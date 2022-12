Nenecho pretende “blanquear” todas las estaciones de servicio en Asunción

En un video, a través de sus redes sociales, el intendente de Asunción, Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR), dice que presentó un proyecto de ordenanza para “crear el marco legal y prohibir que se sigan instalando estaciones de servicio en la ciudad de Asunción”. Sin embargo, el proyecto “blanqueará” todas las estaciones construidas hasta ahora y no tiene ninguna línea que frene la proliferación de nuevos puestos para expendio de combustible.

Lea más: Paraguay: 35 estaciones de servicio por cada 100.000 habitantes

Actualmente rige la ordenanza 7/11. Esta norma dicta que todas las estaciones que ya tenían aprobación o ya fueron construidas sin permiso municipal antes de su sanción (2011) quedan exceptuadas de los requisitos estipulados en la ordenanza. A partir de ese año se empezó a exigir que las estaciones guarden una distancia mínima de 1.000 metros entre sí, y una decena de otros requisitos ambientales y estructurales.

En el 2021, una medida cautelar de la Corte Suprema de Justicia suspendió la disposición de los 1.000 metros, entre tanto se decida si este artículo es inconstitucional o no. En el caso de que se decida que ese requisito no va en contra de la Constitución Nacional, la municipalidad podrá exigir que las estaciones de servicio que no se construyeron respetando la normativa, sean cerradas. Es decir, dejarían de renovar su patente.

Lea más: Corte da vía libre para habilitación desmedida de gasolineras en capital

Proyecto con “trampa” blanquearía a todas las estaciones de servicio

Sin embargo, el intendente presenta ahora un “nuevo proyecto de ordenanza”, que es casi una copia de la anterior ordenanza y que pretende volver a “regularizar” todas las estaciones de servicio que se construyeron irregularmente antes de su sanción. Una vez que quede sancionada, toda construcción o plano aprobado ya quedará “blanqueado”.

Lea más: “Estamos atados de pies y manos”, afirma Nenecho sobre estaciones de servicio

De esta manera, ningún intendente podrá negar la renovación del permiso a las estaciones de servicio construidas en el último año, en contravención a la actual ordenanza 7/11. En caso de que la acción de inconstitucionalidad sea rechazada, “Nenecho” ya preparó el camino.

El intendente aseguró ayer que Horacio Cartes (su padrino político) no lo maneja. Lo hizo en entrevista, respondiendo a las sendas críticas hacia su gestión, que ha aprobado innumerables estaciones de servicio en Asunción, entre ellas, las del emblema Enex, vinculada a Cartes.