IPS: más de 20 medicinas para tratar enfermedades crónicas están en falta, denuncian

El déficit de medicamentos no hace más que agravarse en el Instituto de Previsión Social (IPS), según los reclamos de los aportantes del seguro social. La carencia de fármacos incluso podría ser total si el ente no paga US$ 258 millones que adeuda a los proveedores de insumos, medicamentos, reactivos de laboratorio y equipos médicos.

“Por qué nos descuentan (mensualmente el salario) si no van a poder poner los medicamentos. Basta de meter sus manos en nuestros bolsillos”, reclamó Zunilda Páez, al momento de denunciar que la previsional no le provee de los fármacos que requiere desde hace varios meses.

Lea más: IPS: desesperados, los pacientes oncológicos claman por medicamentos

Otra asegurada, Norma Valiente, denunció a ABC que desde hace tres meses se ve obligada a comprar los medicamentos que requiere. La mujer criticó que la previsional siquiera tenga fármacos contra la presión arterial alta.

Las diversas asociaciones de pacientes crónicos lamentan también el déficit de medicinas. Según denuncian, en el IPS faltan más de 20 fármacos para el tratamiento de patologías complejas como el cáncer y lupus. Los pacientes trasplantados también se ven afectados por la carencia de diversas medicinas.

Desabastecido parque sanitario del IPS

Entre las medicinas en falta en el parque sanitario del IPS los denunciantes citan, por ejemplo, Rituximab, Micofeolato mofetil 500 mg, Hidroxicloroquina, Azatioprina, Prednisona 50 mg, Prednisona 20 mg, Losartán, Tamsulosina, Atorvastatina, Leuprolide 22,5, y Nebivolol.

Lea también: IPS no paga deuda, pero abrió licitaciones para comprar fármacos por US$ 181 millones para el 2023, según Cifarma

Vanesa Florentín, presidenta de la Asociación de Pacientes con Miastemia Gravis de Paraguay, contó que muchos pacientes están a la espera de Rituximab, un fármaco que cuesta unos G. 20 millones.

Asimismo faltan Zelboraf, Palbociclid 125 mg, Palbociclid 100 mg, Lutrate depot trimestral, Tamoxifeno, Geldex calcitriol, Sandostatin, Leucovorina, Levotiroxina y Diosmina.

Benicia Albrecht, de la Asociación de Pacientes con Lupus de Paraguay, relató por su parte que desde hace tiempo muchos pacientes están esperando la provisión de micofenolato mofetil, un fármaco que cuesta G. 2 millones por caja.

Los asegurados incluso reclaman la falta de calcio con vitamina D y parches de fentanilo.

IPS no tiene ni agua en sus bebederos, critican

Además de la falta de medicamentos, son numerosas las quejas contra los servicios prestados por el IPS. En el Hospital Central, por ejemplo, no hay siquiera agua en los bebedores, según el reclamo de los familiares de pacientes hospitalizados.

Lea más: Solo con gastos en limpieza, el IPS podría cubrir la mitad de su deuda por remedios

Acorde a la denuncia realizada a ABC, la falta del vital líquido ocasiona gastos innecesarios a las familias y pacientes internados.

En promedio, el gasto de bolsillo diario por insumos y medicamentos en falta ronda los G. 300.000. A esta cifra se suman los gastos realizados por las comidas y bebidas.

La falta de turnos para la atención de médicos especialistas es otra de las críticas realizadas por los aportantes del seguro social. Según las denuncias, en la previsional ya no hay posibilidad de agendar una consulta para este año, pese a la urgencia de algunos casos.