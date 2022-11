Educación: Docentes califican al 2022 como un año muy pobre en aprendizaje

Los dirigentes de los principales sindicatos de docentes del Paraguay dieron una evaluación rápida respecto al año 2022 en materia de enseñanza-aprendizaje. Desde la UNE SN, OTEP SN y la FEP coincidieron en que fue un periodo difícil para maestros y alumnos por el déficit en los saberes.

“Este año fue un año muy pesado porque los niños que estaban en primer grado (en 2020) entraron al tercero este año y no sabían letras, no sabían números, no sabían escribir, porque en la pandemia la clase virtual no posibilitó eso”, enfatizó la presidenta de la OTEP SN, Blanca Ávalos.

La dirigente añadió que la virtualidad únicamente permitió “pasar de grado”, no así un formación, como se logra en las clases presenciales. Comentó que los profesores se vieron obligados a retroceder al primera grado con los niños para que, de alguna forma, se posibilite el aprendizaje.

“El ministerio (de Educación) puso solo tres meses para que se pueda equiparar el aprendizaje, pero eso es muy ínfimo en relación a la educación que se llevó a través de la clase virtual. Fue uno de los años más sacrificados para el alumno como para el docente”, expresó Ávalos.

La virtualidad produjo un déficit en los saberes

Para el representante de la UNE SN, Rafael Resquín, el año lectivo 2022 fue deficitario debido a que, como consecuencia de la pandemia y las clases a distancia, la educación entre 2020 y 2021 tuvo un resultado bastante pobre, no solo por el desarrollo de clases y la receptividad de los alumnos, sino también por la falta de conectividad y la forma en que los docentes tuvieron que hacer llegar los contenidos.

“Los dos años de virtualidad produjeron un déficit muy grande en el tema de los saberes”, indicó el sindicalista. Explicó que el resultado pobre del 2021 (pandemia), se refleja en el resultado pobre del 2022, aún cuando las clases ya fueron presenciales.

Resquín adujo que habrá que revisar el proceso de enseñanza-aprendizaje de los próximos dos años para ver si es posible mejorarlo.

El 2022 fue un año difícil para los estudiantes

El titular de la FEP, Silvio Piris, coincidió con su par de la OTEP SN en que fue un año verdaderamente difícil para los estudiantes. “Imaginate, esos que estaban en el segundo y tercer grado, tanto en pre-escolar como primer grado, prácticamente no asistieron a la escuela. Ellos tuvieron la mayor dificultad”, sentenció.

Piris comentó que también los alumnos de noveno grado y tercero de la media atravesaron por dificultades.

“Tenemos muchas cosas que ajustar. Necesitamos mejorar la conectividad, mejorar la formación de los docentes. Ojalá que las autoridades electas el próximo año tengan en cuenta. Vamos a seguir peleando por esas reivindicaciones”, finalizó Piris.