Ministro Jiménez se excusa de Seifart, pero antes ya participó de revisión de sus puntajes

Llamó la atención que en la última jornada de audiencias públicas para el cargo de fiscal general del Estado, el ministro de Corte Suprema y miembro del Consejo de la Magistratura Eugenio Giménez Rolón se haya excusado de evaluar y dar el puntaje a la postulante Mónica Seifart de Martínez, considerada candidata del Poder Ejecutivo.

Sin embargo, la postura del ministro Jiménez Rolón no fue del todo coherente porque en la sesión ordinaria del 28 de noviembre pasado, en ocasión de revisar las reconsideraciones sobre puntajes de méritos académicos, el magistrado participó de la objeción que había realizado Mónica Seifart, exmiembro del Consejo de la Magistratura, quien había renunciado para presentarse al concurso de terna.

Habría que ver si para la etapa de Evaluación Integral (otorga los últimos 20 puntos) el ministro Jiménez Rolón igualmente se inhibe de calificarla, y sobre todo a la hora de proponer los nombres de los candidatos, ¿será que el magistrado propondrá el nombre de Mónica Seifart, o bien, se adherirá a esta postulante si otro consejero la propone como una de los tres elegidos para el cargo de fiscal general del Estado?.

Se abstendrá dice Jiménez Rolón

El ministro Jiménez Rolón, consultado por ABC restó importancia a su participación en la revisión de puntajes de Mónica Seifart. “Era una cuestión meramente documental”, respondió.

Refirió que se mantendrá en su postura con relación a la postulante. “También me abstendré en la siguiente etapa”, enfatizó.

Cuestionamientos a la considerada candidata del Poder Ejecutivo

En las audiencias públicas, el auditorio presente realizó cuestionamientos a la gestión de Seifart de Martínez en ocasión de desempeñarse como asesora jurídica de la presidencia, y porque su hija fue “ascendida meteóricamente” como secretaria general de la Corte Suprema de Justicia.

Cuando Seifart de Martínez era consejera ya se le había cuestionado que el presidente del Consejo de la Magistratura, Oscar Paciello Samaniego, había contratado los servicios de Germán Martínez Vierci (GEMAVI), supuestamente por influencia de la ahora postulante a la Fiscalía General. El servicio para el que fue contratado GEMAVI fue para medir la percepción de la ciudadanía justamente por las audiencias públicas para un concurso de ministro de Corte.

La Ley de Contrataciones Públicas prohibía taxativamente este tipo de contratos con parientes, pero aún así Paciello lo llevó adelante por unos G. 30 millones. Paciello aseguró que este monto iba a pagar de su bolsillo y que iba a exhibir la factura.

MÓNICA SEIFART DE MARTINEZ (Exconsejera, 48 años)

La exmiembro del Consejo de la Magistratura no aportó nada nuevo en su audiencia pública y fue muy reiterativa al decir que el Ministerio Público debe buscar siempre la verdad histórica y que debe tener una visión más humanista.

Criticó que tenemos un Ministerio Público con sesgo en sus actuaciones, no es una institución independiente, reconoció. Falta el ejercicio de saber escuchar a la ciudadanía que es a quien se debe.

Sobre el informe internacional de Gafilat, y de otros organismos internacionales dijo que el Paraguay se encuentra en el ránking 132 de 139 países sobre la consideración de los ciudadanos con relación a la falta de justicia.

También cuestionó que el Ministerio Público no tenga una política criminal fundada en una investigación científica, que carezca de estrategia de resultados de acuerdo a las demandas de la ciudadanía. También hay un desequilibro en la ejecución presupuestaria administrativa, que el 91% de sus recursos se utilice para servicios personales y solo el 9% para otros fines y operatividad. Agregó que se deben honrar las deudas impagas.

Cuestionamientos del auditorio

Los presentes en la audiencia pública realizaron algunas preguntas. Le indicaron que si llega a ser fiscal general del Estado, como iba a actuar con su marido ya que el mismos está vinculado con personas de poder. A lo que Mónica Seifart respondió que su esposa no tiene vínculos con altas autoridades y que eso era demostrable.

También se le cuestionó que Seifart fue alertada de corrupción en pandemia por el empresario Ignacio Pidal, pero no informó porque “no se realizó por escrito”. La postulante respondió que las denuncias responsables deben hacerse ante el Ministerio Público y que no tuvo conocimiento acabado de la versión de Pidal, quien reiteró. debió hacer la debida denuncia.

También alegó que entonces era asesora jurídica de la presidencia y que no tuvo la oportunidad de conocer lo que Pidal sabía. “Estábamos en el combate al covid. Pidal debe rectificarse en todos los términos, quiere desprestigiar mi honor, me persiguió sin motivo”, afirmó.

Cuando se le insistió por el motivo de no darle curso a la denuncia de Pidal, sobre la presunta corrupción con compras duranta la pandemia, indicó: Seifart manifestó que el empresario tomó contacto con ella y pidió que se le comunique con una persona para que pueda traer sus cargas.

“A través de otras personas pidió hablar conmigo, y como estábamos en la pandemia no podía negar información a nadie”. Agregó que no contactó con Pidal para realizar algún negocio ni hecho punible. “Solamente le di el número de teléfono del director de la Dinac, porque esa persona quería ayudar en la lucha contra el Covid. Si me llama cualquier ciudadano le voy a dar informes de mi conocimiento, no hay ocultamiento de hecho punible”, contestó.

Seifart asimismo fue cuestionada por el supuesto nepotismo y del ascenso de su hija Ximena Martínez Seifart, en el Poder Judicial. La postulante respondió que estaba orgullosa de su hija, y que no tuvo un ascenso meteórico. Explico que su hija es abogada, porque proviene de una familia de abogados, y que trabajó desde joven en las oficinas del Poder Judicial y que trabaja por la mejoría del sistema de justicia. “Sigue la persecución en mi conta y la de mi familia”, manifestó.

GUSTAVO SANTANDER DANS (Camarista, 58 años)

El camarista del fuero penal como una de las primeras

“Urge la reorganización y planificación de funciones ya que en algunas áreas se tienen pocos fiscales y en contrapartida ingresan muchas causas. En el departamento de Central ingresaron este año unas 72.000 causas, lo que demuestra una mala distribución de la carga laboral”, dijo .

Santander Dans también propone la capacitación permanente de funcionarios, a quienes dijo va a premiar por participación de lo cursos. Agregó que el ingreso al Ministerio Público se va a realizar por concurso público y no por padrinazgos o recomendaciones.

Refirióp que va a tomar medidas con relación al Laboratorio Forense, que hoy en día representa el “cuello de botella” del Ministerio Público. “Solamente se cuenta con 70 peritos, 14 de ellos son del área informática. Asimismo, se necesita la construcción de nuevos laboratorios en el interior del país”, explicó .

Con relación a lo operacional o jurisdiccional, el camarista dijo que se deben organizar las unidades especializadas que son los buques insignias de la Fiscalía. “Hacemos caer a gente que son simples transportadores de drogas , pero no llegamos a los verdaderos financistas. Hay que seguir la ruta del dinero”, indicó.

Dijo que como juez de sentencia nunca llegó a realizar un juicio oral por contrabando, porque se dan salidas procesales,, no se llega a los financistas. También cuestionó que la Fiscalía nunca pide el comiso de bines, a pesar de las condenas por lesión de confianza.

Asimismo propuso revisar las actuaciones de los abogados que son dueños de grandes corporaciones de estudios jurídicos que son contratados para “trancar” los juicios. También se contrata a letrados para apartar a jueces., remarcó.

Indicó que el reto institucional en los primeros 100 días de gobierno como fiscal general será el de realizar las redistribuciones de cargas de trabajo de funcionarios y agentes fiscales, y que se hagan las especializaciones. “Hay que pedir ayuda de cooperación internacional para combatir a las organizaciones internacionales”, fundamentó..

De igual manera destacó que se debe tener una excelente foja de ruta para evitar presiones, y la previsibilidad de actuaciones del Ministerio Público es a favor de la seguridad jurídica.

Como juez dijo que condenó a 42 banqueros por la crisis del año 92, pero no se cumplieron las condenas porque prescribieron a base de incidentes dilatorios. Por ello dijo estar a favor de los “plazos muertos” o los no plazos. Por eso es que de ocupar el cargo de fiscal general, bajará líneas de conducta procesal. Cuestionó que la Sala Penal de la Corte tampoco sanciona a los chicaneros, no tiene una línea uniforme de aplicación de sanciones.

GERMÁN ANTONIO TORRES MENDOZA (Camarista, 58 años de edad)

El camarista dijo en la audiencia pública que el servicio que presta el Ministerio Público es trascendente para la justicia; sin embargo, la imagen de resquebrajamiento de la institución no puede ser tapado.

El fiscal general del Estado que asuma debe conllevar en sí el conocimiento, credibilidad y prestigio de esa persona, entonces ese liderazgo va a ser natural, Agregó que para luchar contra esta baja credibilidad, su propuesta es poner al servicio a través de la Ley Orgánica, el Consejo Asesor, el Tribunal de Disciplina, pero hay que replantearlos, para buscar resultados. Además, hay un solo inspector general. El factor humano es trascendente, manifestó.

Así también dijo que la política criminal debe administrar realidades. La investigación, el juzgamiento, la sanción y la reparación, deben ser objetivos del debido proceso del Ministerio Público, o sino, no sería una justicia efectiva.

Preguntas del auditorio

Se le cuestionó al camarista tener una estrecha relación con el ministro Antonio Fretes y que ha intervenido en el despojo de un inmueble de 300 hectáreas que se en encuentra en la entrada de Carapeguá:

Torres Mendoza respondió que el ministro le ha respetado siempre y que uno debe tener límites en sus actuaciones. “El juez que es influenciado no sirve para el sistema. Y uno le conoce a las personas, soy de Paraguarí. Voy a conseguir las copias de las resoluciones para acercarlas al Consejo de la Magistratura”, refirió al tiempo de afirmar que había actuado como correspondía.

Acerca de las presiones, el camarista Torres Mendoza relató que en una ocasión recibió la llamada telefónica de un presidente de un Poder del Estado, pero antes el anterior titular de la Fiscalía General del Estado le dice que tiene interés en esa causa y le pasa con el presidente del Senado, y le relata que está con otros senadores y que necesita que salga en un sentido una resolución, y además le hace desfilar medios de prensa en el juzgado de Paraguari.

Torres Mendoza alegó que le dijo a un funcionario que no tenga miedo, que el miedo es un estado mental, y por sobre todo hay que actuar de acuerdo a la ley. Por eso el fiscal general del Estado tiene que tener la personalidad, el carácter, y por sobre todo se debe pensar primero en la patria. Es un cargo de alto contenido político, pero el fiscal general debe ser un kara’i guasu, ese es el perfil que se necesita, con formación integral, probidad y honestidad, relató.

CLAUDIA JEORGINA TORRES OZORIO (Fiscala, 44 años de edad)

La fiscala quien ya se encuentra descalificada del concurso de terna, por no poder llegar a los 70 puntos requeridos como mínimo, dijo que si era designada fiscala general del Estado iba a trabajar al lado de los fiscales adjuntos para renovar la imagen del Ministerio Público y que no iba a descuidar a los desprotegidos.

Torres Ozorio también dijo que hay funcionarios altamente cualificados pero que no son valorados dentro de las fiscalías, especialmente, dentro de esta administración. “Es un sincericidio y no se qué va a pasar conmigo luego de esta audiencia. Se trabaja los 365 días del año para la sociedad. En condiciones de insalubridad, de peligrosidad, y muchas veces llegamos al éxito de las investigaciones”.

Cuestionó que muchos fiscales hayan cuestionado que el Consejo Asesor no funciona hace años, pero objetó que ninguno de esos fiscales haya dicho que envió una nota a la Fiscalía General para pedir que se inicien las reuniones de este Consejo.

El Ministerio Público está desacreditado ante la sociedad por la falta de liderazgo y planificación, ausencia de visión, ausencia de comunicación estratégica que proyecte la realidad institucional, porque esta administración trabajó a puertas cerradas, sin dialogar con los miembros de la casa.

Agregó que si era fiscala general se iba a comprometer en hacer cumplir la ley, aunque sea dura. Iba a establecer un protocolo de seguridad para fiscales operativos, u que esto era innegociable.

También dijo que sin estadísticas no se puede hacer proyecciones reales; la reorganización del talento humano debe hacerse; en segundo lugar, la auditoría de gestión cualitativa fiscal; también la auditoría financiera, con especial énfasis en los gastos reservados, para cumplir la ley de transparencia. Y en cuarto lugar, el control de calidad de dictámenes e informes de las unidades de apoyo como el Centro de Atención a Víctimas y el Laboratorio Forense.

Indicó que en los 100 primeros días va a recorrer el país de punta a punta, porque debe conocer a sus agentes fiscales, recorrer con los 18 fiscales adjuntos. Se deben crear unos 11 Centros de Atención a Víctimas que se requiere en el país. Otro aspecto es el de cuidar la salud mental de fiscales y funcionarios, la justicia restaurativa para los adolescentes, trabajar con ellos con el Poder Judicial.

Otro sincericidio de la fiscala (según su propio término) es que el Ministerio Público tiene 20 relatores cumpliendo efectivamente sus funciones, pero sin concurso fueron nombrados relatores para cumplir funciones administrativas al servicio de otras reparticiones públicas como el Tribunal Superior de Justicia Electora. Los funcionarios nombrados para un cargo deben cumplir esas funciones y no otras, señaló.

ROBERTO CARLOS ZACARÍAS RECALDE (Fiscal adjunto, 46 años de edad)

El fiscal adjunto empezó diciendo que la ciudadanía “nos ve con falta total de confianza, en gran parte se debe por la falta de comunicación estratégica, sin embargo, cree en un Ministerio Público fuerte que pueda cumplir su función de representar a la sociedad ante los órganos jurisdiccionales del Estado”.

Zacarías Recalde propone abrir las puertas del Ministerio Público para que la Contraloría audite las cuentas del Ministerio Público. También habló de potenciar la Dirección de Comunicación para que la ciudadanía tenga un mejor acceso a la información pública.

Además dijo que la incorporación tecnológica es necesaria en un Ministerio Público moderno, porque se deben adecuar a los nuevos tiempos para la lucha contra delitos derivados de la tecnología.

El adjunto reconoció que los fiscales no dan abasto con tanto trabajo. Hay 805 unidades fiscales sin distinguir fueros y 382 fiscales, y cada fiscal tiene 2 unidades por lo menos, en el caso de los fiscales adjuntos tienen 2 a 3 áreas a su cargo. Propone un plan piloto para reorganizar funciones. Los fiscales multifueros prácticamente intervienen en 5 a 6 fueros, aseguró.

Sobre la autonomía de la Fiscalía General del Estado, su independencia, es una decisión personal. “Si llego al cargo de fiscal general no me voy a sentir atado a cuestiones políticas ni otros factores. Se que debo escuchar a las personas que están como denunciantes o víctimas, es algo que corresponde al fiscal general y adjuntos; valorar las pruebas de cargo y descargo, con puertas abiertas, sin ataduras”, prometió.

Acerca de la lucha contra la corrupción, Zacarias dijo: que tienen todos los órganos de control y en este caso corresponde realizar una verificación cualitativa de la carpeta fiscal. No tienen una estadística precisa al respecto, pero se puede realizar el control de línea en las fiscalías adjuntas, y realizar el análisis respectivo y según el resultado se remitirá a la Inspectoría o al Jurado de Enjuiciamiento de magistrados.

PUNTUACIONES DE LOS CONSEJEROS

GUSTAVO ENRIQUE SANTANDER DANS. Puntaje promedio: 20

Eugenio Jiménez Rolón: 20

Edgar Olmedo Silva: 20

Pedro Santa Cruz: 20

Roberto González: 20

Jorge Bogarín: 20

Oscar Paciello: 20

Gustavo Miranda: ausente (*)

César Ruffinelli: 20

(*) Ausente en la audiencia por tener compromiso en la Universidad Nacional de Itapúa (UNI)

MÓNICA MARÍA SEIFART DE MARTÍNEZ. Puntaje promedio: 19,83

Eugenio Jiménez Rolón: se abstiene (*)

Edgar Olmedo Silva: 20

Pedro Santa Cruz: 19

Roberto González: 20

Jorge Bogarín: 20

Oscar Paciello: 20

Gustavo Miranda: (**)

César Ruffinelli: 20

(*) No argumentó ni votó porque fue abogado de su padre Ángel Roberto Seifart.

(**) Ausente en la audiencia por tener compromiso en la UNI

GERMÁN ANTONIO TORRES MENDOZA. Puntaje promedio: 19,86

Eugenio Jiménez Rolón: 20

Edgar Olmedo Silva: 19

Pedro Santa Cruz: 20

Roberto González: 20

Jorge Bogarín: 20

Oscar Paciello: 20

Gustavo Miranda: (*)

César Ruffinelli: 20

(*) Ausente en la audiencia por tener compromiso en la UNI

CLAUDIA JEORGINA TORRES OSORIO. Puntaje promedio: 19,42

Eugenio Jiménez Rolón: 19

Edgar Olmedo Silva: 19

Pedro Santa Cruz: 20

Roberto González: 19

Jorge Bogarín: 19

Oscar Paciello: 20

Gustavo Miranda: (*)

César Ruffinelli: 20

(*) Ausente en la audiencia por tener compromiso en la UNI

ROBERTO CARLOS ZACARIAS RECALDE. Puntaje promedio: 19,43

Eugenio Jiménez Rolón: 18

Edgar Olmedo Silva: 20

Pedro Santa Cruz: 19

Roberto González: 19

Jorge Bogarín: 20

Oscar Paciello: 20

Gustavo Miranda: (*)

César Ruffinelli: 20

(*) Ausente en la audiencia por tener compromiso en la UNI

Puntaje de los postulantes, cumplidas las 2 primeras etapas

Hasta ahora se han repartido 80 puntos en las etapas de Idoneidad y Audiencias públicas

1) Gustavo Santander 66,2

2) Augusto Salas 64,82

3) Jorge Rolón Luna 63,96

4) Rodrigo Estigarribia 63,63

5) Federico Espinoza 62,09

6) Mónica Seifart 61,23

7) Patricia Rivarola 60,16

8) Cecilia Pérez 59,76

9) Gustavo Cáceres 58,5

10) Manuel Doldán 58,48

11) Matilde Moreno 58,34

12) Ricardo Preda 57,36

13) Luis Samaniego 57,15

14) Roberto Zacarías 56,42

15) Alfredo Barrios 56,12

16) René Fernández 55,62

17) Santiago Brizuela 54,57

18) Emiliano Rolón 53,87

19) Alba Cantero 52,74

20) Carlos Arregui 52,62

21) César González 52,3

22) Juan Pablo Rolón Ruiz 52,16

23) Guillermo Ortega 51,87

24) Germán Torres Mendoza 50,85

ELIMINADOS

25) Luis Piñánez 49,49

26) Edgar Moreno 48,92

27) Won Suk Choi 47,66

28) Jorge Dos Santos 46,75

29) Claudia Torres 44,96

30) Joel Cazal 44,75

31) Luz Marina Caballero 44,62

32) Blas Bernal 42,46

*) Queda pendiente la etapa de Evaluación Integral, que concede los últimos 20 puntos del concurso.