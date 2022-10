Tasa en Hidrovía impuesta por Argentina sería por derecho de paso, advierte gremio Cafym

El cobro de peaje de US$ 1,47 por tonelada de registro neto que será aplicada por la Administración General de Puertos (AGP) de Argentina, por la navegación comprendida desde el km 584 del río Paraná, Puerto de Santa Fe, hasta Confluencia, será un tasa por derecho de paso, porque no existe contraprestación de servicio, según la opinión del gremio Cafym, dijo su titular, Esteban Dos Santos, tras la reunión realizada ayer en la Cancillería.

Dos Santos integró una delegación de varios representantes empresariales, de gremios vinculados al comercio internacional de nuestro país, que se congregó ayer por la tarde con el viceministro de Relaciones Económicas e Integración, Enrique Franco.

“Pedimos a la Cancillería que busque con su pares de la región los mecanismos para parar el cobro del peaje que pretende la Argentina en la Hidrovía, porque entendemos que es ilegal, ya que no existe ninguna contraprestación de servicio y tampoco se ha trasladado consulta a los demás países miembros del Acuerdo de la Hidrovía, Paraguay-Paraná”, expresó el titular de Cafym.

Tasa en Hidrovía de Argentina genera preocupación

Por su parte, el empresario Juan Carlos Muñoz, comentó que la anunciada medida unilateral de Argentina genera gran preocupación en todo el sector del comercio internacional de nuestro país, principalmente en el de la exportación, que será el más afectado, por las graves consecuencias que tendrá sobre la ecuación logística, debido a nuestra ubicación geográfica de mediterraneidad.

Muñoz refirió que en el encuentro analizaron los antecedentes que se tienen sobre el tema en bases a los acuerdos internacionales firmados, los cuales que serán la base para que la Cancillería haga los reclamos correspondientes en las instancias diplomáticas.

Recordó que el Acuerdo de la Hidrovía data de junio de 1992 y también dijo que hay otros tratados internacionales vinculados a la medida.

Tras el encuentro, el viceministro Enrique Franco, señaló que la Cancillería ha tomando el referido reclamo de los empresarios con toda la seriedad y celeridad que merece, por lo que inmediatamente tras tener la noticia, el pasado viernes, se realizó la comunicación a la Embajada paraguaya en Buenos Aires, con las indicaciones y consultas sobre la medida que adoptó el vecino país.

Comentó que existen interrogantes en relación a la medida del Ministerio de Transporte de Argentina, que estableció la semana pasada la decisión del cobro de un peaje para quienes transiten por el troncal de la hidrovía dentro de su territorio, según la resolución N° 625/2022, publicada en el boletín oficial del vecino país en su sitio oficial en la web. Mencionó que uno de los interrogantes de la medida es el plazo que se dispone.

“Hemos conversado con los afectados directos, los gremios exportadores e importadores, sobre las consecuencias económicas para el país. También analizamos cursos de acción a nivel regional y bilateral, con los países miembros de la Hidrovía”, informó Franco.