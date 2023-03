Tres camaristas con puntaje total en último día de audiencias públicas para la Corte Suprema

Con la ausencia del diputado colorado Roberto Eudez González, quien no participó de las audiencias públicas para la Corte Suprema de Justicia, culminó la segunda etapa del concurso de conformación de terna para la Corte Suprema de Justicia. Los camaristas Gustavo Enrique Santander Dans, Oscar Juan Rodríguez Kennedy y Gustavo Abrahan Auadre Canela recibieron la totalidad de los 21 puntos previstos para las audiencias públicas.

También fueron examinados este miércoles 8 de marzo, el exjuez Roque Arnaldo Orrego Orué, quien obtuvo 20,66 puntos y el camarista Mario Ygnacio Maidana Griffith, 19,14 puntos.

Cinco fueron los candidatos que obtuvieron los 21 puntos de las audiencias públicas. Los anteriores postulantes fueron los también camaristas José Agustín Fernández Rodríguez y Alejandro Martín Avalos Valdez.

EXPOSICIONES DE LOS POSTULANTES EN LAS AUDIENCIAS PÚBLICAS

Dr. Gustavo Enrique Santander Dans (58 años)

Camarista.

El magistrado empezó su audiencia diciendo que el último reporte del Instituto de Desarrollo, de octubre de 2022, que mide el Estado de derecho de los países, ubicó al Paraguay en el lugar 24° de entre 32 naciones, calificando de bajo nivel en este aspecto.

El estudio también reveló el alto grado de mora y corrupción, pero con un componente muy importante que es la dificultad para acceder al sistema de justicia. El postulante dijo reconocer el esfuerzo de la Corte Suprema de Justicia para luchar contra estos flagelos con la incorporación del expediente electrónico, la transmisión en vivo de las sesiones, los concursos para nombramientos de funcionarios, pero aún así, resultan insuficientes.

Indicó que se requieren mayor transparencia en el manejo interno de las causas, no solo en la Corte Suprema, sino también en los demás juzgados y tribunales. Propone que se publiquen en la web los cuadernos internos de los juzgados donde consta el día y hora que reciben el expediente y también consta la fecha en que el magistrado se expide, así se sabrá quienes incumplen los plazos procesales y se evitará que las causas prescriban.

El postulante además propone publicar las auditorias ordenadas por la Corte Suprema, que deben hacerlo abogados profesionales, con experiencia. Los auditores actuales son personas de muy poca experiencia y preparación. En un examen final se debe determinar si en cada caso se constata el mal desempeño de funciones para que se informe al Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y al Senado, en el caso de los ministros de Corte.

La segunda propuesta del postulante sobre la Sala Constitucional, es sobre la Oficina de Admisibilidad, que físicamente no existe pero se siente, dijo que el ministro no puede delegar esta función de analizar el ingreso de las acciones de inconstitucionalidad porque este hecho empodera al funcionario y distorsiona la actuación de la sala.

Indicó que la Sala Constitucional recibe de entre 20 a 30 acciones por día, y en el 2022 ingresaron 3166 acciones, además de regulaciones de honorarios y excepciones, de las cuales solamente se resolvieron 800.

Propone la creación de una secretaria que reciba las acciones y excepciones y la otra secretaria para que reciba las acciones planteadas contra resoluciones judiciales, pero que nunca se debe delegar funciones.

La tercera propuesta es la aprobación de la Ley de la Carrera Judicial, que tiene a la cabeza a un ministro de Corte, un miembro del Consejo de la Magistratura, al director de la Escuela Judicial, a un abogado con más de 15 años de antigüedad, un miembro Cámara de Apelación, y que esta comisión va a tener a su cargo la evaluación y desempeño de los operadores de justicia.

Lo más importante es esta comisión es que tiene elementos para la ponderación porque establece un escalafón de tres categorías de jueces y dentro de cada categoría 5 grados, es decir hay una competencia entre jueces. Este sistema permite que el juez sea avaluado por elementos objetivos como la celeridad para expedirse, la resolución en plazo, la capacitación, la investigación, conducta y gestión de despacho, atención a los litigantes para que vaya ascendiendo.

La otra propuesta es que hay que desmitificar que el ministro es solo juez, porque el Corte Suprema de Justicia ejerce el gobierno Judicial, tiene función jurisdiccional para resolver conflictos jurídicos con independencia e imparcialidad, y la función política que nace de la relación con la sociedad en la administración de justicia.

Consultado si durante su gestión de magistrado recibió presiones, dijo que cuando resolvieron en la Corte hacer públicas las declaraciones juradas de todos los funcionarios, recibió inusitadas llamadas y “consejos” de personas de dentro y fuera del Poder Judicial para que no se ordene la publicidad de las declaraciones juradas.

Sobre la pregunta que si la vigencia de las asociaciones de magistrados riñen con el Art. 254 de la Constitución Nacional como una incompatibilidad, dijo que no es inconstitucional. Indicó que solamente Venezuela prohíbe a sus magistrados conformar asociaciones.

DENUNCIA

Sobre la denuncia en su contra (que es la misma realizada contra el camarista Gustavo Auadre), dijo que integró la Cámara de Apelaciones de la Adolescencia, ante la inhibición de 13 camaristas, para resolver un caso de régimen de relacionamiento, pero hubo desentendimiento entre los padres. La jueza interviniente había estableció un régimen diferente a lo que la Cámara había dispuesto en su momento y aplicó una multa a la madre porque no cumplía la orden judicial. Casi la totalidad le dimos la razón al padre, pero no le dimos el desacato y ambas partes habían apelado.

El padre del menor realizó la denuncia desde la clandestinidad, con cuatro órdenes de captura internacional, por no prestar alimentos y por denuncia falsa, refirió.

<b>Dr. Oscar Juan Rodríguez Kennedy (64 años)</b>

Camarista.

Tesis sobre la policía judicial.

El magistrado abrió su exposición diciendo que han pasado postulantes a la Corte reiterando las palabras corrupción y mora judicial, así también pidiendo castigo. “Salí con linterna en mano a buscarle a la corrupción y no la encontré, y no la vamos a encontrar con discursos, no la vamos a buscar con medidas zigzagueantes, inculpando al primero que pase. No la vamos a perseguir al colega, al ministro, al juez por no ser santo de nuestra devoción”, manifestó.

Prosiguió: “No la encontramos (a la corrupción) haciendo denuncias falsas, sin pruebas, por ser antipático, por ser antinomia, y por tener una cordial bronca. La justicia del pobre, es la justicia del dolor, lacerado, humillado, olvidado que deambula por los palacios de justicia de esplendor. No digo que no existan magistrados que honran a la magistratura”.

Organismos internacionales informaron en el 2010 que el gran problema del país, eran la corrupción y la mora judicial.

El usuario de justicia va en busca de justicia, no en busca de favores. Indicó que su visión del Poder Judicial tampoco es apocalíptica. Se están construyendo tres palacios de justicia en el departamento Central, estamos al día con nuestras resoluciones, manifestó.

Sobre la Corte Suprema dijo que hay que abrir más juzgados, pero el presupuesto que maneja dice que los jueces de paz y los funcionarios están ganando el doble, tienen un salario digno. No es un poder “cenicienta”, abandonado, pero sí decimos responsablemente conforme a los datos, este año el Congreso Nacional aumentó 1,9% el presupuesto del Poder Judicial. G. 105 billones es el presupuesto judicial, indicó.

Como propuesta dijo que en caso de ser ministro de Corte dará especial atención a los reincidentes, y para ello creará a lo que llamó un Patronato de liberados. El liberto que sale de prisión debe tener un lugar donde buscar trabajo, establecido en el Código de Ejecución Penal, que debe ser integrado con otros órganos como el Ministerio de Justicia, el Ministerio del Interior, la Policía Nacional, la Corte Suprema, los juzgados de ejecución. Se pueden firmar convenios de trabajos con los supermercadistas, propuso.

Firma de convenios con binacionales

Sobre esta consulta, el camarista dijo que la firma de convenios de este tipo en muchos casos no son éticos. Pero si se firma un convenio para la capacitación de jueces y funcionarios y que se dedique solo a la capacitación, es un acuerdo específico, no habría problema. Pero si es un acuerdo general, la binacional va a aprovechar para presionar por su juicio, refirió.

También dijo, ante la consulta, que las asociaciones de magistrados no riñen con el artículo 254 de la Constitución Nacional respecto a las incompatibilidades de los jueces para conformar gremios, que no hay inconvenientes a no ser que sean asociaciones de delincuentes. Tienen un fin de capacitación a los magistrados, dijo.

DENUNCIA.

El camarista dijo que el denunciante en su contra es un colega abogado y que por misericordia su nombre omitía, que tiene casada su matrícula de por vida y con prisión en Tacumbú. Explicó que había querellado a 5 ministros de Corte, y que su pecado fue haber estudiado la apelación y resolvió confirmar el rechazo de la querella. “Me vio como un enemigo y presentó una denuncia en el Consejo de Superintendencia, que fue rechazada, pero le disculpo de todo corazón y no le guardo rencor”, dijo en la audiencia el postulante.

Dr. Gustavo Abrahan Auadre Canela (52 años)

Camarista. Penal Adolescente.

El camarista en su exposición dijo que encuentra que no se hace visible ni controlable la actuación de los ministros cuanto ante ellos tienen casos de corrupción, ellos deben liderar la transparencia, bajar esa línea.

Además resaltó la carencia de auditorías regulares en las circunscripciones judiciales para encarar la mora, de manera inteligente. La Corte debe ser igualmente líder en esta materia y hacer que sus resultados sean públicos, solo así se va a legitimar sus acciones, la transparencia, la independencia y se va a fortalecer el liderazgo.

Propone cinco ejes como propuestas: La transparencia. Establecer el liderazgo, los puntales de la carrera judicial rescatando que se debe administrar justicia. “Propondré que tengan incidencias los esfuerzos para combatir la mora y la corrupción fortaleciendo la concursabilidad para el acceso y profesionalización del funcionario. Implementar la ley de transparencia en todos los asuntos de interés público, y formar un observatorio en redes sociales para el control de la actividad de los jueces y formular las objeciones.

Eje institucional. Es el primer eslabón de acercamiento a la sociedad, que es el juzgado de Paz, que debe ser potenciado junto a sus magistrados, especialmente, en las zonas rurales. Para los casos de violencia de género y abuso en niños se debe requerir una intervención más dinámica para iniciar la construcción de justicia desde sus cimientos, tutelando la niñez.

Eje justicia: la seguridad jurídica puede abordarse a través de los fallos plenarios para los casos paradigmáticos y la corrupción pública, procurando una justicia expeditiva y predecible “Insistiré ante el Congreso del procedimiento coercitivo para hechos flagrantes que se hagan ante testigos o cámaras. No a la impunidad debe ser el mensaje”.

Eje presupuesto. Mejorar a la calidad del gasto del Poder Judicial y redirigir los gastos superfluos.

Medio ambiente. Hay un visible deterioro y se debe vigilar el medio ambiente en alianza con otras instituciones para buscar resultados eficaces y reales. Se debe crear el fuero ambiental y quien contamina paga, además del postulado de recomposición del ambiente. Es un compromiso con las generaciones venideras.

DENUNCIA

El camarista explicó que se trató un tema judicial sobre régimen de relacionamiento de un menor, donde se produjo la inhibición de 12 jueces de Cámara, el caso se resolvió en marzo de 2020 y la Cámara fue integrada con Gustavo Auadre, Gustavo Santander y Pedro Mayor Martínez.

“Encontramos que lo aplicado en primera instancia fue erróneo, le dimos la razón al progenitor, y el problema radicaba entre los padres, y le aplicamos una multa de 5 millones de guaraníes a la madre por no haber cumplido una etapa del relacionamiento. Había un apercibimiento previo, y la multa fue la segunda sanción, la otra sanción es la remisión de antecedentes al Ministerio Público por desacato”.

“Por el sistema progresivo de sanciones no consideramos aplicar la sanción mayor. Fue apelado, y se pronunció la Sala Penal de la Corte a través de la resolución N° 1210 del 23 de octubre de 2022, en la que se declaró desierto el recurso expuesto por el progenitor, quien tiene órdenes de captura nacional e internacional”, refirió.

Dr. Roque Arnaldo Orrego Orué (60 años)

Abogado. Docente, exjuez.

Tenemos normas específicas el informe que debe dar la CSJ sobre la situación y acceso a la justicia, y una función de propuestas legislaciones que garanticen este acceso de justicia y construcción republicana

El postulante dijo en la audiencia pública que propone un liderazgo decisivo para una reforma de acceso a la justicia, que no se agota en el Poder Judicial, sino también en instituciones públicas y privadas y que también se requiere de seriedad. Indicó que sus propuestas no surgen de que los ministros recorran la República, que visite a la gente, sino que además se debe recurrir a la ciencia para determinar la conflictividad y la forma de resolverlos. Debe haber una mirada técnica para identificar los problemas y resoluciones.

Acusó que los juzgados de Paz se constituyeron en cobradores de usureros y financieras. Las sucesiones que no sean conflictivas pueden llevar adelante con escribanos, hay que reformar el sistema para descomprimirlos.

Sobre el ejercicio de la función jurisdiccional, manifestó que debe otorgar seguridad y fiabilidad al tiempo de usar los poderes del Estado, que sea serio. Se debe llegar a la verdad jurídica por medio de una buena deducción, que se desarrolle un lenguaje no oscuro como hoy se hace. El juez no solo debe hablar a través de las resoluciones. Se tiene que recopilar jurisprudencia al servicio del magistrado, desarrollar lenguaje y compromiso con la legalidad. El 45% del ingreso bruto, según los economistas dicen, provienen de la ilegalidad y el crimen.

Sobre el aborto dijo no estar de acuerdo, porque siempre va a ser una actividad negativa, pero tampoco está de acuerdo con la penalización, y el derecho penal no está para darnos reglas morales ni éticas, sino para decirnos que vamos a castigar o que no.

Dr. Mario Ygnacio Maidana Griffith (61 años)

Camarista.

El magistrado empezó su exposición diciendo que el principal problema del Poder Judicial es la corrupción. La Corte no ejerce el control de la debida forma, no actúa de forma preventiva para el control efectivo y eficaz de las resoluciones producidas en las instancias inferiores de los juzgados y tribunales del país.

Otro punto cuestionado por el postulante es que las sentencias, especialmente de la Corte, son contradictorias en su generalidad, sin fundamentos jurídicos y los fallos se dictan fuera de los plazos procesales. Todo esto constituye una transgresión a los derechos de las partes y contra los derechos de los ciudadanos, lo que a la vez propicia que los litigantes recurran al soborno, a la ayuda de poderes fácticos como el político, del tráfico de influencias.

De igual manera, cuestionó el magistrado que la Corte no ha sido capaz de conformar equipos de probidad y capacitados para la gestión jurisdiccional para establecer estrategias y para bajar la alta morosidad del sistema de justicia, para en su caso, establecer las sanciones de encontrarse mal desempeño en las funciones y corrupción en la tramitación de los procesos.

Por otro lado, -prosiguió- la Corte en sí no ha tenido transparencia en la ejecución presupuestaria porque ha declarado la inaplicabilidad de la ley para que intervenga la Contraloría a auditar sus cuentas, en violación del Art. 249 de la Constitución Nacional.

El camarista se ofreció para contribuir con el cambio profundo de la Administración de Justicia en el Paraguay, para garantizar los derechos ciudadanos. Aseguró que sus votos estarán orientados para el cambio de paradigma, el control de convencionalidad y constitucionalidad, en la calidad de los fallos. Asimismo, propone que los tribunales y juzgados deberán desenvolverse dentro del control de constitucionalidad y convencionalidad, en el marco de la ley, para que todo ello redunde en la seguridad jurídica que tanto se reclama.

El magistrado promete mejorar drásticamente la morosidad judicial, organizando equipos con personas preparadas para la auditoría de control, velar por el contenido de la fundamentación jurídica de las sentencias, reiteró.

Asimismo, el postulante propone que desde la Corte se adopten medidas sancionatorias por el mal desempeño de funciones del magistrado, agrega que propondrá al pleno de la Corte para que se transparente la aplicación del presupuesto de gastos con la auditoría por parte de la Contraloría.

Consultado si las asociaciones de magistrados, fiscales y defensores público atenta contra el artículo 254 de la Constitución Nacional, el camarista dijo que no hay incompatibilidad en la creación de estos gremios, ya que su función es la de capacitar a los asociados, y no constituyen asociaciones políticas ni de sindicatos.

Firma de convenios con binacionales

Por otro lado, dijo no estar de acuerdo con la firma de convenios entre la Corte y entidades binacionales, ya que se rompe el principio de ser juzgado por juzgados imparciales e independientes. Estas firmas tendrían que canalizarse a través del Poder Ejecutivo, indicó.

DENUNCIA

Sobre una denuncia en contra del camarista que ya se presentó en varios concursos en que se presentó el magistrado, Maida Griffith explicó que se trató de su voto en una acción de amparo contra la ANDE, planteados por unos vecinos para evitar la construcción de estación distribuidora de energía.

En el amparo votó en contra de los vecinos porque los mismos no habían agotado las instancias previas como manda la ley, como el MADES, explicó en la audiencia.

PUNTUACIONES DE LOS CONSEJEROS (hasta 21 puntos)

Gustavo Enrique Santander Dans

Eugenio Jiménez Rolón: 21 puntos

Enrique Kronawetter: 21 puntos

Pedro Santa Cruz: 21 puntos

Roberto González: (ausente)

Jorge Bogarín Alfonso: 21 puntos

Oscar Paciello: 21 puntos

Gustavo Miranda: 21 puntos

César Ruffinelli: 21 puntos

Total promedio: 21 puntos

Oscar Juan Rodríguez Kennedy

Eugenio Jiménez Rolón: 21 puntos

Enrique Kronawetter: 21 puntos

Pedro Santa Cruz: 21 puntos

Roberto González: (ausente)

Jorge Bogarín Alfonso: 21 puntos

Oscar Paciello: 21 puntos

Gustavo Miranda: 21 puntos

César Ruffinelli: 21 puntos

Total promedio: 21 puntos

Gustavo Abrahan Auadre Canela

Eugenio Jiménez Rolón: (inhibido)

Enrique Kronawetter: 21 puntos

Pedro Santa Cruz: 21 puntos

Roberto González: (ausente)

Jorge Bogarín Alfonso: 21 puntos

Oscar Paciello: 21 puntos

Gustavo Miranda: 21 puntos

César Ruffinelli: 21 puntos

Total promedio: 21 puntos

Roque Arnaldo Orrego Orué

Eugenio Jiménez Rolón: 21 puntos

Enrique Kronawetter: (inhibido)

Pedro Santa Cruz: 21 puntos

Roberto González: (ausente)

Jorge Bogarín Alfonso: 20 puntos

Oscar Paciello: 21 puntos

Gustavo Miranda: 21 puntos

César Ruffinelli: 20 puntos

Total promedio: 20,66 puntos

Mario Ygnacio Maidana Griffith

Eugenio Jiménez Rolón: 18 puntos

Enrique Kronawetter: 19 puntos

Pedro Santa Cruz: 19 puntos

Roberto González: (ausente)

Jorge Bogarín Alfonso: 19 puntos

Oscar Paciello: 18 puntos

Gustavo Miranda: 20 puntos

César Ruffinelli: 21 puntos

Total promedio: 19,14