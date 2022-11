Seis postulantes a la Fiscalía General expusieron en las audiencias públicas

En el primer día de audiencias públicas calendarizadas para 36 postulantes, este viernes 25 de noviembre fueron examinados los 6 primeros postulantes al cargo de fiscal general del Estado, convocado por el Edito N° 7/2022 que reemplazará en funciones a la actual titular del Ministerio Público Sandra Quiñónez, quien tendrá su mandato vencido el 10 de marzo de 2023.

Expusieron en las audiencias públicas

1) Carlos Adolfo Arregui

El exfiscal Carlos Adolfo Arregui fue el primero en exponer en las audiencias públicas y fue muy crítico con el Ministerio Público del que dijo que es una institución debilitada, sin liderazgo, desconectado del principal mandante que es la sociedad. Agregó que la Fiscalía es selectiva a la hora de procesar, sumisa a un grupo político, lo que ocasiona un grave deterioro institucional.

Agregó que el Ministerio Público no tiene una política criminal clara, los agentes fiscales actúan de forma descoordinada, Los abusos de la prisión preventiva, son como una pena anticipada, y se saturan las penitenciarías. La falta de independencia del Ministerio Público es su principal cuestionamiento, señaló.

Asimismo dijo que la Fiscalía no tiene una forma unificada de combate a la violencia intrafamiliar.

“Debemos encarar con medidas fuertes para revertir este estado de situación. El Paraguay ha venido realizando evaluaciones de riesgo, y hay amenazas graves y que permean nuestra sociedad como el crimen organizado, el narcotráfico, el lavado de dinero, el financiamiento al terrorismo, la impunidad, por ello necesitamos políticas criminales fuertes”, indicó el postulante.

2) Alfredo Barrios Jara

El magistrado en lo civil y comercial Alfredo Barrios Jara propuso en la audiencia pública una lucha frontal contra el crimen organizado, además hay que establecer la “tolerancia cero” contra la corrupción, empezó diciendo. Propuso además la intervención de las unidades fiscales especializadas de lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico porque la corrupción ha permeado en estas instituciones.

Barrios Jara asimismo dijo que hay que intervenir el Laboratorio Forense del Ministerio Público porque emite sus dictámenes con retardo, a veces con 10 meses e incluso años lleva una simple pericia caligráfica, así como las desgrabaciones de audios.

El magistrado asimismo planteó que la Contraloría tenga libre acceso para que audite las cuentas del Ministerio Público, porque el dinero del contribuyente es sagrado y debe controlarse puntillosamente. El administrador financiero debe tener trayectoria y honestidad, con conocimiento del manejo del presupuesto.

También destacó la necesidad de Informatizar las causas penales del Ministerio Público para que se ahorre costos, usar menor papel, para que se ponga al servicio de los litigantes toda la información.

3) Blas Daniel Bernal Brítez

El abogado Blas Daniel Bernal Brítez dijo que el Ministerio Público debe asumir mas el rol de representante de la sociedad y no de mero acusador. Hay hacinamiento de personas en las cárceles por abuso de la prisión preventiva con el apoyo complaciente de jueces fiscalistas.

“Considero que con el nuevo fiscal general debe haber una directiva de trabajo común para todas las unidades. Debe haber previsibilidad de actuaciones, que la ciudadanía sepa que ante determinadas circunstancias se va a obrar de tal manera”, dijo al tiempo de agregar que la imagen del Ministerio Público se encuentra sumamente deteriorada y su imagen resquebrajada.

4) Santiago Javier Brizuela

El abogado cartista Santiago Javier Brizuela, titular del Tribunal Electoral del Partido Colorado, cuestionó que el Ministerio Público tenga una infraestructura deficiente, que a las carpetas fiscales no se pueden acceder, por no dar respuesta a las denuncias ciudadanas, porque no cierran las investigaciones en tiempo y forma. No hay línea estratégica y hay diferencias de criterios fiscales.

Sobre la corrupción dijo que debe haber “tolerancia cero” y que el amiguismo no debe estar permitido. Indicó que la Contraloría debe acceder a las cuentas del Ministerio Público para trasparentar la gestión

En lo jurisdiccional propuso la realización de auditorías a las carpetas fiscales para comunicar a la ciudadanía y a la víctima, que el Ministerio Público está interesado en cada caso. Se debe dar especial énfasis a la lucha contra la violencia familiar y a la protección de los derechos humanos.

También criticó la falta de infraestructura adecuada, los escasos recursos logísticos, la falta de capacitación, en muchos casos las fiscalías se encuentran en inmuebles alquilados, en edificios deteriorados. Las actuaciones del Ministerio Público deben estar despolitizadas, liberarla de la política partidaria, de forma efectiva y real. Es una institución que necesita una profunda renovación, indicó.

5) Luz Marina Caballero Villasanti

La defensora pública Luz Marina Caballero Vilasanti pretende un Ministerio Público libre de corrupción, que sea confiable para la gente y que actúe en base a los derechos humanos. Que toda persona que realiza una denuncia obtenga una respuesta. Que se impute cuando se tenga que imputar, sea quien sea, y no solamente que se procese a los que cometen ilícitos sobre hechos bagatelarios. En los casos importantes, los fiscales no tienen autonomía para imputar, no realizan los análisis de los de los presupuestos para procesar.

La defensora también sugiere acortar los plazos procesales para presentar requerimientos conclusivo cuando los delitos se cometan en flagrancia.

El fiscal general del Estado debe bajar “cancha”, debe conocer la realidad de sus agentes fiscales que están saturados de trabajo, de juicios orales.

6) Gustavo Cáceres Fernández

El exfiscal Gustavo Cáceres Fernández, quien prescribió su caso de extorsión, dijo que el Ministerio Público tiene más de 5.000 funcionarios en todo el país, 18 fiscales adjuntos, 383 fiscales, 600 secretarios y auxiliares, y unos 3.313 funcionarios cumplen funciones administrativas, por lo que debería haber una reubicación de los funcionarios para optimizar la gestión.

El postulante también propuso que debe haber control permanente de producción de las unidades fiscales de todo el país, y si es necesario sumariar, y lamentó que nunca funcionó el Tribunal de Disciplina del Ministerio Público para depurarlo de los funcionarios que no quieran trabajar.

Cáceres Fernández asimismo manifestó que se debe implementar la atención de unidades fiscales en horarios de mañana y tarde, porque solamente se trabaja de 7:00 a 13.00 y luego están las unidades de turno. Urge modernizar el sistema de trabajo porque los agentes en días domingos no asisten a los lugares de los hechos importantes como la violación de niños, por ejemplo.

Agregó que el presupuesto de US$ 50 millones del Ministerio Público es insuficiente para cumplir todas sus labores. Cuestionó que no se tenga un laboratorio genético o de ADN para investigar los casos criminales.

Cáceres reconoció que existe la injerencia política en el Ministerio Público, pero aseguró que no permitirá esta siruación en caso de llegar a ser fiscal geneal del Estado, aunque le cueste su destitución del cargo.

Puntajes en las Audiencias públicas de los 8 postulantes

1) Carlos Adolfo Arregui: 18,62

2) Santiago Brizuela: 18,5

3) Gustavo Cáceres: 18,5

4) Alfredo Barrios Jara: 16,12

Eliminados del concurso:

5) Blas Bernal Brítez: 16,12 (*)

6) Luz Marina Caballero: 15.62 (*)

*) Ya no pueden obtener 70 puntos.

Siguen en carrera:

1) Gustavo Cáceres: 58,5 puntos acumulados, cuando quedan pendientes los últimos 20 puntos (Evaluación Integral) y se debe obtener como mínimo 70 puntos para ser ternable.

2) Alfredo Barrios Jara: 56,12 puntos.

3) Carlos Adolfo Arregui: 52,62 puntos.

4) Santiago Brizuela: 52,57 puntos.

