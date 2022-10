Docentes de la OTEP-A presentaron lista de reclamos al Ministerio de Educación

Profesores de varios puntos del país, nucleados en la OTEP Auténtica, marcharon esta mañana desde la Plaza De la Democracia, en el centro de Asunción, hasta la sede del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC). En el ministerio presentaron una nota con sus reclamos, dirigida al responsable de la cartera de Estado, Nicolás Zárate. Ocurre dos días después de la “Gran Carpa Nacional”, realizada por otro sindicato, la OTEP-SN.

Según el dirigente de Otep-A, Gabriel Espínola, entre las exigencias figuran: la “deuda histórica” del Estado paraguayo, del pago de escalafón docente a 23.000 maestros que tienen resolución, el nombramiento permanente de profesores que concursaron y están en cargos interinos, una participación real en el proceso de Transformación Educativa, el pago de aporte como patronal del Estado a la caja fiscal, y un mayor presupuesto, que mejore la educación de los pueblos indígenas.

En el caso del escalafón docente, Espínola explicó que se necesitan U$S 25 millones, dinero que el MEC no tiene, por lo que urge una ampliación presupuestaria. Comentó que a nivel docente buscarán el aumento por iniciativa parlamentaria, debido a que la cartera de Estado no quiso solicitarlo.

En el ámbito de la educación indígena, el dirigente sindical refirió que existen demasiadas carencias, entre ellas, la de comunidades que solo tienen hasta el noveno grado. “No hay recursos para habilitar el nivel medio”, añadió. Espínola dijo que también es necesaria la continuidad de procesos de formación a maestros indígenas.

Urge cumplir con alimentación y kits escolares en comunidades indígenas

Otra urgencia tiene que ver con “garantizar la alimentación y el kit escolar en escuelas indígenas”. El representante de la OTEP-A lamentó que existan instituciones de pueblos originarios sin pizarras, sin mobiliarios, ni salas de clases o infraestructura básica.

Mencionó el caso de la escuela La Esperanza de Gral. Bruguez, Chaco, cuyo nombre sigue formando parte del anhelo de mejoras que nunca llegan. Espínola indicó que el presupuesto actual para educación indígena llega a U$S 4 millones, el que debería ser duplicado.

Respecto al reclamo de la unificación del banco de datos de docentes de instituciones públicas y privadas subvencionadas, Espínola dijo que el MEC accedió. Los representantes de la OTEP-A fueron recibidos esta mañana por la ministra de Educación Básica, Alcira Sosa.

El presidente de la OTEP-A finalizó diciendo que seguirán las movilizaciones del gremio en los días de tratamiento del Presupuesto General de la Nación en ambas cámaras del Congreso.