Chikunguña: 42% de los pacientes en terapia, son menores de un año

La epidemia de chikunguña, que inició a finales del año pasado en Paraguay, ya suma cerca de 24.000 casos y 24 fallecidos. La última semana, el Ministerio de Salud Pública (MSPBS) reportó 2.389 casos nuevos, siendo los adultos mayores y los menores de un año, los grupos etarios más afectados, al requerir internación.

El doctor Guillermo Sequera, responsable de la Dirección General de Vigilancia de la Salud, precisó ayer que hay 200 internados por chikunguña en salas comunes y terapia intensiva y, que de esta cifra, 33 pacientes reciben atención terapizada.

Lo alarmante del dato es que el 42% de los pacientes atendidos en la unidad de cuidados intensivos son niños que tienen menos de un año de edad.

Según precisó el doctor Sequera, de los 33 pacientes en terapia intensiva, 14 son niños que tienen menos de un año de vida. “En UCI tenemos 14 menores de un año con diagnóstico confirmado”, indicó Sequera a ABC.

Al ser consultado sobre el estado de salud de estos niños, el epidemiológico sostuvo que “todos los que están en terapia intensiva están en estado delicado”.

Salud no tiene registro de médicos con chikunguña que están con reposo

Sobre la denuncia realizada por pacientes que acuden a ciertos establecimientos de salud -principalmente en el interior del país- y no son atendidos en forma porque hay muchos profesionales de reposo por chikunguña, el doctor Sequera refirió que Salud Pública no analiza datos tan finos; es decir, que no tienen registros de cuántos médicos están con reposo por estar cursando la enfermedad.

Alta demanda en hospitales

A diario, cientos de personas con cuadros febriles y otros síntomas relacionados al arbovirosis buscan atención médica.

En el Hospital de Clínicas, el 90% de los pacientes atendidos por cuadros febriles tienen resultado positivo de chikunguña, según informó la doctora Fátima Ovando, vice directora asistencial.

La médica destacó que el 50% de las camas de terapia están ocupadas por pacientes con la enfermedad. “Son personas que han llegado en situación crítica, con falla de varios órganos, insuficiencia renal y otras consecuencias por chikunguña”, dijo.

La doctora Ovando comentó que esta situación ya está afectando al personal del hospital, ya que también van presentando síntomas o quedan con incapacidad por varias semanas y, en casos más graves, hasta meses.