderes de los 16 gremios, entre ellos los conductores de plataformas que que se sumarían a la manifestación anunciada para el próximo fin de semana.

Toñánez afirmó además que la falta de respuesta de las autoridades “hace enojar” a sus colegas, y dijo no se hace cargo de lo que pueda pasar. “Nuestro bloque de movilizaciones, que incluyen camioneros, transporte escolar y plataformas seguimos conversando, pero también se suman otros sectores que ya escapan de nuestro control y se está complicando la cosa, agravando a situación ofuscando porque no consiguiendo nada”, manifestó.

Recalcó que el Ejecutivo es consciente de que ante la falta de atención a sus reclamos, la gente saldrá de nuevo a las calles y que “la prensa internacional que estará de cobertura por los Juegos Odesur reflejará cómo en realidad es el presidente Mario Abdo Benítez”, expresó.