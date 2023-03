Municipalidad de Luque: director trató de justificar mugre, pero fue encarado por una pobladora

Francisco Ojeda, director de Servicios Generales de la Municipalidad de Luque, encargado de las maquinarias como tractores, tumbas, recolectores, compactador, y otros, puso varias excusas tratando de justificar la montaña de basuras domiciliarias, neumáticos en desuso, chatarras, ramas secas, tronco de árboles y otros, acumulados en el predio de la Municipalidad de Luque, administrada por el colorado cartista, Carlos Echeverría.

El vertedero ilegal está ubicado detrás del corralón y al costado de la planta asfáltica de la Comuna, en la compañía Maka´i de Luque, vecindario minado de casos de chikunguña. Tras la publicación hecha por nuestro medio, funcionarios de la Comuna apartaron algunos residuos y removieron la tierra, pero la montaña de basuras sigue en el predio.

“Hacemos este trabajo a pedido de la ciudadanía y recolectamos cubiertas, arena, hacemos limpieza de cauces hídricos, y toda esa actividad que uno realiza vienen basura de todo tipo (…) Nosotros traemos toda esa recolección en el corralón municipal donde hacemos una selección de la basura, apartamos todo lo que es cubiertas, plásticos, todo lo que la gente pueda reciclar y reutilizar y lo que no se utiliza vemos un lugar en donde tenemos que destinar”, manifestó Francisco Ojeda en un medio local.

Sin embargo, todo el residuo citado, permaneció mezclado en el vertedero desde hace varios meses. Además, agregó que diariamente 5 a 6 cargas de basuras son depositadas en el sitio. El basural está rodeado de matorrales y los vecinos deben soportar todos los días el olor nauseabundo, especialmente luego de cada lluvia.

Los lugareños aseguran que es imposible permanecer fuera de las casas debido a la cantidad inmensa de mosquitos. Al respecto, Ojeda aseguró que esa situación no se debe al basural municipal, que defienden con tanto celo, y afirmó que diariamente realizan la selección de basuras y de forma semanal hacen las fumigaciones.

Encarado y desmentido

Mientras Ojeda trataba de justificar la mugre que ellos mismos crean, una vecina, Perla Matos, lo encaró y lo desmintió en sus declaraciones.

“Estamos minados de mosquitos, víboras que pasaban a las casas, inclusive ratas. Ojalá que no tiren más basuras acá (…). Hace cuestión de seis meses que está acá esta basura, no es de ahora nomas. Es foco de infección para nosotros los vecinos. Es mentira que por día tiran (que llevan a oro lugar), acá a todos los vecinos está arrasando el dengue y chikunguña. Nosotros los vecinos limpiamos nuestras casas, pero ellos (la Municipalidad) no nos ayudan en esto. No es justo que nosotros limpiemos nuestras casas y ellos vengan a tirar basura acá y nos invadan bichos y roedores que entran en nuestras casas. Compramos creolina por litro para combatir los bichos y de acá (del basural) luego se van. Y el yuyal es impresionante. Esta es nuestra inquietud desde hace meses. Tenemos criaturas y abuelos en el barrio que están en riesgo”, aseguró la pobladora.

Pidió paciencia

Otros lugareños, afirmaron que el lugar no es fumigado como lo dijo el director Francisco Ojeda. El funcionario, ante los reclamos de vecinos, dijo que “es importante destacar” que ellos siempre están “al servicio de la ciudadanía y que cualquier inconveniente, reclamo, o llamado que ellos necesiten”, están “prestos casi las 24 horas del día”.

“Nosotros no queremos tener ningún inconveniente con los vecinos, ni pelearnos, ni quitarnos las cosas en cara, simplemente pedimos un poco de paciencia”, indicó Ojeda.

“No es basura”

Por su parte, el director de Aseo Urbano, Pedro González, días atrás negó que exista un basural en el predio municipal. Después, ante la insistencia, reconoció la denuncia, pero justificó el depósito de lo que, según el mismo, “no es basura” y no atenta contra la salud y el medio ambiente.

“Nosotros teníamos descompuesto el camión compactador como quince días y mientras que reparábamos veníamos y tirábamos ahí, pero eso duraba 24 horas. No es basura eso, son ramas secas y los neumáticos estamos juntando porque la empresa recicladora (…) lleva a Capiatá”, dijo González.

Millonarias multas para el contribuyente

Desde enero de este año está vigente el edicto municipal que establece millonarias multas para los propietarios de los baldíos en estado de abandono. Luego de la denuncia, los funcionarios de la Comuna, localizan el terreno y tras la verificación proceden a la limpieza del sitio. Los costos son asignados a la cuenta catastral del contribuyente propietario.

La semana pasada la Municipalidad multó a varios propietarios de baldíos a través de la Dirección de Gestión Ambiental a cargo de la funcionaria Elena Núñez. La multa impuesta a los mismos fue de entre G. 2.046.448 y G. 12.070.090.