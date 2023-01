Pedido de esposa de RGD para levantar embargo de bienes, a cargo de la Cámara

El Tribunal de Apelación Penal, 4ª Sala, de la Capital, tiene a su cargo el recurso planteado por Delcia Karjallo de González, esposa de Ramón González Daher, en contra de la decisión del Juzgado de Ejecución que rechazó el pedido de levantamiento del embargo preventivo de la mitad de los bienes que están a nombre de su marido.

Lea más: Esposa de RGD pide levantar 50% del embargo de bienes para "no quedar en la calle"

El incidente presentado por el abogado Mario Elizeche Baudo, representante legal de la esposa del condenado a 15 años de cárcel por usura, lavado de dinero y denuncia falsa, fue rechazado por la jueza de Ejecución Sandra Kirchhofer, a través del Auto Interlocutorio N° 2372 del 14 de diciembre de 2022. La magistrada alegó que la mujer no es parte del proceso.

La mujer había solicitado que de los G. 240.554.525.035 y US$ 11.711.977 (más de US$ 47 millones en total) que deben pasar a la Senabico, el 50 por ciento se le transfiera a ella, alegando que no puede quedar “en situación de calle”, ya que lo único que tiene como patrimonio son los bienes que posee junto a su marido.

Fiscalía sigue sin imputar a esposa de RGD, pese a pruebas

La Sentencia Definitiva Nº 515 del 17 de diciembre de 2021 dictada por el Tribunal de Sentencia Especializado en Delitos Económicos, presidido por la jueza Claudia Criscioni e integrado por Yolanda Morel y Yolanda Portillo, quedó firme el 7 de setiembre de 2022. En su fallo el colegiado ordenó remitir los antecedes de la Delcia Karjallo de González al Ministerio Público para que sea investigada por presunto lavado de dinero.

Lea más: Estado ya recibió US$ 2.5 millones de los bienes de Ramón González Daher

En el juicio oral a RGD y su hijo, el tribunal constató que Delcia González de Karjallo tenía a su nombre varias cuentas bancarias que habrían sido utilizadas para lavar dinero que presuntamente habría sido obtenido por medio de la usura y posiblemente otros delitos.

Sin embargo, pese a todos los documentos que se encuentran adjuntos en la carpeta investigativa del Ministerio Público, en la que se observan las cantidades de informes de las cuentas bancarias que la mujer mantenía en conjunto con su esposo, hasta la fecha la fiscalía no presentó imputación contra ella.

Comiso de bienes de RGD por US$ 47 millones

El Tribunal de Sentencia Especializado en Delitos Económicos que condenó a Ramón González Daher y su hijo Fernando González Karjallo, a 15 años y 5 años de cárcel, respectivamente, también ordenó el comiso especial de los bienes de ambos.

Lea más: Comiso de US$ 47 millones de RGD está en marcha y garantizan resarcimiento a víctimas de usura

El comiso especial de bienes que se debe ejecutar es por la suma de G. 240.554.525.035 y US$ 11.711.977 (más de US$ 47 millones en total), que según el Tribunal de Sentencia es el fruto de los intereses excesivos cobrados por los condenados a las víctimas de usura.

El fiscal de Delitos Económicos y Anticorrupción Osmar Legal probó en el juicio oral que el clan González movió más de G. 6,5 billones mediante la usura, durante los cinco años que abarcó la investigación. Es decir, desde el 2014 hasta el 2019.

Ramón González Daher y su hijo Fernando González Karjallo cumplen sus penas a 15 años y 5 años de cárcel, respectivamente, desde el pasado miércoles 7 de setiembre, luego de que la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia resolviera no hacer lugar al recurso extraordinario de casación que plantearon las defensas.

Lea más: RGD y Antonio Fretes: Auge y caída de dos clanes