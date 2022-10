Argentina plantea cobro de peaje en hidrovía

El director general del Centro de Armadores Fluviales y Marítimos, Juan Carlos Muñoz, indicó que el cobro de peaje de US$ 1,47 por el paso en la troncal de la hidrovía implicaría unos US$ 40 millones más anualmente y que ese sobrecosto lo van a tener que asumir los productores o los consumidores de ciertos productos de importación.

Lea más: Esperan reunión multilateral, con los países de la Hidrovía

El director del gremio explicó que están expectantes de la reunión que está prevista para la semana con representantes del mismo gremio pero de otros países, los cuales, en teoría, también están en desacuerdo con esta propuesta.

“El impacto es de US$ 35 a 40 millones anuales y eso lo va a pagar el productor paraguayo, porque ese cargo se va a transferir, se va a referir menos plata y en el caso de la importación obviamente también los consumidores de insumos industriales de importación, alguien paga, y lo hará la logística paraguaya”, manifestó Muñoz.

Lea más: Tasa en Hidrovía impuesta por Argentina sería por derecho de paso, advierte gremio Cafym

La semana pasada se dio a conocer que Paraguay solicitó una reunión de la Comisión del Acuerdo de la Hidrovía Paraguay-Paraná, integrada por Brasil, Argentina, Uruguay, Bolivia y Paraguay. Se espera que se defina la fecha de dicha reunión.

Inundación en Cerrito, Ñeembucú

Los pobladores de la ciudad de Cerrito, Ñeembucú, están muy preocupados por la situación del río Paraná, que está aumentando su caudal de manera sostenida, generando inundaciones. Una importante cantidad de animales se ven afectados por la inundación debido a que el agua ha tomado de forma sorpresiva los carrizales en los cuales pastan las vacas

Según Celia Candia, una de las afectadas, todavía no saben cuántos animales murieron ahogados. Supuestamente, las inundaciones tienen como causa la apertura de las compuertas de Yacyretá.

“De repente, en 48 horas llegó. Pasó todo muy rápido y no nos llegaron. En Yacyretá están largando toda el agua. Se dice que llovió mucho en Brasil y esa agua es la que llega acá. Todavía no se sacaron todas las vacas de los carrizales. Lo que se pudo se sacó, como las vaquillas que fueron rescatadas del agua”, indicó Candia.

La pérdida de estas vaquillas pone a los ganaderos de Cerrito en una situación económica muy compleja, lo cual se intensifica por la inacción de las instituciones, como la Municipalidad, que todavía no brindó apoyo a las familias afectadas.

“Todavía no tuvimos apoyo. Necesitamos personal, canoas, vehículo, carro, muchas cosas. Hay todo en la municipalidad, pero no se acercan, no nos preguntan qué necesitamos”, denunció la pobladora.