Esposa de RGD pide levantar 50% del embargo de bienes para no “quedar en la calle”

La esposa del usurero luqueño Ramón González Daher planteó un incidente solicitando que se levante el embargo preventivo de la mitad de los bienes que están a nombre de su marido, alegando que no puede quedar en situación de calle. Debido a este pedido hasta ahora no se puede ejecutar el comiso de los bienes del clan, por US$ 47 millones.