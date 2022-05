Diputados piden explicaciones a Salud Pública sobre acuerdo con Covax

A pedido de la legisladora Kattya González (PEN), la Cámara de Diputados resolvió ayer, en plenaria, pedir al Ministerio de Salud (MSP), a cargo del doctor Julio Borba, un informe respecto al acuerdo al que llegó para conformar el mecanismo Covax, a mediados del 2020. También demandan explicaciones sobre el pago de una prima no reembolsable de US$ 6 millones a la Organización Panamericana de la Salud (OPS) para garantizar la adquisición de unas 4 millones de vacunas contra el covid-19, de las que llegaron poco más de 1 millón.

Los legisladores piden que Salud Pública responda en un plazo de quince días, la cantidad de vacunas adquiridas a través de Covax y la cantidad de dosis que llegaron por esa vía al país. También se requiere la cantidad de vacunas faltantes de entrega, su costo por unidad con inclusión de la prima, además de las plataformas que fueron aprobadas y enviadas. Igualmente piden que se explique “con claridad” las estrategias que se están llevando a cabo para la recuperación de la prima.

Los diputados quieren saber “las razones que motivaron a la suscripción de este contrato, además de los criterios dispuestos que hicieron al manejo secreto de la información del mismo y la llamada cláusula de confidencialidad” y piden los antecedentes y el contrato suscrito con la OPS para la adquisición de vacunas a través de Covax.

En medio de la crisis sanitaria que desató en el país la llegada de la pandemia de covid, el 1 de octubre de 2020 Salud Pública transfirió de su cuenta en el Banco Nacional de Fomento a la cuenta de la OPS en el City Bank de New York, Estados Unidos, US$ 6.847.680. Lo hizo en concepto de prima no reembolsable, para ingresar al mecanismo Covax y con el compromiso de que el ente internacional garantizaría 4.279.800 vacunas contra el covid-19.

El pago de la prima se realizó con autorización de la Comisión Especial de Supervisión y Control de Compras Covid-19 y por orden del ministro de Salud de entonces, Julio Mazzoleni. Sin embargo, el país solo recibió 1.093.200 dosis a través del mecanismo, que además las envió tarde y en pequeñas cantidades. Por cada lote recibido, el país pagó otras millonarias sumas de dinero.

Rescisión del contrato

Ante el fracaso del mecanismo, el Gobierno debió negociar por su lado la adquisición de vacunas. De hecho, la campaña de vacunación pudo iniciarse en Paraguay mediante la compra de dosis Sputnik V al Fondo Ruso de Inversión Directa y no fue hasta la llegada de 2 millones de Pfizer donadas por Estados Unidos que se pudo masificar la inmunización de la población.

Ahora que pasó la crisis sanitaria y los casos de covid escasean, el país ya no quiere vacunas, sino que negocia la rescisión del contrato con Covax, exigiendo incluso el reintegro de la prima.

No saben cuánto descontó Covax

El asesor jurídico de Salud Pública, Gustavo Irala, explicó también que de los US$ 6 millones de prima, la OPS fue descontando dinero por las vacunas que iba enviando al país, pero dijo que no se sabe cuánto descontaron y cuánto de ese dinero se puede recuperar.

La rescisión del contrato será tratada por el ministro Julio Borba y representantes de la OPS entre este mes y el siguiente.

Gustavo Irala explicó que en el contrato la prima se considera no reembolsable atendiendo que se invertiría en vacunas que podrían fracasar, pero “entendemos que todas las vacunas que ellos estuvieron viendo finalmente obtuvieron la autorización de emergencia”, indicó el abogado, quien añadió que con este argumento se pide la devolución del dinero.