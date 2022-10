MEC: sepa todo lo que NO dice el plan de transformación educativa

En rechazo al plan de Transformación Educativa, este jueves se desarrolló una multitudinaria marcha de nucleaciones provida y profamilia.

Los manifestantes expresaron sus cuestionamientos al proyecto e incluso exigieron la destitución del titular de la cartera educativa, Nicolás Zárate y las demás autoridades del ministerio que participan de la elaboración del plan.

Según los detractores del proyecto educativo, este pretende instalar como contenido de enseñanza en las escuelas y colegios temas relacionados a la ideología de género y otros.

Durante su presencia en los estudios de ABC Cardinal, el ministro de Educación, Nicolás Zárate, mencionó cuáles son los puntos que no existen en el documento del Plan nacional de Transformación Educativa (PNTE) 2040, pese a que sectores detractores, principalmente del ámbito religioso insisten en que sí se habla de ellos.

Lea más: Multitudinaria marcha contra transformación educativa: piden cambiar a ministro del MEC por uno “provida”

Los temas que NO incluye el proyecto de transformación educativa

Ideología de género: uno de los más grandes cuestionamientos de los grupos que se oponen al avance de esta propuesta del Ministerio de Educación tiene que ver con que supuestamente se introducirá un enfoque de género en la enseñanza. El temor de los opositores se basa en que están en contra de que a sus hijos les enseñen como correcta la existencia de distintas identidades de género que puede adoptar el ser humano, pues piensan que esto distorsionará la identidad sexual de los menores.

Sin embargo, el ministro fue tajante en que este tema no se menciona en ninguna parte del documento.

Lea más: Transformación Educativa: cuestionan al MEC pero disienten con Montero

Enfoque de derechos: otro de los puntos polémicos. Los sectores conservadores consideran que el enfoque de derechos se refiere a que el Estado se constituya como el principal garante de los derechos de niños y adolescentes. Se oponen a que esto sea una realidad porque afirman que se socavaría la patria potestad de los padres.

Sobre el punto, el ministro refutó que el enfoque de derechos simplemente se refiere a un cumplimiento y un enfoque transversal de los derechos, que ya existen tanto en la Constitución Nacional como en el Código de la Niñez. El secretario del MEC aseguró que no se tiene la intención de introducir ningún nuevo tipo de derecho que altere los que ya se conocen o que les reste autoridad a los padres a la hora de disponer qué educación les dan a sus hijos.

Socavación de la patria potestad: consecuentemente otro de los grandes temores de los sectores detractores a este plan tiene que ver con que consideran un “peligro” que el MEC, en su nuevo proyecto, pase por encima al derecho que los padres tengan sobre sus hijos. En este sentido, citan el principio del Estado como garante de la patria potestad.

Sobre el punto, el ministro de Educación respondió que la única forma en que se puede perder la patria potestad es en un juicio, y con sentencia firme. Por tanto, fue contundente al afirmar que jamás un plan del MEC podría afectar la patria potestad de un padre o madre.

Lea más: Transformación Educativa: gente sin argumentos la cuestionan, según ministro

Dicen no a un “Estado intervencionista”

Una de las referentes de los grupos en contra de este plan, la abogada Valeria Insfrán, de la Red Ciudadana por la Niñez y Adolescencia, declaró en contacto telefónico con ABC Cardinal que la preocupación de este sector sobre conceptos que se introducen “con manipulación del lenguaje”, y que “van desarrollando políticas para que el Estado sea cada vez más intervencionista y controlador de las familias, cuestión que viola el principio de mínima intervención del Estado que rige en nuestro sistema”.

La profesional sostuvo que esto mismo se está viviendo en otros países y que esto consiste en “una agenda que viene con muchísima presión”.

“Sabemos que los políticos están muy presionados por organismos internacionales; se está operando de esa forma. Tenemos cantidad de oenegés que reciben fondos internacionales y operan para que estas políticas públicas sean desarrolladas en nuestro país”, insistió la jurista.

Al respecto, el ministro respondió que el plan de transformación educativa es el resultado de un análisis técnico hecho por instituciones del Estado, y no por oenegés como alegan los detractores.

Lea más: Transformación educativa, o la demonización del enfoque de derechos

Les permitirían hacer acotaciones de conceptos

Finalmente, el ministro Zárate le propuso a la abogada que el grupo que se opone al plan remita por escrito las palabras exactas que les preocupan, de manera a que se puedan acotar y aclarar conceptos en las páginas en donde ellos consideran que hay peligro de interpretación.

“Con mucho gusto vamos a analizar si el tema es la terminología; está abierto el documento, pero lo que no está en el documento no puedo tratar, los miedos no puedo tratar”, expresó el titular del MEC.

Lea íntegramente lo que dice el plan de Transformación educativa

Al final de este párrafo, encontrará el documento para que se interiorice punto por punto lo que dice el plan de transformación educativa: