PAI: “El niño se vacuna antes de nacer”, señala Héctor Castro

Actualmente, el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social avanza con su campaña de vacunación masiva contra el sarampión, la rubéola y la poliomielitis, siendo estas dosis destinadas a los niños para protegerlos de estas enfermedades. La primera, el sarampión, es una de las más contagiosas que existen y, ante más de 40 casos que se registran en Brasil, el director del PAI, Héctor Castro, reiteró la importancia de la inmunización en los pequeños.

Ante esta situación que se presenta en el vecino país, desde Salud Pública apuntan a una dosis adicional de las vacunas en los niños, que ya debieron recibir una primera dosis al año de edad y una segunda antes de su ingreso a la etapa escolar, atendiendo a que ahí estarían en medio de procesos de socialización con otros menores.

Asimismo, el doctor Castro manifestó que esta enfermedad puede convertirse rápidamente en un brote epidémico, ya que una persona puede llegar a contagiar a 18 más, recordando también que puede producir distintas complicaciones como otitis, neumonía y meningitis, entre otras, así como secuelas graves o irreparables e incluso puede llegar a ser fatal en los más pequeños.

“¿Cómo nos protegemos? Con las vacunas. Son seguras y hasta pueden llegar a evitar el contagio de la enfermedad”, manifestó durante una entrevista en ABC Cardinal.

“El niño se vacuna antes de nacer”

En referencia al alcance de esta campaña de inmunización, Castro lamentó que a lo largo de los años se registró una disminución del total de niños vacunados, siendo esta la población más vulnerable a estas enfermedades.

Entre uno de los territorios con porcentaje debajo del 50% figura el departamento de Alto Paraná, indicó el pediatra, alertando justamente hacia la zona de frontera con Brasil y citando la “reticencia” o la postergación como una dificultad para la inmunización.

Continuando con su explicación, el doctor dijo que “el niño se vacuna antes de nacer”, explicando que la mujer embarazada ya debe inmunizarse contra algunas enfermedades, como la influenza, el COVID y también recibir la dosis de TDPA para así protegerse ella y también a su hijo.

“Suena ilógico lo que digo, pero el niño ya se vacuna antes de nacer, con la madre embarazada. Luego, el bebé nace y recibe la vacuna contra la hepatitis B y la tuberculosis y cuando va creciendo va recibiendo vacunas contra otras enfermedades hasta llegar al año y ahí es sarampión, varicela y hepatitis A”, manifestó.

Vacunación contra COVID

Finalmente, el médico habló sobre la vacunación contra el COVID-19, argumentando que gracias a la inmunización contra este virus ahora el país está sin restricciones, algo que consideró como un “privilegio” luego de todas las medidas restrictivas que se implementaron para intentar controlar los contagios de esta enfermedad.

Pese a haberse demostrado la efectividad con la disminución de casos graves y las hospitalizaciones, el director manifestó que una parte de la ciudadanía solamente busca vacunarse “cuando siente peligro”, por lo que ahora se dificulta ir completando el esquema de vacunación contra el coronavirus y las dosis de refuerzo.

Además, agregó que Paraguay es uno de los pocos países que presentaron la inmunización con varias vacunas, siendo la Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Sputnik, Coronavac, Sinovac y Covaxin las aplicadas a lo largo del territorio nacional. Incluso, detalló que las dos primeras demostraron una mayor efectividad que las otras plataformas, como las de vector viral o la cáscara del virus.

“Las vacunas disminuyen las formas graves de la enfermedad, pero si uno presenta un cuadro respiratorio debe mantener mascarilla y no ir a trabajar o exponer a otros. Muchos vacunados pasaron por la infección pero no fueron internados y no es que la variante fue menos grave”, reiteró.

