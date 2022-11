Corte evaluará acciones legales sobre pago realizado para evitar extradición de Hijazi

El ministro de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) Víctor Ríos Ojeda manifestó que se encuentran en conversaciones preliminares por el caso destapado del pago de US$ 368.000 al abogado Amílcar Alfredo Fretes Escobar, hijo del actual presidente de la Corte Suprema de Justicia, Antonio Fretes, como negociación para evitar la extradición de Kassem Mohamad Hijazi a EE.UU.

“Al mediodía vamos a tener una reunión extraoficial para tener opiniones y evaluar los acontecimientos. Acá debemos ser prudentes y cuidadosos. Cuando se publicite una postura institucional debe ser por un consenso con los colegas”, manifestó Ríos.

Aclaró que legalmente no está prohibido que el hijo del presidente de la Corte intervenga en el caso, pero su padre debe inhibirse. “Si soy abogado y mi padre es juez, eso no me impide ejercer la profesión, pero mi padre debe inhibirse. Ahora, si cometo tráfico de influencia es una situación, y si soy funcionario público ya es otra”, aclaró.

Ríos manifestó que, en este caso, se concentrarán en las acciones legales y constitucionales. “En este caso no intervino en el expediente y los tres firmamos el rechazo in limine de acción de inconstitucionalidad”, manifestó.

“Lo primero que dice es que: ‘Gracias a Dios firmé en el día y esto se resolvió rápido’, porque por el contexto grave que se está dando, una demora indebida podía generar sospechas a toda la sala”, detalló Ríos tras conocer el caso del pago para evitar la extradición de Hijazi, publicado por ABC.

El ministro de la Corte reiteró que en este caso, por su complicidad, que ya se venía debatiendo, “ya consensuamos que íbamos a tratar rápidamente”.

El Ministerio Público debió investigar mejor el caso de Hijazi

Víctor Ríos manifestó que el Ministerio Público, en su deber constitucional, debe recabar todos los datos. En este caso, que tiene impacto internacional, con más razón debieron extraer todos los datos para una investigación detallada.

“En todo caso, cuando llegue a la causa penal o constitucional, podemos llamar la atención en caso de negligencia al Ministerio Público ante una situación que genera no poder aclarar los hechos”, sentenció.

Esta mañana se dio a conocer que Amílcar Alfredo Fretes, hijo del actual presidente de la Corte Suprema de Justicia, Antonio Fretes, recibió al menos US$ 368.000 como acuerdo para evitar la extradición de Kaseem Mohamad Hijazi a Estados Unidos.

Así también, dijo desconocer la grabación hallada en el celular de Hijazi el día en que el fiscal Lorenzo Lezcano hizo una pesquisa tras el asesinato de Marcelo Pecci.