Con ollas vacías, funcionarios de la Azucarera Friedmann exigen pago de remuneraciones

El grupo de obreros de la Azucarera Friedmann SA, asentada en el barrio Estación de Villarrica, con ollas y cacerolas vacías se manifestó frente al ingenio para exigir el pago de sus haberes y vacaciones correspondientes al mes de diciembre del 2022 que aún no percibieron, de acuerdo a la denuncia. También denunciaron que dos empleados fueron despedidos de forma injustificada, como represalia de participar de las movilizaciones contra la patronal que está en mora con los pagos de salarios.

El secretario del sindicato de la azucarera, Aurelio Báez, lamentó que una vez más los funcionarios tengan que hacer diversas manifestaciones para que puedan cobrar sus haberes que les corresponden por derecho.

“Una vez más estamos con manifestaciones, esta vez por el incumplimiento de pago de vacaciones y salarios del mes de diciembre. Penosamente, también fuimos despedidos un compañero y yo por realizar una manifestación que corresponde a un derecho legítimo de reclamar las injusticias”, explicó Báez.

Báez comentó que esta ocasión la manifestación lo realizan con ollas y cacerolas vacías debido a que ya tienen dinero para comprar los alimentos y sustentar a sus familias.

“Ya no tenemos qué darle de comer a nuestras familias, se les adeuda a cerca 120 compañeros de trabajo. El 26 de diciembre la patronal decidió mandar de vacaciones a los obreros, corrió desde esa fecha y hasta ahora no abonaron el sueldo de las vacaciones ni el salario correspondiente a diciembre, con el pago de aguinaldo se cumplió gracias a que se hizo una denuncia ante el Ministerio de Trabajo, si no tampoco hubiéramos cobrado”, lamentó el obrero.

Pagos se darán este mes

Desde la dirección de la Azucarera Friedmann SA (Afsa) anunciaron que los pagos correspondientes a los funcionarios ya están programados y se efectuarán entre la primera y segunda semana de este mes de enero.

“Los pagos de vacaciones y salarios de diciembre, ya desde ese mes estaba calendarizado en pagarse en este mes de enero, que será entre la primera semana con las vacaciones y la segunda con los sueltos. Nosotros nunca dejamos de pagarles a nuestros funcionarios, estamos hace más de 100 años en este rubro”, aseguró el presidente de la empresa, Emmanuel Friedmann.

El empresario azucarero indicó: “Son solamente dos personas las que siempre realizan manifestaciones, son agitadores que fueron desvinculados de la empresa, invocan un supuesto sindicato, pero que no está reconocido por la empresa. Hay más de 300 funcionarios en la fábrica y nadie acompañó la manifestación por que saben que los pagos están calendarizados”, puntualizó Friedmann.

