Menchi no aceptará conciliación y quiere ir a juicio para lograr una sanción ante la transgresión de la ley

Este miércoles debía realizarse la audiencia de conciliación entre la periodista Mercedes “Menchi” Barriocanal y Juan Vera, a raíz de la querella por lesión a la intimidad presentada contra Vera por haber expuesto el número telefónico privado de la comunicadora en redes, incitando a que se la repudie.

Sin embargo, debido a que el abogado de Juan Vera se ausentó, la misma quedó postergada para el miércoles 28 de diciembre. Tanto Menchi cómo su abogado, Harry Biedermann, afirmaron que no aceptarán la conciliación y quieren llegar hasta el juicio oral y público para que Vera tenga una sanción ejemplar por transgredir la ley paraguaya y los derechos de una persona.

Harry Biedermman criticó el hecho de que Juan Vera cuente con otra abogada, a la que dio poder suficiente, que tampoco se presentó ni justificó su inasistencia. “¿Qué demuestra esto? Que hay un interés de extender innecesariamente este proceso, de la dilación tan típica que debe ser censurada por el Poder Judicial”, aseveró el abogado.

“Vengo en nombre de muchas mujeres que son víctimas de esa violencia digital”, afirmó Menchi

Menchi confirmó que su postura es la de no aceptar la mediación ni la conciliación, debido a que se violó su intimidad, y que cuenta con evidencias. “Este señor, Juan Vera Ibarra, puso en las redes sociales mi número de teléfono instando a la gente a repudiarme. Entonces se cruzó una línea y tomamos la decisión de llevar adelante esta querella”, afirmó.

Agregó que ella nunca se refirió a Vera, pese a que el mismo desde hace tiempo la agrede. “Podría haberlo denunciado por difamación y calumnia, porque las cosas que ha dicho sobrepasan la mera libertad de expresión, cuando utiliza todo tipo de adjetivos calificativos e inventa delitos que nunca en mi vida cometí”, indicó.

Criticó el hecho de que Vera se crea con la libertad de pedirle a la gente que repudie a Menchi por pedir que se respete una ley que beneficia a niños y adolescentes.

Reafirmó que esto es violación a la intimidad -derecho que la Constitución Nacional garantiza- y que no puede ser que con la excusa de la libertad de expresión se atropelle a todas las personas.

“No me podés decir ‘puta de mierda’ porque yo tengo otra opinión. No me podés decir ‘asesina de niños’. Se instó a que me tiraran combustible y me prendieran fuego, a mí y a mi familia, ¿y yo me tengo que quedar calladita en mi casa? ¡No, señor!”, puntualizó.

Vera no asume difusión de número privado de Menchi y culpa a las “mujeres dictadoras”

Según expresó el querellado, Juan Vera, los abogados serán quienes determinen los alcances que fueron violados “aparentemente” en el artículo 143 del Código Penal. Dijo que inicialmente ven “argumentos muy básicos, no se ajusta en algunos casos en lo que corresponde a derecho”.

Según su criterio, también está mal utilizada la Ley 5.777, a la que calificó de “inconstitucional” por supuestamente castigar solamente al sexo opuesto, es decir a los hombres, ya que el mensaje que se alega como responsabilidad no atenta contra la mujer.

“Yo ejercí la defensa al consumidor establecida en la Ley 1.324/8 artículo 47, 45, en donde se otorga la potestad a la asociación de usuarios de presentar una defensa y un argumento ante situaciones que atenten los derechos del usuario del consumidor”, aseguró.

Agregó que la intimidad en este caso no menciona cuestiones sexuales, problemas de salud o algún otro y se escudó en que supuestamente la Asucop expresó su malestar ante un comentario muy soez que se hizo contra los diputados por aprobar una ley.

“El hombre es una víctima de esta ley. Esta es una ley mordaza contra el hombre. Es falso que las estadísticas reflejan más violencia hacia las mujeres. No tenemos defensa alguna contra ustedes las mujeres dictadoras”, aseveró Vera.

Vera dice que “no se presta a jueguitos”, ante cuestionamientos

Ante la consulta sobre si fue responsable de difundir el número de teléfono de Menchi, instando a que la escrachen, respondió ofuscado.

“El abogado va a responder como corresponde, ahora no se pudo presentar. Si usted quiere ser abogada, estudie en una facultad de Derecho. Eso se va a definir, para eso se habilita un juicio, no en este corral que están haciendo ustedes”, respondió.

Dijo que son los abogados quienes responderán ante los requerimientos de la querella, asegurando que no existe ningún fundamento.

“Acá no se va a dirimir ni a presentarme como un criminal. No voy a responder. ¿Por qué tengo que responder? Señorita, vamos a dejar este jueguito, porque tengo suficiente edad como para caer en lo que usted está planteando”, contestó ante los cuestionamientos sobre su responsabilidad en la difusión del número telefónico privado de la periodista, instando al repudio.