Video: Nenecho usa promesa de rescindir contrato con Parxin para autopromoción

El su cuenta de Twitter, el intendente de Asunción, Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR) publicó un video de autopromoción, editado con logotipo la municipalidad, informando que se reunió con vecinos “sobre estacionamiento tarifado” y les prometió que si hay indicios, rescindirá contrato con el consorcio Parxin.

“Quédense tranquilos, que si nosotros tenemos indicios para rescindir el contrato, que no les quepa la menor duda de que nosotros vamos a rescindir el contrato”, comienza diciendo en el video el intendente, que está sentado en su despacho, reunido con los vecinos.

“Nenecho” se desliga de posibles vínculos con responsables de implementar el estacionamiento tarifado y luego, en la medida que va subiendo la música triunfalista de fondo, el intendente dice: “Quiero dejar bien en claro. Óscar Andrés Rodríguez Quiñónez no tiene absolutamente nada que ver con este tema del estacionamiento tarifado; no acompañé en su momento, no estoy de acuerdo; hasta hoy en día no estoy de acuerdo”.

Lea más: Parxin debió comunicar cambios, admite asesor jurídico de la Municipalidad de Asunción

Si bien se exhiben imágenes de los vecinos reunidos con el intendente, en ningún momento del video se puede escuchar el reclamo de los vecinos. Nadie más que “Nenecho” continúa hablando, ahora para aseverar: “yo pedí, justamente por prudencia administrativa diferir la orden de servicio para que ingrese el estacionamiento tarifado y que no sea en perjuicio de la ciudadanía”.

Nenecho sobre Parxin: “Rescindo sin ningún problema y sin titubear”

“Rescindo sin ningún problema y sin titubear”, promete serio el intendente de Asunción, en la medida que se va cerrando el video, con tinte de campaña electoral.

Estas promesas de Rodríguez se dan, sin embargo, luego que desde la propia Municipalidad de Asunción se hayan lanzado furibundas declaraciones en favor del consorcio Parxin, negando que pudiesen existir irregularidades dentro del grupo empresarial, y en contra de las denuncias que desde ABC se realizaban, de la existencia de cartas de compromiso de compra que se habían firmado, además de indicios de que ya en 2016 el consorcio había realizado cambios sin informar.

El 23 de febrero, el jefe de Gabinete de “Nenecho”, Federico Mora, en conversación con ABC Cardinal negaba que existan modificaciones dentro del consorcio Parxin. Muy molesto, afirmó: “No cambió”. ¿Onix tiene todavía el 60% de Parxin?, se le consultó. “Totalmente. Todo. Así, igualito, de paquete”, aseguró. “Basta de tonterías, si hubiese caso, fantástico, pero acá no hay caso, mi hermano querido. No hay modificación, el municipio no tiene conocimiento de ninguna modificación”, indicó.

En esa misma fecha, pero por la noche, la concejala liberal Fiorella Forestieri, en conversación con ABC Tv, se pronunció de igual modo, negando ofuscada que sea de interés de la Municipalidad de Asunción la carta de compromiso de compra que en 2022 se había firmado entre Geolatina SA y la empresa Edivi SA, de la familia Díaz de Vivar, en la cual la segunda firma se comprometía a comprar las acciones de la primera por US$ 1.5 millones bajo ciertas condiciones.

Municipalidad investiga cambios en el consorcio Parxin

En el mismo documento, sin embargo, se lee que el 13 de junio de 2016, “por escritura pública Nro. 100 pasada por ante la Escribana Katya Ayala, Geolatina SA adquirió de Onix Parque SA el porcentual de participación en el Consorcio de referencia (Parxin), acreciendo su tenencia en 20%, totalizando a la fecha el sesenta por ciento (60%) del Consorcio”. La fecha es de un año después de que la Municipalidad haya adjudicado el sistema de estacionamiento a Parxin, lo que pasó en 2015.

Geolatina no reúne las exigencias que el Pliego de Bases y Condiciones establece para la empresa líder del consorcio adjudicado para implementar el estacionamiento tarifado en Asunción. La modificación dentro de Parxin se realizó, además, sin informar a la Municipalidad, lo cual va de contramano con la Ley de Concesiones.

Lea más: Cambios en Parxin pueden causar rescisión de contrato sin pago de multa

Luego de negar que sea de interés municipal, finalmente un día después, el viernes 24 de febrero, la Municipalidad llamó a conferencia de prensa para anunciar que se posponía la implementación del estacionamiento tarifado y se abría una investigación de Contraloría Interna sobre la situación de Parxin. Ahora, “Nenecho” hace “autobombo” con la promesa de rescindir contrato.