Municipalidad de Asunción pide planos con modificaciones para aprobar edificios del Gobierno

Ayer, la Municipalidad de Asunción informó que tras las fiscalizaciones decidieron no aprobar las obras de los edificios de Gobierno ubicadas en la zona del Puerto de Asunción. El intendente Óscar “Nenecho” Rodríguez indicó que los planos iniciales fueron aprobados, no así las modificaciones realizadas en el proceso de construcción.

“Fueron aprobados los planos por el municipio, pero ínterin en que iban construyendo se fueron realizando modificaciones, que uno puede realizar, pero cuando llega el momento de la culminación de la obra y se debe hacer la inspección final, uno tiene que acercar los planos para constatar, realizar la verificación final y dar la aprobación”, detalló.

Según Rodríguez, los planos con las modificaciones fueron solicitados en varias ocasiones, pero hasta el momento no fueron enviados a la Comuna de la capital, por lo cual tuvieron que rechazar las obras.

“No estamos habilitando porque no tenemos aún los planos de las modificaciones que se hicieron al edificio en sí; acá lo que queremos es salvaguardar la integridad de las personas que van a acudir al edificio”, argumentó en contacto con ABC Cardinal.

Problemas de acceso ante la falta del metrobús

Por otra parte, en la publicación realizada en las redes de la Municipalidad de Asunción hicieron énfasis en que “no se realizaron trabajos de acceso vehicular para asimilar la cantidad de personas que accederán al predio”.

Al respecto, Rodríguez indicó que esa no fue la causa del rechazo de las obras, sino que decidieron hablar sobre el problema para que se tomen acciones antes de que la zona del Puerto se convierta en un “cuello de botella”. Recordó que el proyecto se inició teniendo en cuenta el fracasado plan del metrobús.

“Imaginate, todos los funcionarios públicos van a trabajar en un solo lugar (...) Hoy en día están distribuidos en varios edificios con varios accesos (...) Van a tener que llegar todos a las siete de la mañana por un mismo punto, ¿por dónde? Va a colapsar”, advirtió.

Indicó que -si bien ese asunto de la accesibilidad vehicular no es el motivo de la falta de aprobación de la obra- decidieron destacarlo para que luego la Comuna no sea la culpable de la problemática que se va a generar en el tránsito.

“Nosotros lo que hicimos fue precisar esa problemática que se va a tener que solucionar, no es fundamental para habilitar, solamente hicimos un desglose de la problemática, que no está ligado a la obra en sí (...) Nosotros no decimos que no vamos a habilitar porque no tiene acceso. Estamos haciendo una llamada de atención a algo que no se previó”, agregó Nenecho.

