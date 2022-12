Covax: termina el año y mecanismo aún no reembolsa más de US$ 5 millones

El mecanismo Covax de la OPS/OMS, que debía proveer al país de 4.279.800 vacunas contra el covid-19, garantizó reembolsar a Paraguay US$ 5.670.990 por los biológicos que no entregó. Pese a la promesa de reintegrar el monto antes de fin de año, el Ministerio de Salud Pública (MSPBS) sigue remitiendo notas que no obtienen contestación.