Camarista, exdirector de Aduanas, obtuvo mejor puntaje en audiencia pública

El mejor puntuado en las audiencias públicas de este martes 7 de marzo, fue el camarista Alejandro Martín Avalos quien obtuvo 20,42 puntos en las audiencias públicas del concurso de terna paa la Corte Suprema de Justicia. Luego se ubicaron en un segundo lugar tres camaristas, ellos son Esteban Kriskovich, Gonzalo Sosa Nicoli y Lineo Ynsfrán, quienes recibieron el puntaje promedio de 20,37. Luego se posicionaron el abogado José Ignacio González Macchi ((20,28) y último el también abogado Pablo Bareiro Portillo (18,42).

El proceso de integración de terna es para relevar en el cargo al ministro Antonio Fretes, quien este viernes 10 de marzo deberá cesar en sus funciones cuando ese día cumpla 75 años de edad.

CM aceptó excusación de ministro

El Consejo de la Magistratura (CM) aceptó por unanimidad el pedido de excusación que presentó el ministro de la Corte Suprema de Justicia Eugenio Jiménez Rolón, por hallarse comprendido en la causal de inhibición de dos postulantes del concurso. El CM dio curso favorable a la argumentación del ministro para no evaluar a los postulantes del concurso de terna camaristas Gustavo Abrahan Auadre Canela y Alejandro Martín Avalos Valdez.

El ministro Eugenio Jiménez Rolón explicó que con el postulante a la terna de la Corte Auadre Canela le une un lazo de amistad ya que es su amigo personal y que además ambos compartieron el ejercicio de la docencia en la Universidad Autónoma de Asunción (UAA), donde igualmente el camarista se desempeña como decano de esta institución terciaria.

Sobre el camarista Alejandro Martín Avalos Valdez, también dijo que tiene un relacionamiento de amistad ya que fueron fueron compañeros en el Colegio San José. De igual manera, el ministro y el camarista compañeros de estudio en la Facultad de Derecho, y a la vez, es padrino de una de las hijas del magistrado.

De esta manera, Jiménez Rolón no solamente no evaluó a los dos postulantes en las audiencias públicas, sino que tampoco podrá examinar en la tercera etapa llamada Evaluación integral, como no podrá proponer los dos nombres de estos candidatos ni votarlos a la hora de conformar la terna para la Corte.

EXPOSICIONES DE LOS POSTULANTES EN LAS AUDIENCIAS PÚBLICAS

Alejandro Martín Ávalos Valdez (68 años)

Camarista. Miembro del Tribunal de Cuentas.

El magistrado dijo en su exposición que el Poder Judicial es la cenicienta, el patito feo, el hermano pobre de los demás poderes del Estado, pero que aún así, debe cumplir la obligación de dar justicia.

Agregó que los nuevos ministros de Corte aportaron a la transparencia, con las transmisiones en vivo de las audiencias del pleno, la creación del Observatorio de causas, el concurso de oposición y méritos para el acceso a la función pública, se avanza con los tribunales “on line”, que es el presente del nuevo sistema judicial.

La justicia está inmersa en la falta de credibilidad y confianza por la corrupción en sus diversos tipos así como por el deficiente control de los gastos públicos y una cuestionada gestión jurisdiccional. La falta de coordinación y recíproco control entre los poderes del Estado dentro de un sistema de equilibrio, tampoco se cumple, indicó.

La mora o lentitud judicial, el aumento excesivo de la litigiosidad o conflictos, o la mayor probidad y eficiencia de los magistrados y funcionarios judiciales, se reclaman actualmente.

También dijo que la corrupción debe ser combatida tenazmente con el control de los gastos públicos e inversiones que realiza el Poder Judicial, y evitar las aprobaciones de rendiciones de cuentas por medio del cuasi tribunal de cuentas, segunda sala, sin el informe de la Contraloría que es el órgano encargado del control de los gastos de los poderes del Estado que administran los recursos públicos.

En caso de acceder al cargo, solicitará a la Contraloría el informe de correspondencia de todos los ministros, de los magistrados y funcionarios en general. La cosa pública es como una casa de cristal donde todo se ve y todo se puede criticar a través de ella. Debemos ser claros y transparentes con la ciudadanía y ejercer el control por medio de la honestidad, indicó.

También dijo que hay un deficiente control en el ámbito jurisdiccional porque hay que fortalecerlos con una auditoría de gestión jurisdiccional por medio de profesionales o expertos en cada una de las materia para detectar la corrupción y la calidad de los fallos judiciales que no tiene la fundamentación necesaria. Lamentamos que nuestros fallos no puedan ser precedentes judiciales para el mundo jurídico, se autocriticó.

Por otro lado, propuso realizar un gran pacto social con el poder político y la sociedad civil para definir el sistema judicial ideal y sostenible para la República del Paraguay.

Sobre la mora judicial indicó que debe ser combatida exigiendo el cumplimiento de plazos procesales y sancionando a los magistrados que los incumplen.

Sobre la excesiva litigiosidad propuso potenciar los medios alternativos de solución de conflictos y arbitrajes.

Pretende asimismo potenciar el expediente electrónico que contribuye a la transparencia y rapidez de los procesos.

Cuando fue consultado si la conformación de asociaciones integradas con magistrados, fiscales y defensores públicos es violatorio del Art. 254 de la Constitución Nacional, el camarista dijo que el juez debe sustraerse o abstener a participar en cualquier otra función que pueda distraerlo o comprometerlo con su ejercicio.

Sanción ética

Sobre la sanción ética que recibió porque participó del cumpleaños del senador colorado Juan Carlos “Calé” Galaverna, dijo que con el legislador tiene una amistad de más de 40 años. Incluso, el camarista también dijo que recientemente visitó al expresidente Fernando Lugo Méndez en el hospital en ocasión de estar internado.

De igual manera, el camarista dijo que también visitó al expresidente Juan Carlos Wasmosy en el hospital. “Tengo amigos en diferentes sectores políticos, pero nunca he contaminado, ni la política ha incidido en mis fallos judiciales, ni mis amigos políticos han comprometido mi gestión”, aseguró.

Denuncia

Sobre la denuncia contra el camarista Avalos que siendo director de Aduanas fue destituido por un negociado, por supuestamente sacar una carga en frío del Aeropuerto Silvio Pettirossi junto a Crispiniano Sandoval, a quien también le costó el cargo, explicó:

Que nunca fue destituido, porque se le aceptó su renuncia ante una situación que fue en Aduanas. “Saben que siempre hay interés político. El director es el coordinador de las instancias aduaneras, y en aquella oportunidad la prensa comentó que ha sido uno de los primeros intentos de desestabilizar el equipo económico de Wasmosy. Los funcionarios procesados fueron sobreseídos. Luego fui incorporado en el Ministerio de Integración, luego fui nombrado procurador adjunto, y con el gobierno siguiente fui cambiado”.

Avalos agregó: “El Estado me indemnizó con caso G. 1.000 millones como daño y perjuicio por mi destitución. Ante la instancia del Tribunal de Cuentas demostré varias veces mi honestidad”, aseguró.

Esteban Armando Kriskovich de Vargas (51 años)

Camarista.

El magistrado comenzó diciendo que el Poder Judicial en muchas doctrinas es considerado el poder más importante de los poderes del Estado, porque en el caso de la vulneración de un Estado de Derecho, es la que va a salvar a la sociedad.

Lo más grave del descreimiento del Poder Judicial es es la deshonestidad, muchas personas mueren buscando justicia y no la encuentran, la justicia es lenta, cara, los expedientes duermen el sueño de los injustos, por eso es la importancia épica del este poder.

La Oficina de Ética Judicial pareciera que esta de relleno en el Poder Judicial, el Código de Ética llena los anaqueles de los tribunales sin una impronta transformadora. Aunque vivimos situaciones intensas con las denuncias a ministros de Corte, indicó.

Para fortalecer la transparencia de la Sala Constitucional se debería incorporar un tablero de comando público de los expedientes que se presenten las acciones, saber en qué despacho está, desde cuando, que esté al acceso de la ciudadanía todos estos datos.

Expediente electrónico es muy importante, pero se quiebra el principio de inmediación. En algunas instancias se debe hacer de forma presencial con al asistencia del juez, que las personas que reclaman justicia, por una sensibilidad social.

También propuso buscar la pacificación de los conflictos por medio de salidas alternativas a los litigios como la mediación, el arbitraje. Pide que los fallos sean expuestos y que se critiquen estas resoluciones en caso de ser necesario como dice la Constitucion Nacional.

Valoró el crecimiento de infraestructura del Poder Judicial en los últimos años, la incorporación del expediente electrónico, pero se debe salvar el alma del Poder Judicial a través de un saneamiento estricto.

No debe cesar la capacitación permanente de los magistrados y de los funcionarios.

El Poder Judicial debería crear fueros especializados como el de Familia, Agrario, crear dos salas más del Tribunal de Cuentas, incorporar un fuero indígena, ecológico y de violencia doméstica, propuso.

Consultado si la creación e integración de asociaciones por parte de magistrados, fiscales y defensores púlicos atenta contra el Art. 254 de la Constitución Nacional, dijo que el bien común debe prevalecer.

Denuncia

Sobre la denuncia que cuando se desempeñó como embajador en el Vaticano y que aún así obtuvo un certificado que se desempeñó como docente de la Universidad Católica de Asunción (UCA), explicó el postulante:

Que fue profesor en la UCA, y en el año 2011 ya tenía 12 años de antigüedad como docente. El estatuto y el reglamento de la universidad permiten y no exige que para ser parte del plantel de docentes se establezca una serie de actividades en aula.

“Nunca perdí mi calidad de docente, fui activo profesor de la UCA, incluso la asociación de profesores en estos días respaldó esta posición, además durante esos años he venido de mis vacaciones y he tenido actividades públicas importantes e indiqué el link de los mismos. He formado una generación de jueces y nunca me desvinculé de la materia y no hubo declaración falsa, sino todo estuvo acorde a la verdad, la UCA tiene autonomía universitaria”, indicó.

Agregó que durante el tiempo que estuvo como embajador ante el Vaticano y docente de la UCA, no percibió salario alguno como profesor.

Gonzalo Esteban Sosa Nicoli (43 años)

Camarista. Miembro del Tribunal de Cuentas

Indicó que la Corte Suprema debe implementar medidas a para la revalorización del liderazgo jurisdiccional y también sobre el funcionariado en general.

Al principio hace años seguíamos los fallos de la Corte, luego dejamos de hacerlo porque las resoluciones eran muy direccionadas (interesdas)

No hay una ley ritual para el área contencioso administrativo, y que esta situación hace incurrir en ilegalidades, que tiene relevancia en el fuero constitucional, y a la vez es el ambiente propicio para la arbitrariedad.

Planificar y verificación administrativa para incluir procesos de falsación

En lo jurisdiccional el postulante dijo que se deba trabajar sobre la sentencia, que es el núcleo de la institución. Recordó que cuando cumplió funciones en la Sala Constitucional de la Corte analizaban la fundamentación aparente, la razonabilidad de los fallos.

Propuso hacer un listado de fallos considerados referenciales, la implementación de posturas meta jurisdiccionales, para ampliar la vista de la Corte a otras necesidades.

También dijo que se debe analizar y verificar los alcances de las sentencias en cuanto a la afectación económica del país, como se hace en el extranjero y que esta tarea no va a demandar ningún gasto.

Cuando fue consultado si conformar asociaciones que son integradas por magistrados, fiscales y defensores públicos, dijo que existe una clara incompatibilidad que marca la Constitución Nacional y que por eso no integra ninguna asociación ni gremio. La ley solo admite el ejercicio de la docencia, a tiempo parcial, refirió.

Linneo Augusto Ynsfrán Saldivar (70 años)

Camarista.

El magistrado comenzó diciendo que el Poder Judicial es un poder de trascendencia porque dicta justicia, sin menospreciar a los otros poderes, que todos son criticados en sus actuaciones.

La morosidad se asocia a la corrupción, a la deshonestidad. La excesiva burocracia en la tramitación de las causas se le atribuye en exclusividad a los magistrados, pero se aplican los códigos procesales antiguos que deben ser revisados porque estas normativas permiten las chicanerías que hacen que el proceso no tenga su normal desarrollo y las sentencias son dictadas fuera de los plazos de ley.

Agregó: La morosidad se endilga solo a los jueces pero a mayor cantidad de población habrá mas litigios judiciales y ello traerá mas retardo de los procesos. La morosidad debe ser centro de atención, indicó.

La no vigencia del principio de la inmediatez es otro reclamo. Debe haber una política de puertas abiertas y recibir a los que están litigando. Los plazos deben ser cumplidos y la sentencia debe emitirse en esos plazos, el retardo es una injusticia muy grande, reiteró.

Informe de gestión y auditorías a las gestiones de los magistrados son trascendentales para determinar las causas del retardo de justicia, pero no debería ser con fines sancionatorios.

El perfil del ministro de la Corte Suprema debe tener valores éticos, moral, con eso contribuirá a mejorar la imagen de la Justicia.

Ante la consulta del auditorio, el camarista dijo que la creación de asociaciones con magistrados, fiscales y defensores públicos no atenta contra la incompatibilidad del Art. 254 de la Constitución Nacional. Estos gremios tienen objetivos altruistas y no fueron creados con fines políticos, refirió.

También dijo que en caso de integrar la Corte Suprema de Justicia, se apartaría de los casos en los que intervengan representantes de las binacionales en caso de que estas hayan firmado convenios de cooperaración con la Corte.

José Ignacio González Macchi (58 años)

Abogado. Docente, exjuez.

El abogado dijo que en su percepción sobre el Poder Judicial encuentra tres graves problemas para la administración de justicia y ellos son: la injerencia política, las económicas (prebendas) y de las sociedades secretas.

La injerencia política es incuestionable y aunque no hay que temerle a la política ni politiqueros, hay que respetar esa injerencia y saber que en el día a día, inclusive tiene su injerencia a través de organos auxiliares como el Ministerio Público, la POlicía Nacional, el Consejo de la Magistratura y el Jurado de Enjuiciamiento. De igual manera, se incurre en injrencia cuando cada uno de los abogados que trabajan en el foro se presentan en nombre de algún político.

Las prebendas económicas. Un alto índice de corrupción en el Sistema de Justicia en el Paraguay, lo dijo un fiscal electo que asumirá funciones. Dijo que es un sistema corrupto en el Ministerio Público con el que tendrá que lidiar. Las prebendas como el tráfico de influencias, sobornos, exacciones, que si bien están tipificadas en el Código Penal, entran en lo que se dedonmima cifra negra, el iceberg que solamente sobresale la punta, pero el grave problema está en la profundidad.

Las sociedades secretas, funcionan supuestamente agremiadas, porque tenemos cierta publicidad de su funcionamiento, pero no de todas. En un grave hecho de corrupción ética y social. En la administración de justicia se traduce en el Poder Judicial como una celeridad inusual de procesos, o a la excesiva lentitud de los mismos, la exteriorización de fallos infundados o arbitrarios, la incorrecta apreciación y aplicación de las leyes o excesivo rigorismo de las mismas. En lo contencioso administrativo, como casos que prescriben o caducan.

Sobre estas sociedades se refirió como a la masonería que está incursa en toda la vida social, política y el Poder Judicial, no es la excepciónJ. “No entro a tallar a la persona del masón ni el contenido social que pudiera tener la masonería en su contexto del quehacer, pero es evidente que algunas personas que ingresan en estas sociedades es para escalar posiciones, o acceder a puestos de trabajo, o bien conseguir objetivos que de otra manera no podrían lograr. Es una forma de corrupción en el Poder Judicial”, refirió.

Prosiguió: “Si estas sociedades se transparentan y se conocen a sus miembros, estos jueces no podrían ser magistrados contra el crimen organizado, de delitos económicos, porque estarán expuestos a muchísimas formas de lo incorrecto antes de estar hábiles para hacer justicia en base al caso”.

El postulante en caso de ser ministro de Corte, tener una gestión con honestidad, capacidad, franqueza y responsabilidad.

Para el abogado González Macchi no existe incompatibilidad que jueces, fiscales y defensores públicos integren asociaciones contrariamente a lo que dispone el Art. 254 de la Constitución Nacional. Dijo que la Carta Magna se refiere a asociaciones políticas, no a asociaciones gremiales, aunque reconoció que cuando fue juez no se sintió conforme con las asociaciones activas.

Pablo Bareiro Portillo (64 años)

Abogado. Docente

El postulante empezó diciendo que el Estado Social de Derecho garantiza la seguridad social, conoslida las instituciones democráticas, Sin embargo, hay una creciente insatisfacción de la Administración de Justicia, porque a veces caen los magistrados en la sumisión política, económica y de otros facores.

La sociedad siente que está desamparada, percibe la carencia de una tutela jurídica efectiva. La administración de justicia cayó en la desconfianza, porque la corrupción incurre e injustos penales, como el caso del ministro de Corte. A veces también la prensa hace tergiversaciones.

El orden jurídico no pasa de ser unas meras declaraciones líricas, existe la sensación que no existe justicia. Es grave, porque de ser así no existiría el Estado Social de Derecho y al no haber esto, no hay República, reflexionó.

Dijo que según escalas a nivel de informe mundial el país se encuentra en el antepenúltimo lugar con relación a la prestación de servicio.

El Poder Judicial dice implementar sistemáticamente desde 1995 hasta la fecha, planes estratégicos, Indican que es el quinto plan esttratético de forma consecutiva de la década de los ‘90, pero la Corte no informa cuales son las acciones tomadas, los logros alcanzados, por lo menos no consta en su página web, expuso.

El postulante se comprometió en que no va a delegar la emisión de sus votos y que emitirá por los menos, 5 votos por día.

PUNTUACIONES DE LOS CONSEJEROS (hasta 21 puntos)

Alejandro Martín Avalos Valdez

Eugenio Jiménez Rolón: (se inhibió)

Enrique Kronawetter: 20 puntos

Pedro Santa Cruz: 20 puntos

Roberto González: 21 puntos

Jorge Bogarín Alfonso: 20 puntos

Oscar Paciello: 20 puntos

Gustavo Miranda: 21 puntos

César Ruffinelli: 21 puntos

Total promedio: 20,42

Esteban Armando Kriskovich de Vargas

Eugenio Jiménez Rolón: 20 puntos

Enrique Kronawetter: 20 puntos

Pedro Santa Cruz: 20 puntos

Roberto González: 20 puntos

Jorge Bogarín Alfonso: 21 puntos

Oscar Paciello: 20 puntos

Gustavo Miranda: 21 puntos

César Ruffinelli: 21 puntos

Total promedio: 20,37

Gonzalo Esteban Sosa Nicoli

Eugenio Jiménez Rolón: 20 puntos

Enrique Kronawetter: 21 puntos

Pedro Santa Cruz: 20 puntos

Roberto González: 20 puntos

Jorge Bogarín Alfonso: 21 puntos

Oscar Paciello: 21 puntos

Gustavo Miranda: 20 puntos

César Ruffinelli: 20 puntos

Total promedio: 20,37

Linneo Augusto Ynsfrán Saldívar

Eugenio Jiménez Rolón: 19 puntos

Enrique Kronawetter: 20 puntos

Pedro Santa Cruz: 20 puntos

Roberto González: 21 puntos

Jorge Bogarín Alfonso: 21 puntos

Oscar Paciello: 20 puntos

Gustavo Miranda: 21 puntos

César Ruffinelli: 21 puntos

Total promedio: 20,37

José Ignacio González Macchi

Eugenio Jiménez Rolón: 20 puntos

Enrique Kronawetter: (excusado)

Pedro Santa Cruz: 19 puntos

Roberto González: 21 puntos

Jorge Bogarín Alfonso: 20 puntos

Oscar Paciello: 21 puntos

Gustavo Miranda: 20 puntos

César Ruffinelli: 21 puntos

Total promedio: 20,28

Pablo Bareiro Portillo

Eugenio Jiménez Rolón: (no participó de su audiencia)

Enrique Kronawetter: 18 puntos

Pedro Santa Cruz: 18 puntos

Roberto González: 19 puntos

Jorge Bogarín Alfonso: 18 puntos

Oscar Paciello: 18 puntos

Gustavo Miranda: 19 puntos

César Ruffinelli: 19 puntos

Total promedio: 18,42