Chikunguña: en Asunción hay criaderos en el 95% de las casas

El doctor Gustavo Chamorro, director de Senepa, comentó en conversación con ABC Cardinal AM sobre la actual situación que vive nuestro país en cuanto a la chikunguña y las altas cifras de criaderos encontrados en las viviendas visitadas por la institución, que en Asunción llega incluso al 95%.

A esto se suma el hecho de que con cada lluvia, todo el trabajo realizado anteriormente queda en la nada y hay que volver a empezar, algo que en los últimos días ocurrió mucho debido a las condiciones climáticas.

En cuanto a la fumigación, recordó que la realizada con las máquinas pesadas debe tener una calibración específica que le permita durar más o menos tiempo en el aire, incluso hasta 72 horas, pero sin mayor efecto residual, que incluso desaparece absolutamente con una lluvia.

Lea más: Chikunguña: invitan a aprovechar el fin de semana largo para eliminar criaderos

Combate debe ser permanente y no solo en verano

El doctor Gustavo Chamorro recalcó que normalmente cuando termina la temporada veraniega y los casos disminuyen, empiezan nuevamente los trabajos y en la primavera ya comienzan a advertir a los municipios para que conozcan la situación a nivel de infestación larvaria.

Señaló que lo ideal sería una mesa de trabajo permanente que muestre la situación como una película y no como una fotografía, algo que solo permite la mitigación pero no el combate total. Aseguró que, así como existen personas renuentes, también hay municipios renuentes a aplicar las medidas recomendadas por el Senepa.

En cuanto a las mingas, Chamorro señaló que son una estrategia que permiten disminuir los índices y, por sobre todo, eliminar la mayor cantidad de criaderos posibles, que siguen siendo los residuos inservibles que no son retirados por los servicios de recolección de basura tradicionales.

Lea más: Chikunguña: Senepa alerta sobre dispersión de casos en varios departamentos

Urge ley de disposición final de las cubiertas

El director de Senepa recalcó que el problema de las cubiertas es uno de los principales, teniendo en cuenta la gran cantidad de gomerías que existen en las zonas urbanas, y que actualmente no existe legislación que regule la disposición final de este tipo de residuos.

En cuanto a la posibilidad de llegar a las escuelas, señaló que los frentes de batalla son varios a veces, por lo que lo hacen en la medida de las posibilidades.

Lea más: Alerta por chikunguña: Sequera advierte que hay un síntoma más “solapado” que otros

Aedes aegypti: un vector muy difícil de combatir

En cuanto a la capacidad de reproducción del mosquito, Chamorro aseguró que el aedes aegypti puede poner más de cien huevos y contagiar hasta a tres personas por día. Además, tiene la capacidad de poner en varios lugares los huevos, lo que le da mayor efectividad.

El mosquito vector de la arbovirosis vive unos 15 días, en los que llega a poner un total de entre 1.200 y 1.500 huevos.

Chamorro recordó que la fumigación solo mata a los mosquitos adultos, no a los huevos, que incluso soportan la desecación, por lo que con vaciar el agua no alcanza si esos huevos no son eliminados del recipiente.