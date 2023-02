Si bancos no reportan operaciones sospechosas, somos pasibles de sanciones económicas y penales, dice Arregui

Carlos Arregui, extitular de la Seprelad, enfatizó que la Superintendencia de Bancos es la institución responsable de monitorear a cada entidad del sistema financiero. “Si esto no se cumple, como país somos pasibles de sanciones”, puntualizó.

Por su parte, la Seprelad es la coordinadora nacional de todo el sistema.

Con respecto a la posibilidad de que Horacio Cartes se aparte del Grupo Cartes y entregue el paquete de acciones a otro responsable, el experto indicó que la Seprelad y el Ministerio de Hacienda, a través de la Abogacía del Tesoro, son los que tienen más responsabilidad al momento de determinar a nombre de quién irán a parar las empresas en cuestión.

Sin embargo, Cartes tiene la opción de vender su paquete accionario a un comprador o también puede ceder las acciones a sus hijos, si así lo decidiese.

Sobre todo, el exfuncionario de Seprelad destacó que la imagen país está en juego con todo lo que se está generando, pues Estados Unidos espera una respuesta institucional por parte de nuestra nación.

Arregui enfatizó que si no cumplimos con el debido proceso que exige Estados Unidos como respuesta institucional, Paraguay puede ser sancionado como país.

“Estamos siendo monitoreados por entes internacionales y el punto fundamental tiene que ver con grado de inversión que queremos alcanzar. Desde el sector financiero, todos tenemos que hacer fuerza para lograr un grado de inversión”, señaló Arregui.

Por otro lado, enfatizó que lo que siempre se reclama es la “seguridad jurídica que los organismos de enjuiciamiento deben dar y los resultados que se esperan”.

En cuanto a las sanciones que pueden caer sobre las entidades obligadas a reportar operaciones sospechosas y que no lo hagan, Arregui enfatizó que, además de sanciones administrativas, también puede haber sanciones penales.

Por otro lado, se le consultó al especialista sobre la preocupación de la ANR por la necesidad de un préstamo de G. 40.000 millones para las próximas elecciones, sobre todo teniendo en cuenta las restricciones del presidente del partido, Horacio Cartes, quien es el girador de la ANR.

Arregui reconoció que la situación de Cartes puede ocasionar impedimentos financieros para el partido, aunque “hay que ver si el estatuto contempla posibilidad de delegar para contraer operaciones”.

No obstante, concluyó Carlos Arregui, será decisión de la entidad financiera a la que recurra aquí si le presta o no el dinero, considerando que Cartes no está vedado acá en Paraguay.

