“Notificación roja no es una orden de detención internacional”, sostiene Interpol

Conforme explicó el jefe de Interpol Paraguay, Carlos Duré, la notificación roja “no es una orden de detención internacional”. Lo dijo en referencia al caso del supuesto miembro del PCC Waldemar Pereira Rivas, alías Cachorrão, vinculado al asesinato del periodista Leo Veras.

“La notificación roja en Paraguay no es una orden de detención internacional; es una solicitud que hace la Policía cooperante a fin de que se localice a esa persona, se le capture provisoriamente para los fines de la extradición”, manifestó Duré acerca de Cachorrão, quien fue absuelto y liberado en el caso del crimen del periodista Leo Veras.

En cuanto a los datos con los que contaban sobre Pereira Rivas, señaló: “De acuerdo al expediente, estos informes (sobre Pereira) datan de 2007. Lo más actualizado que tenemos es del 22 de setiembre de 2021, cuando transcribimos un radiomensaje que vino de Brasil Interpol y le enviamos al fiscal actuante de la captura por el homicidio y también al juzgado que atendía la causa, adjuntándole la notificación roja. La fiscala actuante contestó esto”, dijo.

“La cuestión es cómo consultamos en la base de datos. Hay dos nombres. En Paraguay hay dos nombres: acá él es Pereira Rivas y la orden de captura es contra Rivas Díaz. En ninguna plataforma va a salir que tiene captura porque no la tiene con el primer nombre”, alegó.

Interpol: no es facultad de la Policía decidir la detención de una persona

En cuanto a la labor de la Interpol, indicó: “No es una facultad de la Policía decidir la detención de una persona; nosotros somos auxiliares de cumplimiento de las órdenes judiciales”.

Señaló también que ningún fiscal va a poder proceder si es que el país requirente no envía la documentación respaldatoria de esa notificación roja.

Sobre la posibilidad de modificar una notificación roja o borrar registros de la Interpol, dijo: “La administración está en Francia, no en Asunción. No se puede modificar, no se puede cambiar”. Insistió de nuevo en que la notificación roja no es una orden de detención internacional.